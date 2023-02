Posted by Hector

Anaconda y los del MC

LA PLANA MAYOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO ESTUVO EN PITIQUITO.

TOMÓ PROTESTA AL NUEVO COORDINADOR DE MC ING. AARON DEL REAL

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues ya estuvieron en Pitiquito los meros y meras del partido MOVIMIENTO CIUDADANO donde le tomaron la protesta como Coordinador Municipal al Ing. AARON DEL REAL, que ya ostentó este puesto. Y es casi seguro que será el próximo abanderado de MC a la alcaldía de este pintoresco y aguerrido pueblo; salvo que busquen y logren alguna alianza con otro partido y eso cambie el panorama, como por ejemplo bien pudieran tener una excelente negociación con el joven JUAN CARLOS MORALES REYNA, que contendió la pasada elección por la presidencia de Pitiquito en las filas del PRI y ya se perfila como candidato nuevamente del otrora partidazo.

En este evento se dieron cita MANUEL SCOTT, Coordinador estatal de MC en Sonora, muy bien acompañado por el Diputado Local ERNESTO “EL PATO” DE LUCAS HOPKINS y la también diputada local NATALIA RIVERA, que arribaron a esa curul por el PRI, y posteriormente, por razones muy personales o quizá por el “ambientito” que se generó en el tricolor en meses pasados, ya no les gustó como se estaban manejando las cosas y ambos decidieron irse al MC, dejando al pobre PRI, aún más pobre, sin diputados en el Congreso del Estado.

NATALIA RIVERA, había sido priísta desde muy jovencita, a sus 16 años de edad inició su carrera política, fue Coordinadora de varios candidatos gracias a su capacidad para esas lides, dándole en ese entonces puros triunfos a su partido. Trabajó con pasión como operadora política en la campaña de Claudia Pavlovich, y siempre demostró realidades a su equipo, nunca simulaciones.

Su última jornada política la hizo como Jefa de la Oficina de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano durante los seis años, con excelente reconocimiento, lo que habla de una mujer conocedora en extremo del oficio político, lo que la llevó a una curul en el Congreso del Estado, y seguramente con esas aptitudes se dio cuenta que ya las cosas no andaban bien en su partido y se generaban desagradables ambientes, por lo que decidió sumarse a MC, por cierto muy de la mano del aguerrido “Pato” de Lucas.

De Ernesto “El Pato” de Lucas, que podemos decir, ha recorrido desde Regidor hasta Diputado Federal, pasando por la Presidencia Estatal del PRI, y a decir verdad, siempre por rutas sinuosas, y ha sabido salir airoso, pues es un político con tablas sobradas y extrema vagancia en esto de la política, lo ha demostrado una y otra vez poder con cualquier paquete que pongan en sus manos, como el de futuro candidato a Senador por Sonora en MC, que es un fuerte rumor que ya agarró aviada y difícilmente se detiene.

Lo que si se siente en el ambiente y su trabajo, es que andan con todo, trabajando como lo saben hacer, de la mejor manera, visitando municipio por municipio, y eso si que se mira que va levantando buenos resultados y sumando gente, van creciendo a pasos agigantados.

Ah!, también intercambiaron puntos de vistas y posibles “negociaciones” con personajes importantes de la política local de Pitiquito y de Caborca, decodificando que tuvieron excelentes resultados y agradables sumas de personajes representativos en este rubro.

Les debemos la entrada al tema de MORENA. Por hoy es todo, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.