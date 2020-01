Posted by Hector

Anaconda y «la plebada alterada»

EN CABORCA: “…ANDA MUY ALTERADA LA PLEBADA…” Y EL CUBANO MIER Y ALICIA GAYTAN YA SE LES MIRA MUY JUNTITOS NEGOCIANDO LO QUE VIENE.

LIC. MARTIN ALTAMIRANO BIEN PUDIERA DAR LA SORPRESA POR LA INDEPENDIENTE

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Queridos Anacondistas, espero la hayan pasado súper y en estos momentos se encuentren con el hígado a reventar por la extrema ingesta de alcohol, así como los pulmones más negros que mi negro teclado de tanto estarle echando chingazos al cigarro, puros, pipas, motita, tabaco y todo lo que haga humo y dañe nuestros pulmones, ya que es la mexicanísima costumbre en el mes de diciembre bajo el pretexto de Noche Buena, Navidad, Noche Vieja y Año Nuevo.

De no haberla pasado así, solo les puedo decir: “Que lástima”. La verdad es que hubo fiestas por doquier, reventones por todos lados, y los que quisieron darle hasta la muerte, también hubo mucho de que hablar al respecto, pues no podemos negar que fue un fin de año con bastante chamba para la Parca, tanto en el área urbana como el área rural de esta Heroica Perla del Desierto, así que el último día del año, una vez llegadas las doce campanadas, se sintieron los balazos desde los calibres más pequeños hasta los que se pueda uno imaginar. No dejaron inconforme a nadie. Hubo balazos hasta pa’ tirar pa’rriba y por toneladas.

Bueno, amables Anacondistas, les deseo que tengan un año 2020 pleno de bendiciones y que se les concreten todos sus sueños, planes, proyectos para su crecimiento y buen desarrollo en sus vidas.

Reciban un humilde, pero muy sincero abrazo, de su único amigo Anaconda que siempre dejará los pelitos en el alambre con tal de hacerles llegar la verdad, como a Ustedes les gusta, con ese sabor dulzón a sal que solo la verdad tiene en estas líneas.

Pues como comentario, tenemos que acá por el noroeste, en Sonora mi Estado, no debe quedar la menor duda que este estratégico año político, será un año excitado, un año penetrante, pues ya se mira y se escucha fuerte que “…anda muy alterada la plebada…” aunque algunos digan que ya no le van entrar, o que se van a dejar de chingaderas y se van a poner a trabajar como la gente (algo que nunca hará un político de carrera). Lo único cierto es que aquí en Caborca, las huestes morenistas ya andan agarrados del chongo por una u otra cosa, pero andan echándose con todo; sin embargo, son varias las ocasiones en que hemos visto, escuchado y tomado nota muy de cerca cuchicheando a mi compa Abraham “El Cubano” Mier Nogales con la actual diputada local por este tercer distrito electoral Lic. Alicia Gaytán, en un lugar estratégico, o en otro y así sucesivamente, como si quisieran esconder algo, o tomar decisiones sin su base, sin su gente, ya que ambos quieren la silla que pronto dejará Librado Macías alcalde de Caborca, y a la vez, ambos aspirantes se sienten que la merecen y además que ya les pertenece esa candidatura y están seguros que con solo ser candidatos de MORENA a la presidencia municipal de Caborca, ya es suficiente para ser alcaldes, sin pensar en una triste realidad, que hoy en día, la gran mayoría de la gente se encuentra desilusionada con el actual de las administraciones MORENISTAS en todo el país, pues se encuentran muy lejos de lo que alguna vez prometieron al electorado y sencillamente no han podido cumplir en todos los niveles donde se encuentren enclavados, y eso ya cuenta para las definiciones en las urnas llegado el 2021, lo que nos indica que ya no estará “peladita” para nadie, y que en este momento solo se mira un soberano desmadre, y bien puede ganar cualquier partido, así como un candidato independiente, y bien pudiera darnos la sorpresa el Lic. Martín Altamirano que domina a la perfección ese caminito que tiene bien andado para las candidaturas independientes. Así como está la cosa de revuelta, cualquiera que posea un mínimo de estrategia y un gramo de materia gris en la cabeza, es casi seguro que se lleva el triunfo en próximas elecciones. Pero mientras esto sucede, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.