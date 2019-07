Posted by Hector

Anaconda y Los Federales

HAY PEDO CON LOS POLICIAS FEDERALES Y NO ESTÁ TAN FÁCIL PARA LÓPEZ OBRADOR, COMO PRETENDE HACERLO VER.

NO SE NECESITA HABER ESTUDIADO EN HARVARD PARA DARSE CUENTA QUE NUESTRO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON ESTE ASUNTO Y OTROS, ANDA MÁS PERDIDO QUE UN BOTE DE “MACHIHUI”, COMO DECIMOS EN SINALOA.

LA VIOLENCIA EN CABORCA YA VOLVIO Y EL ALCALDE LIBRADO TIENE BUEN PRETEXTO CON LOS MUERTITOS HABIDOS EN LOS ULTIMOS DIAS PARA SACAR DEL PUEBLO A LOS ILEGALES QUE TANTO DAÑO ESTAN HACIENDO A ESTA HEROICA CIUDAD.

ANACONDA

POR:-JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Habían durado los policías federales para hacerla de pedo con eso de la Guardia Nacional, pues siempre han manifestado no estar de acuerdo con ese “carrujo” que se aventó Andrés Manuel y creó la hoy archi-mega-jiga-super-importante Guardia Nacional.

Era lógico y se veía venir un movimiento nacional como el que se aventaron los policías federales que no están de acuerdo en incorporarse a las filas de la Guardia Nacional (GN), pues como ellos mismos lo han dicho una y mil veces, no pretenden someterse a los mandos militares, siendo esa una de las razones que los llevaron a hacerla de pedo en todo lo largo y ancho del país. Además, para nadie es un secreto que la no menos archi-jiga-mega-súper-saca la pistola 4ta. Transformación, aparte de que los ha mandado por un soberano tubo, de que siempre los ha ignorado a estos paladines de la justicia, todavía los ofende, los trata de todo, menos de lo que verdaderamente son los agentes federales, y quizá con el mismo motivo de correrlos o al menos correr unos pocos, pues así cree la 4ta. Transformación que se puede ahorrar unos pesos para poder darle a “los ninis”, o a los “talegas”, o a los “que menos te imaginas”, cuando la verdad es que no se da un verdadero ahorro, sino por el contrario, se genera un serio problema, en este caso de inseguridad pública; al igual que en otros sectores como el agrícola donde han corrido tanta gente, que ya los cultivos de nuesta querida República Mexicana, están hasta “el keky” de plagas por la falta de atención, al igual que la ganadería, pero en mientras, nuestro Ejecutivo de la Nación sale cada mañana y en su homilía nos quiere ver la cara de pendejos diciéndonos que ya se está ahorrando otros pocos de pesos, lo cual es una soberana mentira, y además no conforme con eso, se la pasa perdiendo el tiempo echándole la culpa a los de antes, “a la mafia del poder”, “a los que estaban antes”, y puras pendejadas de esas que ya no debe seguir con sus simpladas mañaneras, sino por el contrario, ponerse a buscar y encontrar soluciones a los verdaderos problemas del país que nos agobian y que cada día se van tornando más asfixiantes para la ciudadanía común y también para la no tan común, pues ya basta de buscar culpables, pues los mexicanos le dieron su voto precisamente para buscar y encontrar soluciones a los errores del pasado y no para hacerse pendejo solamente señalándolos y dejándolos crecer.

Dándole un poco atrás a la cinta, por allá después de la mitad del sexenio de Felipe Calderón, que fuera quien la creó, esta Policía Federal ya contaba con un reconocimiento internacional, era una institución digna, se regía bajo controles de confianza extremadamente rigurosos, había permanentemente capacitaciones de agencias de otros países, pero lo que más llamaba la atención de esta policía a los analistas internacionales, sin duda era el sentido de pertenencia que imperaba en sus filas, y más aún, la lealtad de los agentes a su país.

