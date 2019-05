Posted by Hector

Anaconda y los 55 millones de dólares

EXIGE EL DIPUTADO FEDERAL Y LIDER MINERO CARLOS PAVÓN CAMPOS AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR QUE LE QUITE LOS 55 MILLONES DE DÓLARES A “EL NAPO” Y SE LO ENTREGUEN A SUS VERDADEROS DUEÑOS, LOS MINEROS DE CANANEA Y LOS DEUDOS DE PASTA DE CONCHOS.

UNA DIPUTADA MORENISTA QUIERE QUE VENDAN LA CERVEZA CALIENTE: EN VERDAD QUE ES UNA SOBERANA MAMADA.

FELICIDADES A LOS ALBAÑILES, DON CIRILO PACHECO RAMÍREZ Y DIEGO ROGELIO “EL CHIHUAHUA” ZUBÍAS GUTIÉRREZ.

ANACONDA

POR.- José Ramón Gastélum Rocha

H. Caborca, Sonora.

Hola amables Anacondistas. Sabían que el pasado tres de mayo se conmemoró EL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA, y que es una importante fecha para alguien que viene celebrando desde 1991 este día que fuera instaurado cuando se festejaba LA DECLARACIÓN DE WINDHOEK, interesante documento que nos habla y enseña principios útiles para para poder defender esa libertad de prensa. También les podemos comentar que dicho documento fue redactado, precisamente, en el año del 1991 cuando se celebraba una nutrida reunión de puros periodistas africanos y que esa reunión estuvo alentada por la ONU, y fue entonces cuando se tomó esa decisión y ahora, poco a poco se va conociendo esa fecha por los que estamos inmersos en este fácil o difícil oficio del periodismo. Ya veremos con el paso del tiempo si lo festejamos cada año, al igual o mejor que otros días importantes en nuestras vidas, ya sea emborrachándonos o comiendo como cerdos, porque la mera verdad no hay mucho que celebrar o conmemorar con seriedad, cuando en el mundo esto de la LIBERTAD DE PRENSA es letra muerta, como se demuestra en los autoritarios regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, el ex guerrillero Daniel Ortega en Nicaragua y muchos otros que no permiten a sus gentes ejercer el derecho a expresarse con libertad, a reunirse libremente y mucho menos a manifestarse de forma pacífica, porque de inmediato los reprimen y censuran.

Que es lo que podemos celebrar los periodistas este día?.

Si solo baste con recordar que en un año, de mayo del año pasado a la fecha, han matado de diferentes formas a 26 periodistas solo en Estados Unidos, Colombia, Honduras, Brasil y mi querido México, a los que “se echaron” en su mayoría “funcionarios”, o bandas del crimen organizado o por qué no delincuentes solitarios, pero todos con el mismo denominador común, el de acallar las denuncias estampadas en los diarios, semanarios, radios, etcétera, etcétera.

Es un hecho, que particularmente en mi país, MEXICO, los que nos dedicamos a este bello oficio del periodismo en cualquier nivel y forma, no podemos estar totalmente tranquilos, pues sabemos que el famoso Sistema de Protección y Seguridad de Periodistas no ha dado el mínimo resultado, pues los hechos están a la vista cuando tenemos la mayoría de los crímenes perpetrados contra colegas se encuentran en la impunidad total a lo largo y ancho de toda nuestra geografía mexicana.

No se pueden negar en nuestro país las campañas de estigmatización que sueltan los políticos en busca de restarle credibilidad a la prensa y poder ellos así, gobernar de una forma comodina.

Resulta incongruente escuchar a nuestro Presidente en la “homilía” mañanera, hablar de apertura para dar y recibir críticas sin censura alguna, pero con tristeza vemos en la práctica el manejo de los arcaicos recursos como el otorgamiento de publicidad oficial que se da a ciertos medios, algunas veces para premiar y otras para castigar a los críticos, y de otras formas más para presionar poniendo el peso del Estado señalando públicamente a algún medio de comunicación o algún periodista en lo personal.

Por otro lado, es prácticamente imposible tener paz cuando la libertad de prensa y la libertad de expresión siempre están siendo asediadas por las ya tradicionales discusiones con violencia que a diario se tratan en las tristemente célebres redes sociales, polarizándose y diseminándose tendenciosamente con información que busca manipular las elecciones con esas falsas noticias desparramadas por cientos o miles de “bots” y “cibermilitantes”, pues desgraciadamente, estas acciones ya son parte de los procesos electorales, y por esto y un poco más, es un hecho que la prensa se encuentra en estas fechas, bajo seria amenaza, como en Canadá que todavía se persigue a los periodistas mediante formas ilegales para que revelen sus fuentes de información, y así una serie de eventos en contra del acceso a la información para el pueblo, tanto gubernamental como del diario quehacer.

