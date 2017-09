ANACONDA Y LA VENIDA DE AMLO

EN LA VENIDA DE LOPEZ OBRADOR A CABORCA, APARTE DE GOLPEAR A CABORQUENSE, LA UNICA NOTA LA DIO ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES.

TRAUMA EN EL PAN-CABORCA

, PUES LOS ASPIRANTES TENDRÁN QUE UNIRSE A NACHO GARCÍA, YA QUE ASÍ LO INDICAN LOS NÚMEROS.

LOS PRIISTAS A ESPERAR EL 2018 CON KARINA GARCIA A LA DIPUTACION LOCAL Y EL RODRIGO ACUÑA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ANACONDA

Por:- José Ramón Gastélum Rocha

Caborca, Sonora.

Al iniciar estas líneas, de inmediato me brinca el intolerante Anacondista que me acompaña semana a semana para estar chingando con sus intolerancias y con su altisonante voz de inmediato me pide: “Mira pinche Anaconda, si vas escribir de política y todas esas babosadas que están pasando ahorita en los partidos políticos, te juro que te mando a chingar a tu madre y aunque esté muy a gusto sentado en esta poltrona de oloroso cedro frente a los 12 grados de temperatura que emana la minisplit, me levanto y me largo mucho a la chingada, ya que estoy hasta la madre de estar escuchando y leyendo por todos lados que si El Cubano Mier, que si la Karina se va a reelegir, que el Cornejo está enhuevado en volverla a buscar, que ya se le apanteró el Ramón Armas, que el Nacho García si la va a buscar, que el Blacky Medina ya se la pellizcó con esto del Nacho, y una serie de pendejadas al hilo que la verdad si me largo de este agradable recinto, pinche Anaconda”.

Vaya, vaya, vaya, que bravo estás esta vez mi querido e intolerante Anacondista. La verdad es que te fuiste hasta la cocina y no me dejasta una sola ventanita abierta por donde salir a defenderme, pero en fin, estás en todo tu derecho de libre manifestación y mandarme a donde lo desees, como ya lo estás haciendo, al igual que este humilde e inofensivo Anaconda está en su derecho también de seguir escribiendo o alejarme de mi negro teclado y no darle ese alimento semanal a todos los Anacondistas que esperan con ansia esa información veraz, pero aún más, esperan ese único estilo de Anaconda con el dulzón sabor a sal que solo la verdad le da.

De lo que si vamos a comentar con ganas es de la pasada venida de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente Nacional de Morena, que estuvo en Caborca para beneplácito de sus seguidores y de uno que otro ambicioso que ya no encontró campito en tal o cual partido y ahora se dan de alta en MORENA, pensando que esto es un cementerio de elefantes, quizá. Sin saber que MORENA es un respetable instituto político con rumbo definido, ideología, y todo lo que rodea a un partido político, y no es un basurero social o cementerio de elefantes, como ya lo dijimos. Parece que los nuevos miembros del Movimiento de Renovación Nacional en esta hermosa Perla del Desierto, piensan que al interior de MORENA no hay opciones para participar en contiendas electorales, lo que definitivamente no es cierto, ya que Renovación Nacional cuenta con bastantes ejemplares de ambos sexos con capacidad sobrada para ir y hacer un buen trabajo político en beneficio de los que llegaren a representar, y no requieren de hules para nadar; sin embargo la realidad es otra y aquí en Caborca ya despertó ambiciones y los chingazos por debajo de la mesa están a la orden del día en MORENA.

Decíamos que comentaríamos la venida de AMLO a Caborca y que lo más importante de ese trascendental acto en la vida política de La Perla del Desierto, sin duda, fue la notoria ausencia de ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES en dicha reunión pública, pues a la fecha es el ejemplar mejor posicionado para abanderar a MORENA en la búsqueda de la presidencia municipal de esta Heroica ciudad, y claro que su ausencia ante la venida de AMLO fue lo que dio la nota a este evento. Por lo demás, ni fú ni fá.

Te preguntarás, al igual que un humilde servidor, querido Anacondista: ¿Porqué no vendría El Cubano a esta reunión?, como también se hicieron esa pregunta muchos de los ahí presentes y únicamente logramos recoger en el lugar de los hechos, dos “líneas de investigación” que nos llevaron a muchos connotados Morenistas quienes manifestaron y conicidieron primero en que: “…resulta que hubo un tiro muy cabrón entre Copado, que es el que mainatea al Arqui Cornejo, y El Cubano, pues el otro día Copado invitó al Cubano a su oficina y ahí le dijo más o menos al pinchi Cubano que si no sabía que toda la gente se

la lleva diciendo en Caborca que es narcotraficante y que se dedica a las drogas. Así le dijo el Copado al Cubano, seguramente para ver si lo asustaba y El Cubano se retiraba de la política y le dejaba el camino libre al Cornejo en MORENA, pero el Cubano, que es bien cabrón y le vale madres muchas cosas, le contestó a Copado con unos huevotes, más o menos le dijo que si él, o sea Copado no sabía que la gente de Caborca andaba diciendo que es puto y toda esa onda, y dicen los que estaban ahí que se hizo un silencio y hasta ahí llegó la cosa y El Cubano le dijo eso y otro poquito y se salió de la oficina de Copado y se fue a la chingada… Fíjate Anaconda que así anda la cosa entre Copado y el Cubano, o sea entre el que maneja al Cornejo y El Cubano que se cocina solo”, coincidieron varios morenistas ahí presentes en el acto con López Obrador.

