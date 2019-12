Posted by Hector

Anaconda y Librado «ya no siente lo duro sino lo tupido»

PAQUETE ECONÓMICO PARA EL 2020.

AHORA SI, TODO MUNDO A PAGAR IMPUESTOS, Y POBRE DEL QUE SE QUIERA “BARRER”.

LA GOBERNADORA DE SONORA A TALONEAR PARA SUBSANAR LOS RECORTES DE LA LANA QUE NO LE MANDARÁN DEL FEDERAL.

LIBRADO MACIAS EN CABORCA, YA NO SIENTE LO DURO SINO LO TUPIDO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Queridos Anacondistas, para cerrar este año con esta columneja, quiero dejar muy en claro lo que tantas veces hemos repetido aquí, y lo hemos dicho recio y quedito que “..Anaconda es una columna que pasa por alto la distinción, los principios, el respeto y las obligaciones, para auspiciar el reverente desacato…. Claro que con ese dulzón sabor a sal que solo la verdad tiene”.

Plasmar una y otra vez que siempre haremos periodismo hasta con los casos más despreciados por los maestros del buen gusto, pues hay algunos lectores que les gusta leer lo más aislado de la realidad, sobre todo a los protagonistas. Por eso, quienes llamamos al ¡¡pan pan!! y al ¡¡vino vino!!, somos un verdadero peligro para la cínica sociedad.

Continuando con lo que más de una vez hemos comentado en este su Semanario favorito CONFIDENCIAL, les digo una vez más que con poco más de 30 años de trabajo periodístico, no pasa un día sin que reciba algún golpecito o golpeteo de la envidia circundante. Quizá no me lo crean, pero todo solo por ser un heroico defensor de la verdad; un auténtico titánico demoledor de la mentira.

La verdad es que los periodistas hemos tenido que elegir, y no ha sido un lecho de rosas… Las continuas presiones, la agresión del dinero, todas las injusticias se han hecho más evidentes… los anzuelos de un sistema político “envejecido” han sido: la “libertad condicionada”; la sexualidad, la violencia y los placeres pagados por cómodas cuotas mensuales… ¿Saben ustedes de alguna oveja que haya salvado nada más balando?.

En fin, lo cierto es que ya casi libramos un año más, con el favor de Dios, inmersos en una vorágine de inseguridad, delincuencia, asesinatos, homicidios, feminicidios, atracos, secuestros, cobro de cuotas, desempleo, bajo nivel de educación y mucha falta de actitud en la gente, pero ahí la llevamos.

No cabe duda que la historia retrocede espantada de ver que tendrá que consignar en sus páginas ese derroche de monstruosidad.

“Mira pinche Anaconda, la Nochebuena, Navidad y Fin de Año, son para disfrutar, cotorrearla y no despedirlo con mamadas como lo estás haciendo. Platícanos mejor algo suave, bueno e interesante para los caborquenses, algo que nos haga cambiar el mal humor y que entrando el año nos peguen mejores aires y no ventarrones como los de este año que se va”.

Este Anacondista intolerante, siempre con idealista, soñador, con ganas de que el mundo cambie. Claro que cambiará pero para empeorar, nunca para mejorar, tal y como nos lo indican los documentos que integran el Paquete Económico para el 2020 como los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Lógico es que se trata de buscar el cumplimiento del pago de los impuestos que existen para que cada contribuyente participe con la carga fiscal que le corresponde. Es decir que ya tendremos que pagar impuestos desde el más chiquito hasta el más grandote y pobre del que se haga pendejito, puesto que saldrán a la calle un ejército de cabrones a buscar a todo aquel que genere un pesito para que le mande al AMLO un buen porcentaje de la utilidad y acabar con la evasión fiscal.

Así que todos aquellos que apenas sacamos para mal comer, el año que entra no sacaremos ni para eso, tan solo para seguir medio respirando, y quien sabe. Pero ya aprenderemos a vivir como los de la televisión en el programa ese conocido como “Sobreviviendo al desnudo”, Por lo que hay que ponerle atención a ese programa antes de que nos corten el cable, pues también se saldrá ese lujito de nuestro presupuesto. Bueno, eso es lo que pudimos decodificar, o mejor dicho lo que arrojan los tristemente célebres “Documentos que Integran el Paquete Económico 2020”.

En mientras esas broncas se nos vienen encima desde el ámbito nacional, por acá en el Estado, nuestro Gobernadora Claudia Pavlovich, debe andar buscando soluciones para salir adelante con el broncón que tiene al recibir la lana federal bien recortada, sin nada para la obra pública, por mencionar la muestra del botón, pero ya sabrá salir adelante como lo ha hecho una y mil veces y ha demostrado tener la habilidad para ello, pero aún más, tener las agallas necesarias y que no le tiemble la mano al tomar decisiones que lleven por el mejor camino a los sonorenses.

¡Ah!, y en Caborca mi compa Librado Macías González, nuestro Presidente Municipal ya no siente lo duro ni lo tupido en esta Heroica Caborca, hasta me recuerda aquella canción de La Mochila Azul, “…No se divierte con nada..”, pues la violencia ha rebasado muchos límites en el municipio, y casi estoy seguro que a lo mejor, mi Compa Librado toma la más sana de las decisiones para cualquier ser humano, como el irse a su tierra natal allá por el Estado de Nayarit, a su casa familiar, sus amigos, sus recuerdos, a pasársela a toda madre para cerrar el año y san camaleón. O sea, para agarrar aire, y una vez iniciando el 2020, seguramente que vendrá con nuevos bríos a poner un hasta aquí a los problemas de Caborca y sus caborquenses, para que esta Perla del Desierto vuelva a ser lo que hace algunos años fue, donde se vivía de maravilla, al cien, sin broncas, y recuerdo que hasta sin internet, sin redes sociales y nada de esas chingaderas que puros problemas ocasionan a la sociedad actual.

Para despedirnos les deseamos que esta navidad nada de regalos, puro pistiar y fumar mariguana con fines lúdicos y recreativos, como lo establece la ley en algunos lugares. Olvídense de babosadas románticas y pásenla de lo mejor con sus cuates, con putas, cheves, música y disfrácense de sicarios para que no los moleste la policía y se amanezcan hasta el sieso. Que tengan una muy Feliz Navidad y Un Próspero Año Nuevo. Pero mejor nos vemos entrando el año, ya que regrese de Europa, la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.