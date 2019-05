Posted by Hector

ANACONDA Y «LA SEMBLANTEADA»

UNA SEMBLANTEADA A LAS ELECCIONES EN SEIS ESTADOS ESTE 02 DE JUNIO.

ERNESTO “EL PATO” DE LUCAS, LIDER DEL PRI EN SONORA PREFIERE QUEDARSE “CHITÓN PERRITO”.

EN CABORCA YA TRABAJAN MUCHOS Y MUY VARIADOS EN BUSCA DE LA PRÓXIMA.

ANACONDA

POR.- JOSÉ RAMÓN GASTÉLUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Una vez más frente a mi negro teclado que ya empieza a sentir este agradable calorcito que se está dejando venir y vamos a darle una semblanteada a lo que tendremos en la elección próxima del 02 de junio en seis estados de mi querida República Mexicana, y que por cierto los analistas políticos y un sinnúmero de politólogos le dan por adelantado el gane arrasador a MORENA, pues aún lo califican como el invencible, que todavía le quedan razones suficientes para ganar la elección que se le ponga enfrente, pues hasta los propios líderes de los demás partidos reconocen que nuevamente ganará MORENA pintando de magenta estos seis estados que tendrán elecciones el próximo 02 de junio, que son Puebla, Aguascalientes,

Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En cuanto a los priístas, particularmente los de Sonora, la cúpula, El Pato de Lucas y su equipo se han quedado “chitón perrito”, con prudencia pues no se ha visto movimiento “raro” alguno que indique que hayan metido las manos en alguno de los estados en disputa, no se ha sabido que manden algún apoyo de “científicos electorales” a esas entidades, por lo que pudiéramos decodificar que han decidido no meterse en chingaderas y que cada comité se rasque con sus propias uñas deseándole la mejor de las suertes, pues es sano esta decisión, de ser así, porque deberán guardar todas sus fuerzas para lo que se vendrá el 2021 que por cierto, también ya empezó esa fiesta en Sonora con más de dos que tres “calientitos” por la anhelada candidatura a suceder a mi comadre Claudia Pavlovich. Además de que Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins, actual dirigente del partidazo en Sonora tiene tantas cosas que hacer en su entidad como para andarse preocupando por sus colegas de otros lugares, como la

renovación de los comités municipales que ya deben de estar muy empolvados y están muy a tiempo de arrancar con estas actividades para ver si están en condiciones de enfrentar el titánico trabajo que les caerá el 2021 donde se jugarán en Sonora la gubernatura, 72 alcaldías, así como 21 diputaciones locales y siete federales, que desde luego deberán prepararse para ganar y ganar, y nunca perder ni tan solo una, aunque el panorama no esté agradable, pero tratarán de hacerlo agradable, como solo “El Pato” de Lucas sabe hacerlo y ha demostrado salir adelante en situaciones poco menos o más engorrosas que la que se avecina, ojalá y aún se encuentre en la dirigencia del tricolor y no se caliente por una candidatura y entonces si se vendría todo a pique, porque definitivamente que de Lucas tiene lo suficiente para enfrentar cualquier situación por más escabrosa que esta sea. Por lo pronto está haciendo lo correcto, eso de ajustar bien el engranaje al interior de su partido en todos los niveles, hasta la base y después se verá. El tiempo nos lo dirá.

Lo cierto es que, pese a los augurios en favor de MORENA, también es muy posible que los demás partidos no vayan a perder sus

registros, pues de cualquier manera todavía les queda lo necesario para conservarlos, por lo que se mira lejana esa posibilidad, sobre todo a priístas y panistas que son los que más frío les da hoy en día al ver venir una elección.

Respecto de los resultados que podrían esperarse en Sonora con la gubernatura, está claro que con el trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich no hay problema pues se puede decir que si no de lo mejor, al menos en estándares agradables se encuentran el asunto de la educación, muy apoyado el deporte, la infraestructura avanza en carreteras, en reparación de las mismas, de la seguridad pública, claro es que se requiere un apartado especial, pero todavía aguanta en comparación con otros estados. Seguramente que por parte de lo realizado por la gobernadora al final de la jornada, si se llegara a tener resultados encontrados nada buenos, es un hecho que no sería derivado del trabajo efectuado por la administración de la ejecutiva estatal, sino seguramente por las sobritas todavía de la ola lopezobradorista que se refiere solamente al castigo de la gente por las malas gestiones que se realizaron a nivel nacional.

Aquí en Caborca, por MORENA ya son varios los apuntados que se miran trabajando desde ahorita, con tiempo sobrado, como mi amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales que tiene buen tramo avanzado y pudiera decirse que hasta hoy lleva la delantera, aunque la diputada local de MORENA por este distrito electoral Alici Gaytán viene haciendo lo propio pues está muy claro que va por la municipal y no quitará el dedo del renglón aunque no le guste a uno que otro de los morenistas donde por cierto tiene sus más fuertes detractores. Pero no podemos perder de vista al Dr. Ramón Armas quien asegura se la deben de la elección pasada, pues le ofrecieron, aseguran, que si se alineaba como lo hizo, la próxima sería para él y ahí está esperando, sin prisa, pero sin pausa.

Por su parte, el hoy ex Secretario de la comuna Víctor Hugo Ortiz Santacruz, anda aprovechando su tiempo fuera de la administración haciendo fuertes amarres, conformando y compactando equipos, pues no piensa quedarse fuera de la jugada, como lo ha manifestado recio y quedito una y mil

veces. O sea que también está vivo y le late su corazoncito muy rapidito.

En el partidazo, el tricolor, “El Beto” Barajas asegura tenerla en la bolsa, pues así se la confió “El Borrego” Gándara en caso de ser el candidato a la gubernatura, pero el Químico Daniel Salazar, que todavía despacha como presidente del PRI en Caborca, no piensa quitarse del camino, pues la buscará con ansia loca como lo ha venido haciendo desde tiempo atrás y la verdad es que ha venido trabajando y muy duro para lograr su objetivo de ser candidato del pri a la presidencia municipal de Caborca.

Lo más serio que se avizora en el partidazo, sin duda, es la Maestra Susana Pastrana, líder de las mujeres priístas en este municipio que a diario viene realizando trabajo de altura y de equipo al interior de su partido, aunque haya alguien que no la mire con buenos ojos como la ex alcaldesa Karina García de quien se asegura no es santa de su devoción, pero en fin, candidatas van, candidatas vienen.

Otro que ni suda ni se acongoja, tan solo espera los tiempos, es el Ing. Rodrigo Acuña Arredondo, que la elección pasada no le fue muy bien en la contienda contra Librado Macías y otros, pero está puesto y dispuesto a sacarse la espina el 2021 y hace una que otra aparición discreta como el día de las madres que se aventó el tiro de apoyar con unos regalos para las madrecitas y darse a ver con un poco de ruido. Por hoy es todo, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.