Respecto de la segunda “línea de investigación” se coló entre los presentes que El Cubano no había asistido al evento porque ya le habían dicho que la candidatura a la presidencia municipal de Caborca para MORENA, tiene olor a mujer, “…y eso también sacó de onda al Cubano…”, se escuchaba entre la raza que estaba ahí en la plaza.

Sobre lo mismo pudimos escuchar coincidencias de varios morenistas que miran con tristeza como apenas van iniciando una vida política en el municipio y la región, y ya se andan echando jodazos con ganas dos tipos de cierto nivel económico que bien pudiera ser un choque de trenes. Eso se comentaba entre algunos de los ahí presentes el día del evento ante la notoria ausencia de ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, de quien no se esperaba fuera a faltar, pues ya es el virtual candidato a la presidencia municipal de Caborca por el Movimiento de Regeneración (Renovación) Nacional, (MORENA), mientras algunos se desgañitaban en el micrófono sin llegar a pintar una sola huella, siendo la nota El Cubano.

Por otro cachete, no podemos dejar de comentar que AMLO solo vino a Caborca a traer a sus guaruras para que le pegaran unos chingazos a un pobre cabrón que andaba ahí y que se le ocurrió pedir el micrófono para manifestar algo de su ronco pecho y se lo negaron y siguió pidiéndolo hasta que los guaruras de AMLO le dijeron, “Ah, como chingas pinchi caborquita”, y después de eso se le fueron a los jodazos y patadas en el suelo, como se la gastan los famosos “guachomas” de los políticos, hasta dejarlo sin respiro al pobre jodido. Ojalá hubiera estado El Cubano y otro gallo les hubiera cantado a los guaruras de López Obrador, porque para eso si se las gasta solo El Abraham Mier, y si no lo creen, que le pregunten a “El Tatano” Vanegas.

Bien, muy bien, queridos Anacondistas, mientras eso pasa en MORENA donde ya El Cubano les comió el lonchi y no hayan que hacer los que creyeron que nadie le iba a entrar, por rumbos del PAN, también ya se cocieron las habas y dentro de poco los veremos bien agarraditos de la mano a todos haciéndole cuadro a IGNACIO “EL NACHO” GARCÍA FIERRO, que es el único que aparece en las encuestas de ese partido y muy, pero muy por encima de todos, por lo que dentro de poco, o se aclimatan o se aclichingan los pitufos del albiazul.

El más sorprendido es “El Blacky” Medina, que ya traía buen avance en su trabajo por ser el abanderado panista a la presidencia municipal de Caborca, y ahora resulta que todo mundo quieto y a trabajar unidos en pro de su partido el PAN con “El Nacho” García a la cabeza, pues todavía le queda un chingal de aviada al Nacho de la pasada elección en 2015, y a decir de su partido y de sus científicos en Hermosillo, los números favorecen con mucho a Nacho García y es el único que garantiza el triunfo el 2018 para la alcaldía de esta recarpeteada y “forever” Heroica Caborca.

Ni modo, así son las cosas en política, por eso, desde un principio, los políticos que tienen carrera, no se ilusionan para no desilusionarse cuando les llega “la voladora”, pero los que no tienen esa vagancia, se hacen ilusiones y después se andan cortando las venas por su inexperiencia. Pero así es la vida y el que no la entienda tendrá que sufrir, más no así el que realmente la entiende. Suerte, porque la van a necesitar, y como nos dijo un político de años, “…La neta Anaconda, se siente regacho cuando te paran el chorrito…”.

Para terminar, les compartimos que en el PRI-CABORCA ya agarraron el zurco los tricolores y la actual alcaldesa KARINA GARCIA GUTIERREZ será candidata a la diputación local por el tercer distrito y el actual diputado local, el RODRIGO ACUÑA ARREDONDO, será el candidato a la presidencia municipal, bien agarraditos de la “baiza” y en franca unidad, pues así lo decidieron la cúpula y las bases para seguir adelante como la vez pasada. Pero mejor ahí la dejamos, porque se nos acabó el espacio, y nos vemos la próxima edición si Mi Poder Superior me lo permite.