Posted by Hector

ANACONDA Y LOS DEL PAN (II)

DR. PIZA Y EL C.P. ELIODORO GARCIA, DOS “PUNTEROS” PARA CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ESTA HEROICA CIUDAD.

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA, MEXICO.

Pues, mientras en mi querida y por siempre Heroica Caborca, se dan casos y suceden cosas, los grupos políticos no paran en su andar, buscando opciones, haciendo amarres, viendo adelante, acomodando el futuro, como nuestro amigo “El Paty Romero”, que dentro de las filas del blanquiazul, cuenta con un nutrido grupo de simpatizantes que le han propuesto sea el abanderado de Acción Nacional para la presidencia municipal de esta Perla del Desierto, y que de momento no ha dicho que no, aunque tampoco ha dicho que sí; sin embargo, “El Paty Romero” ha manifestado que dentro de las filas de ese unido grupo se encuentra un conocido y respetable galeno de la comunidad que bien pudiera con la estafeta de candidato, refiriéndose al Dr. Rafael Piza Gutiérrez, a quien le han corrido invitación para esta fiesta política, tal y como nos lo manifestaron miembros de este poblado grupo político, y al igual que “El Paty Romero”, ni ha dicho que si le entra, pero tampoco ha dicho que no le entra, lo que nos indica que ambos la quieren, pero habrán dejar correr el tiempo para ver que ondas les traen los vientos de este querido desierto, que por cierto ya se está poniendo un poco agradable, pues no podemos negar que la noche de ayer miércoles estuvo sabrosa, como lo han estado las frescas mañanas en mi Heroica ciudad.

Así las cosas por un lado entre los panistas, queridos Anacondistas, pero también tienen otro cachete, donde se mueve con mucha astucia, como solo él sabe hacerlo, Darío Murillo, ex alcalde albiazul, que ya casi convence al respetable Contador Público Eliodoro García de la Torre, para que también se anime y le entre a la rifa del tigre para ser el candidato a la presidencia municipal de Caborca en el 2021 con la bandera del PAN.

Eliodoro García de la Torre, quienes tenemos el orgullo de conocerlo, sabemos que es un joven profesionista que se ha abierto camino en este difícil mundo, pues cuenta ya con un prestigiado despacho de servicios fiscales, además de tener un espíritu de ayuda al participar en causas sociales desde hace varios años, en clubes sociales, en actividades de apoyo a la comunidad, y que decir de su carrera deportiva en el futbol. En fin, Eliodoro posee un perfil al que poco o nada se le puede tachar, aunque habremos de esperar para ver si desea “mancharlo” incursionando en la política tan a la mexicana que aquí y en todo mi México lindo y querido se vive.

Eso es hasta ahorita por rumbos del Partido Acción Nacional, sin mencionar otros que andan ahí “borraceando”, como Hernán Méndez Jr., el ex alcalde Jorge Trevor, y algunos más de otros institutos políticos, de los cuales nos iremos ocupando a como se vayan moviendo en este perverso y tenebroso tablero de ajedrez político, donde la partida arranco. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.