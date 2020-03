Posted by Hector

Anaconda y las Mujeres

LE FALLO LA ESTRATEGIA A LOPEZ OBRADOR DE QUERER ECHAR A PERDER LAS MARCHAS DE LAS MUJERES EN TODO EL PAIS.

CIENTOS DE MILES DE ELLAS AVANZARON EN SUS DEMANDAS.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues con las pasadas celebraciones, manifestaciones, marchas, fiestonas, o como le quieran llamar a las marchas multitudinarias de mujeres que se dieron en todo lo largo y ancho del país, donde las mujeres si le sacaron todo el provecho que pudieron, dejando con un palmo de narices al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que las tachó de marionetas de los conservadores.

Además no tiene caso meternos en chingaderas si el movimiento de las mujeres fue con errores o sin ellos, sino simplemente demostraron que ya están hasta la madre y fue un clamor exigente de castigo para todos aquellos locos asesinos de sus hermanas, familiares, amigas, y que el gobierno federal no les quiso dar importancia poniéndose a darle más importancia a la no rifa del famoso avión que por cierto no se rifo el susodicho y multicitado avión presidencial.

Lo único cierto es que las marchas en todo el país fueron un éxito para las damas, pues sus demandas las traen arrastrando desde hace muchos años y lo que sea de cada quien, las féminas han avanzado bastante, aunque sean de a mentiritas porque las autoridades se han visto obligadas a ceder en la medida que las mujeres las empujan y pese a que a la fecha no todo es real, al menos ya llevan bastante terreno ganado en todos los ámbitos que les competen y que poco a poco han ido adentrándose en los sectores político, laboral, social, militar, religioso, y así sucesivamente la llevan como el Caballo Blanco, paso a paso.

Mientras aquí en Sonora las damas se fueron duro y a la cabeza contra la Iglesia católica llegando a la Catedral de Hermosillo donde encontraron la resistencia y no pudieron ingresar al respetable edificio, bajo el argumento de evitar que se causaran destrozos, tal y como sucedió también en la Ciudad de México donde también se impidió su acceso a Catedral por parte de algunos grupos de católicos que se pusieron al pedo , por lo que las damas optaron por lanzar bombas molotov al edificio de Palacio Nacional, de las que ya están culpando a los “conservadores”, derivado de su incapacidad para acabar con la inseguridad.

En fin, ya se manifestaron con sus legítimas demandas exigiendo que realmente se pongan las pilas los políticos y en verdad den resultados contra la inseguridad, así como también le den la importancia que requiere esa ola de feminicidios que tiene al país en el filo de la navaja y se dejen de andar rifando aviones y lo mas importante de sus peticiones es que se castigue a los maniacos que odian a las mujeres y las matan, las violan y todo lo demás.

Nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich, encabeza las estadísticas nacionales a favor de las mujeres en esa lucha de proteger y defender a las damas, pues bastante tiempo, esfuerzo y dinero le mete la ejecutiva estatal para evitar estos delitos en contra de las mujeres, como lo demuestran la creación de la Vice fiscalía de Feminicidios y Delitos por razones de Genero; así como la Ley de Paridad de Género que ya fue aprobada por el Congreso del Estado de Sonora y que consiste en que los partidos políticos tendrán que postular el 50% de mujeres y el 50% de hombres a las candidaturas para presidentes municipales en los municipios de la entidad, es decir que la próxima elección se tendrán que ir “micha” y “micha”, quedando de manifiesto con esto, que las féminas y los batos tenemos exactamente los mismos derechos civiles y políticos, por lo que no debe haber irregularidades en este rubro. Y como dijera mi amigo El Pocho, “half and half”.

Por si fuera poco, ahí andan circulando las Unidades Móviles del Instituto Sonorense de la Mujer que le ofrecen a todas las mujeres que lo quieran, servicios legales, de trabajo social, psicológico, para toda la geografía de sonora, hasta el último rincón de Sonora van estas Unidades para prestar atención a las mujeres que lo requieran y que no se las hagan de pedo los galanes, esposos, queridos, amigos, compañeros, novios, lo que sean, pero que estén bien tranquilas dentro de un marco legal impulsado por la Gobernadora Claudia Pavlovich, en todos los aspectos, hasta el económico, donde ya cuentan con ese famoso programa “Soy Pilar” donde las meras jefas de las familias sonorenses son apoyadas con crédito para arrancar un negocio o para ampliarlo si es que ya cuentan con uno y son algunos cientos de jefas que ya están disfrutando de estos apoyos económicos.

Y como dijera Raúl Velazco, “Aun hay más”. Las usuarias del transporte público de pasaje cuentan también con ese programa o aplicación “Movilidad Segura” dentro de los servicios que les brinda el Instituto Sonorense de la Mujer. También aquella aplicación conocida como “Mujeres Seguras” que con solo pulsa el botón de pánico en su teléfono celular se enlazan con las autoridades y dan a conocer de inmediato su posición y pueda ser así como las autoridades vayan a rescatarla o salvarla de cualquier situación de riesgo que estén pasando en ese momento. Otros más, como son el Centro de Justicia para Las Mujeres, allá en Obregón y uno que ya casi se termina en Hermosillo, que servirán para buscar, encontrar y establecer diferentes estrategias que en realidad le den esa seguridad tan anhelada a las mujeres sonorenses y también a sus familias, que tanto se necesita hoy en día.

O sea que aquí en Sonora se trabaja incansablemente por parte de Claudia Pavlovich, nuestra Gobernadora para salvaguardar a las damas, y todavía se siguen impulsando iniciativas de Ley, una tras otra, hasta el último día de su gestión. Por hoy basta de damas, nos vemos la próxima edición si Mi Poder Superior me lo permite.