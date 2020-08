Posted by Hector

Anaconda y las negociaciones…

AMLO Y SU MAMADA DE LA 4T, YA LE DIERON LAS NALGAS A LOS CONSORCIOS TELEVISIVOS NACIONALES, BAJO LA MASCARA DE UN “ACUERDO EDUCATIVO”

PRETEXTO PARA “NEGOCIAR” CON ELLOS Y LOGRAR SU APOYO PARA SOSTENER A MORENA EN LAS PROXIMAS ELECCIONES

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues aquí de vuelta, queridos Anacondistas, pues nos fuimos en el viaje del Coronavirus, del famoso Covid19, y de lo que también le llaman la pandemia, y nos echamos la cola al hombro, refugiándonos en la presunta seguridad de nuestros hogares para evitar contagiar o ser contagiados por este famoso virus que hasta con un poco de jabón no lo chingamos, y no me explico porque le tenemos tanto miedo, aunque la verdad es que si se ha llevado algunos millones de vidas humanas en el mundo entero, y más vale creer que averiguar.

En fin, ya nos dieron un poco de chance para reactivarnos y mi negro teclado esperaba con ansia este momento, por lo que nos daremos a la tarea de entrarle con ímpetu, bajo la regulación de nuestro código de ética señalándonos que el inicio de este oficio es el libertinaje, escribiendo además con ese sabor dulzón que solo la sal tiene. ¡Así nomás, queridos Anacondistas!.

Con esta pinche pandemia, todos los sectores sociales estamos al borde de la desesperación, de la quiebra, del suicidio, estamos en el umbral de la locura y de la muerte, pero como buenos mexicanos nos levantamos y le seguimos de frente, sin hacerla mucho de pedo, salvo uno que otro “chairo” quien, a pesar de que les dan todo en charola de plata, la siguen haciendo de pedo, y como la querida de mi amigo el taxista, solo alcanzan a decir “¡¡quiero más, quiero más!!”, y claro que la hoy tristemente célebre Cuarta Transformación, que ya chingo a su madre, no podía ser la excepción, también anda por la calle de la amargura, por lo que haremos un pequeño recuerdo y repazón al no menos triste y celebre AMLO y sus mamadas.

Como has de recordar, amable Anacondista, allá en el sexenio de Felipe Calderón, nuestro actual Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se aventó el tiro de llevar hasta las puertas de la empresa más chingona de televisión en México TELEVISA, acusando en esa misiva al mero chinguillos de TELEVISA, Emilio Azcárraga y a otro puño de cabrones y socios de este “Tigre Azcárraga” de proteger a los meros Presidentes de la Republica que tocara el turno y que gracias a eso de andar protegiendo ejecutivos de la nación, lo único que se ganaba era que el pueblo mexicano sufriera cada día mas, por el quehacer o comportamiento en todos los aspectos de esos cabrones que tenían la suerte de llegar a ser Presidentes de la Republica, y mi compa AMLO, en esos años estaba tan encabronado con lo que miraba que sucedía y por eso le llevo esa carta al famoso personaje propietario de TELEVISA.

Pero como a todo “wey” que escupe para arriba le cae la saliva en la cara, mi actual ejecutivo de la nación, López Obrador no se podía zafar a esto, y hoy a diez u once años de distancia, ahora como mero mero de un gobierno fracasado, destartalado y todo jodido (aunque haya alguien que no lo crea), mi compa AMLO, se decide a hacer lo que en su momento hicieron otros ex presidentes, de darle las nalgas a esas empresas televisoras y pedirles “la bacha”, que le ayuden con el paquete porque ya no lo puede y no sabe ni que hacer, y requiere que le den la mano para poder gobernar al país y apenas así ver si puede evitar que se le venga encima la mamada esa de la 4T, que por cierto nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá, cabeza ni pies, una sola mamada en la calenturienta cabeza de mi compa AMLO, que gradualmente ha venido aceptando que se equivocó y que debe retomar el rumbo y no debe ni puede hacerlo solo, y es por eso que ahora le pide ayuda a las televisoras, a esos señorones dueños de lo que AMLO llamo en su momento “la caja idiota” (la tele), y firma con ellos un acuerdo educativo para que se den clases a la sana distancia y a la extremadamente sana distancia, que detrás de todo esto no se mira más que lo que siempre han hecho otros presidentes vagos de antes (del PRI del PAN), o sea hacer un “acuerdo político”, disfrazado de “acuerdo educativo” en este caso, para tener pretexto de darles carretadas de dinero (igual que los anteriores) y de esa forma le puedan ayudar para ver si MORENA se puede sostener en las próximas elecciones, que pueda ganar y seguir mamando de la teta, pegadito a la ubre, sin despegarse, sin cortarla, porque las pegaduras se miran feítas.

