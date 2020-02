Posted by Hector

Anaconda y Las Luminarias de Caborca

CON LAS LUMINARIAS, NO TE AHORRARAS EL 60%, TAN SOLO EL 25%.

¿Y QUIEN PAGARA LA DIFERENCIA?… ¡¡PUES LOS CABORQUENSES!!

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Como la ven, amables Anacondistas?. Estos camaradas de MORENA, de plano que nunca se les sabe cuándo van o cuando vienen, y basta con mirar alguna de las pendejadas en las que a cada momento se meten o cometen, como ese de las famosas luminarias de Caborca, donde pretenden instalar 6,077 lámparas, según ellos, mas chingonas y ahorrativas que las que ya existen, pues aseguran que se ahorraran el 60% de energía y tan solo tendrán que pagar un 40%, lo cual es una soberana mentira, pues desde hace tiempo se comprobó con un estudio presentado por Movimiento Ciudadano que a la fecha no ha habido una lámpara de las mencionadas que logre ahorrar más de un 25%, dejando en entredicho eso del ahorro del 60%, lo que vendrá a darle en toda la morisqueta a los caborquenses, pues mientras los morenistas de la actual administración encabezados por el camarada Librado Macías, aseguran que con el 60% que se van ahorrar podrán pagar las luminarias, no nos han explicado aun como van a pagar en verdad, ya que la realidad es que tan solo se ahorraran un 25% a lo máximo, y cuando no obtengan ingresos del 35% restante o de diferencia, entonces de donde chingados lo van agarrar, y es ahí que lo tendrán que agarrar de las participaciones que ya están cubiertas pues de ahí se paga la nómina, se recoge la basura, se nos paga una que otra factura por convenio con prensa, o sea que es para el gasto corriente y no para otra cosa, y por cierto apenas alcanza, y es entonces cuando nos damos cuenta, queridos Anacondistas, que se tendrá que pagar con dinero del pueblo caborquense, y sabrá Dios de donde lo irán a sacar ese dinero que faltara en un futuro muy corto.

Por si fuera poco, trascendió las barreras de la discreción, que una empresa de Guadalajara, propone realizar el trabajo licitado de las luminarias por el Honorable Ayuntamiento de Caborca en un precio real, que es lo que realmente vale instalar las 6,077 lámparas con todo lo que conlleva, en veintidós millones de pesos, y los tontitos del Ayuntamiento que son de MORENA y los del Congreso del Estado que también son de MORENA en su mayoría, están de acuerdo en pagar casi setenta millones de pesos, y eso si es una soberana mamada, lo que ha puesto a la ciudadanía a pensarla mejor.

Cabe una reflexión Anacondistas, pues los morenistas se rasgaron las vestiduras hasta el extremo con el único fin de cancelar algo similar de luminarias en Hermosillo y ya lo lograron, argumentando que estaba cabron y que muy caro, y ahora pretenden hacer lo mismo en Caborca, donde, a decir verdad, estamos mucho más jodidos que los hermosillenses, y es en donde mi único y amable Anacondista, te puedes dar una idea que si es viable que vayan estos individuillos del Ayuntamiento por una buena feria de varios milloncitos. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.