Por lo que a los políticos y todos aquellos hacedores de noticia, deberían tener muy en claro que la prensa no es el enemigo a vencer.

Sin embargo, y pese a todo, estamos comprometidos y obligados a seguir luchando para que se ejerza el derecho a la información en todos los rincones del mundo, debemos seguir contribuyendo a esta misión como lo hemos decidido hacer a lo largo de nuestras vidas, pues debemos convencernos que la libertad de prensa, sin lugar a dudas, es y siempre será la mejor aliada de la democracia, aunque haga trastabillar a los hacedores de noticia.

Pero cambiemos drásticamente de tema, queridos Anacondistas y veamos cómo es posible que los diputados de MORENA en la ciudad de México, que tanto dinero cuestan a los mexicanos, le dediquen horas, días y semanas a un tema sin importancia como el de que los comercios vendan la cerveza caliente, bajo el estúpido argumento de que así, los capitalinos consumirán menos, cuando todos sabemos que aquel o aquella que gusta de beber cerveza lo hará de cualquier manera en la misma medida, sin importar como la adquiera al momento, pues posteriormente la pondrá a la temperatura que más le agrada, ya sea con hielo o refrigerándola, pero lo hará y consumirá lo mismo y gradualmente le irá aumentando la dosis, por lo que no podemos calificar estas acciones más que como “una soberana mamada”.

La legisladora de la Ciudad de México MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, de extracción Morenista, alentadora de esta iniciativa, es posible que necesite ocuparse de otra manera, ya sea leyendo un buen libro, o al menos conociendo a la gente que representa en aquel lugar ante la Asamblea Legislativa de la CDMX. Bueno, eso se me figura que pudiera pensar este humilde Anaconda al respecto. Ustedes, amables Anacondistas tendrán la última palabra sobre el asunto, sobre todo aquellos que gustan de una exquisita cerveza “peyéndose” de helada.

Para cerrar con broche de oro, diremos que estuvieron muy acertadas las declaraciones del diputado priista por el Estado de Zacatecas el líder minero CARLOS PAVON CAMPOS, al exigirle al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que le lea la cartilla al actual Senador NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA para que devuelva los 55 millones de dólares que se llevó del fondo minero, pues no basta con andar tratando de rescatar a los mineros que murieron o desaparecieron en Pasta de Conchos, también se requiere la devolución de esa lana, pues el Presidente dijo que el rescate de los cuerpos sería un acto de justicia, y entonces el líder minero CARLOS PAVÓN le pregunta ¿…y los 55 millones de dólares que no le han pagado a la gente, no es un acto de justicia…?, además que Pavón asegura que eso es fácil de hacerlo, pues basta con pedirle la lana esa al leperín del “Napo” o sacársela donde la tenga y dársela a sus dueños, los mineros que realmente tienen el derecho sobre esos 55 millones de dólares, pues está claro que ya hay mucha gente que se hizo vieja y en algunos casos hay quiénes ya fallecieron por la mina de Cananea, Sonora.

También lo dijo con voz fuerte PAVON CAMPOS, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, que gran parte de esos 55 millones de dólares que se llevó el leperín de Gómez Urrutia “El Napo”, también pertenecen a los deudos de los mineros que sufrieron la desagradable tragedia en Pasta de Conchos aquel 19 de febrero del 2006, donde fallecieron 65 mineros en esa mina de carbón en la Región de Nueva Rosita, Coahuila.

Bueno, el espacio se terminó y vaya un saludo a toda la colegancia que se mueve en esta Libertad de Prensa, así como a los albañiles que a diario se la parten, especialmente a nuestro albañil de planta DIEGO ROGELIO “EL CHIHUAHUA” ZUBÍAS GUTIÉRREZ y a DON CIRILO PACHECO Y RAMÍREZ, que aunque éste último ya anda un poco retirado del oficio, no dejará de ser nunca un orgulloso albañil, vaya pues ese humilde, pero muy sincero abrazo a los dos desde la redacción de Confidencial y Gastélum Editores. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.