Ya con esta negociación, que al igual que siempre, será pagada con un chingo de dinero de todos los mexicanos, igual que los priistas, que los panistas y que todos los que han mamado de la ubre y quieren seguir haciéndolo, y desde esas “cajas idiotas” o pantallas de televisión, que son lo mismo, intentaran ocultar todo el desmadre que traen en la cuarta transformación, y también harán la lucha por ocultar lo que no pueden, que este “régimen” se está desmoronando y nada ni nadie lo puede evitar, pues así está sucediendo y punto.

Por una y mil razones, porque es algo que no tiene rumbo definido, no saben ni que chingados quieren, a cada momento se contradicen, se la llevan agarrados del chongo por ese pinche poder en el gabinete de AMLO, que la mera verdad, estoy seguro que ese pinche gabinete ni siquiera existe, tan solo en la mente enferma de mi Presidente López Obrador, que todas las mañanas sale a decirnos una y mil pendejadas, como si fuéramos de Navojoa, que no entendemos las cosas, o que de plano somos muy pendejos, cuando el único pendejo aquí, sin duda es mi mero mero de la nación. Aunque se molesten los “chairos”, o se encabrone mi compadre “Pollo” Vanegas, o no se quien más, pero así está mascando la iguana en este momento en mi querido país, México, que ya no siente lo duro, sino lo tupido de babosadas en cada mañanera.

Así que nos queda muy claro, queridos Anacondistas, que estos cabrones de la 4T, están tomando de la manita el pretexto de la educación para ir a darle las nalgas a los que una vez llamaron “la mafia del poder”, “la caja idiota”, y todas esas niñerías cursiles de AMLO, y ahora no tienen otro camino que el de ir a pedirles “la bacha” para que no desaparezca el soberbio, voluble, arrogante, altanero, autoritario, el pinche loco intransigente de mi compa AMLO, y además que no desaparezca su tristemente celebre régimen 4T que trae más “tocados” que no sé qué, a miles de cabrones que sufren de lo mismo con AMLO, es decir, que “son sapos del mismo charco” y que guardan silencio las ranas cuando va a cantar el sapo.

En pocas palabras, mi compa Andrés Manuel y su runfla de cabrones, andan buscando las televisoras para darles las nalgas y, suceda lo que suceda, que por favor no le echen chingadazos al ejecutivo, por el contrario le echen porras, muchas porras sobre las presuntas capacidades y habilidades de su persona y de esa mamada en la pistola que resulto ser la famosa 4T, que por cierto, a estas alturas ya no fue ni es, y mucho menos será.

Lo único cierto es que el régimen ya se acabó, aunque lo nieguen grandotes y chiquitos, barbones y rasurados, putos y mayates, pelones y greñudos, gordos y flacos, policías y rateros, lesbianas y chanclas, payasos y sacerdotes, etcétera, etcétera., el hoy tristemente célebre régimen de la 4T, ya se acabó, ya chingo a su madre, aunque lo nieguen unos y otros, por lo que aquí en Caborca, se miraran algunos ajustes en el ambiente político y dos que tres de los suspirantes por MORENA habrán de pensarla un poco antes de tomar una decisión, pues una aventura de esa magnitud pudiera bien compararse a algo asi, como darle trigo a las palomas.

Bueno, eso hay ahora, aunque faltan muchos días, semanas, meses, para la recta final, y pueden pasar una y mil cosas en ese trayecto. De cualquier manera, la mejor de las suertes en ese camino a mi amigo “El Cubano” Mier y su más fuerte contrincante, nuestra primera dama Lupita de Macías González que bastante trabajo ha venido desarrollando y bien merecida la tendría. El tiempo lo dirá.

Difícilmente podía sobrevivir un régimen encabezado por un pinche loco, autoritario, intransigente, y sabe cuántas cosas más, lleno de rencores sociales. Seguro estoy que mi compa AMLO ha de ser la delicia de cualquier Psiquiatra. Pero mejor me callo, no sea que me quiten los dos mil bolas de apoyo que me dan en el Ayuntamiento morenista de Caborca, y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.