Hay que reconocer que eran y son una buena policía que después creció con el nacimiento de la GENDARMERÍA en el sexenio del ratoncito Peña Nieto, pero ahora, con la 4ta. Transformación, se le metió entre ceja y oreja, primero a mi Presidente Andrés Manuel, seguido de Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación, y luego a mi compa sonorense Alfonso Durazo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que sencillamente esa policía no servía y había que sacarla desde el tronco, desde la raíz y en su lugar que entrara otra parecidona, no tan igual, pero si más militar, a la que denominó GUARDIA NACIONAL (GN), y así pasó a los anales de la historia la otrora Policía Federal que en su corta vida de doce años, obtuvo buenos triunfos, entre los que no se les puede negar la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

No se puede negar que los problemas “heredados”, “dejados por los anteriores”, o como les quiera llamar el mero-mero de México en su homilía mañanera, han crecido como una bola de nieve, pero ahora hay un nuevo ejecutivo del país y su responsabilidad es acabar con esos problemas y no andar dando explicaciones babosas todas las mañanas, tratando de lavarse las manos y en mientras el pueblo siga sufriendo las inclemencias de esas fallas, la inseguridad, el desempleo, aguantar cabrones de otros países bajo el argumento de nuestro presidente que hay que respetar “los derechos humanos”, cuando la verdad es que uno puede dar cuando tiene que dar, pero si en México hay millones de mexicanos en la extrema pobreza, sin trabajo, cuidándose cada día de no ser matado por un grupo delictivo, inseguro pues`n, sin comer, millones de mexicanos muertos de hambre, en la miseria, y todavía quieres y ofreces empleo a miles de inmigrantes que a diario llegan a México, cuando no tienes ni para comer en tu propio país.

No se necesita haber estudiado en Harvard para darse cuenta que nuestro Presidente de la República anda más perdido que un bote de “machihui”, como decimos en Sinaloa.

Lo de la Guardia Nacional, deberá ser atendido ese asunto de inmediato, antes de que agarre dimensiones increíbles y seamos los mexicanos del piojero los que tengamos que afrontar las consecuencias, como siempre sucede en estos casos, ya que la realidad está a la vista, y para muestra un botón, en esta acalorada, pero “forever” Heroica Caborca, se posesiona la calma aparente por unos cuantos días y de repente empiezan a desgranarse las metralletas, pistolas, rifles, piolas pa` colgarse, resorteras, navajas, cuchillos, corta uñas, y cuanto objeto pueda causar daño y hasta la muerte, con los resultados que ya todos conocemos de gente asesinada a plena luz del día y en rúas céntricas de la ciudad, y hay otros que se agarran a jodazos en el puro corazón de esta preciosa Perla del Desierto, y por si fuera poco, puro enfrente de la Casa de Dios, a unos metros de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, y la verdad que como dijo nuestro cholo Presidente, “..eso si calienta..”, pero no arregla nada, puro estar hablando babosada tras babosada en sus homilías del diario. ¡Ah!, y no estoy enojado, ni molesto y mucho menos encabronado, tan solo haciendo señalamientos que la misma ciudadanía, nuestros lectores, los queridos Anacondistas, no comentan, nos dicen, y nos piden que se toque el tema sin temor, pues los hechos están a la vista y nadie podemos seguir haciéndonos los que no vemos ni escuchamos, pues también es sabido que ha habido algunos muertitos más en nuestras calles y no se ha sabido bien el asunto, como el que hubo la madrugada de unos ochos días atrás de esta publicación y otro día por la tarde-noche se partieron la madre dos centro americanos en la plaza “6 de Abril” derivados de esa muerte, y como nos comentaba un amable Anacondista, “..ahí tiene un buen pretexto el presidente Librado para sacar a chingar a su madre a todos los pinches catrachos esos que vienen de Honduras, de Guatemala, del Salvador y sabe de donde más vienen a pedir dinero y comida, y con estas muertes ya hay motivo para que se haga algo y el Presidente Librado los pueda sacar en el tren o como quiera del pueblo. Ojalá y se haga algo, porque ya no se puede seguir soportando estos cabrones que poco a poco van perdiendo la vergüenza y se van metiendo hasta la cocina en este pueblo…”, nos decía el querido Anacondista con rabia, desesperación, tristeza, y una serie de sentimientos encontrados al ver que solo violencia y más violencia se va generando en el pueblo, en vez de generarse empleos, industria, nuevas empresas, pero en fin, a ver si se arregla ese pedo de los policías federales que es más serio de lo que supone López Obrador (que por cierto ha dejado muy en claro con sus actuaciones, que le vale madre) y por hoy es todo, me largo unos días a Europa para salir de la mira. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.