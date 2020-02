Anaconda y La Planta Tratadora

Posted by Hector

35 MILLONES DE PESOS TIRADOS EN UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA “Y” GRIEGA

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Saben Ustedes, amables Anacondistas que es la PTAR del poblado Plutarco Elías Calles, antes “La Gran “Y” Griega” de la costa agrícola de Caborca?. Pues bien, es un elefante blanco que se encuentra prácticamente tirada en ese poblado, es una “Planta Procesadora de Aguas Residuales”, que se construyó en la administración de Darío Murillo y que para su construcción se utilizaron 35 millones de pesos aproximadamente, incluyendo la red completa del drenaje en ese lugar para poder poner en funcionamiento, pero desgraciadamente se les acabo el tiempo a esa administración y entro Panchito Jiménez, luego Karina García y ahora Librado Macías y los primeros dos no le prestaron el mínimo interés, como parece que será lo mismo con esta administración actual de Librado Macías que tiene en sus manos la oportunidad de hacer historia echando a volar un proyecto que está prácticamente terminado y nuevecito, pues no se ha usado una sola vez.

El actual Director de Oomapas-Caborca, Francisco Medina Aispuro “El Blacky”, asegura que esta planta tratadora de aguas residuales, en la situación que se encuentra hoy, es totalmente inoperable, pues se requieren al menos unas mil doscientas descargas para que pueda funcionar como es debido y en ese poblado de la “Y” Griega no las hay.

Pero como resultado de nuestra investigación, nos encontramos con la realidad que si hay la suficiente red de drenaje instalada para que la gente y comercios de esa localidad se conecten al drenaje y lógicamente se darán las suficientes descargas para que pueda funcionar la planta que hoy en día esta sin estrenar aun, lo que nos dice que tiene unos treinta años de vida útil, y se pueda iniciar el trabajo de esta planta con tan solo que se conecten a la red los pobladores que lo podrían hacer con solo contratar y se conectan a la red del drenaje y de pasada evitan los graves problemas de salud que ocasionan las fosas sépticas como aquel brote de hepatitis que se presentó ya una vez en la “Y” Griega en aquellos años que fue un buen pretexto para que se hiciera esta planta, que desgraciadamente se encuentra abandonada en medio de mi querido y hermoso desierto, que además cuenta con capacidad para purificar 15 litros por segundo y una vida útil de 30 años, aproximadamente y todavía no se ha usado un solo minuto, además de haber sido construido con tecnología de punta, y por si fuera poco cumple con la Norma 003 que exige CONAGUA. O sea que tenemos una verdadera chingonería abandonada en medio del desierto, tan solo por el desinterés de nuestros políticos. ¡¡Válgame Dios!!.

Medina Aispuro, informo que había solicitado un apoyo financiero de un millón de pesos, al Banco de Desarrollo de América del Norte, la Comisión Estatal del Agua (CEA), y a la propia Conagua, para conectar esas descargas que aún no se han conectado a la red del drenaje y darle su manita de gato a la PTAR para que inicie funciones, reconociendo su instalación, pero que esta sin uso.

Como podemos ver, solo se requieren tramos de PVC de unos seis metros para cada conexión a las casas y comercios del poblado que aunque ya se encuentran algunos conectados, los que faltan lo harían con un contrato que oscilaría su costo entre los 1800 a 2000 pesos cada contrato de conexión a la red del drenaje y el nivel de vida de muchos pobladores se elevaría de inmediato.

Lo incongruente de esto, es que se pueden hacer muchas negociaciones para lograr la conexión de todos los pobladores, sin necesidad de andar pidiendo dinero prestado aquí y allá, pues la cantidad requerida es mínima, relativamente, y bien se podría adquirir mediante un pago por adelantado de la iniciativa privada (como la Mina La Herradura) que está interesada en adquirir esos volúmenes de agua que se purificarían por la PTAR, que por cierto logra niveles de purificación al 95%. Así pues, se conectarían con esos adelantos se financiarían las conexiones a la población y se les daría la oportunidad a la gente de la “Y” Griega para que los contratos los pudieran ir pagando en abonos hasta su recuperación total.

Otra opción es que la misma CONAGUA le puede pagar una buena lana al Oomapas-Caborca si tan solo filtra al subsuelo el agua tratada y también con ese dinero se puede lograr el objetivo de que ese “elefante blanco” ponga sus patas a caminar.

El desinterés de las administraciones, parece estar presente en este tipo de decisiones tan fáciles, pues prácticamente la planta solo requiere de oprimir un botón para que empiece a andar y asunto concluido.

Además no podemos negar que el Oomapas, tradicionalmente ha sido “la caja chica” de los Ayuntamientos y siempre tiene cantidades similares o mayores a la requerida para este proyecto, pero las administraciones las han usado en otros rubros.

Y una tercera opción, la más practica por cierto, no cree Usted, querido Anacondista, que bien pudieran sacrificar ese pequeño “manoteo” uno o dos meses y sacar el multicitado millón de pesos para conectar las casas y comercios de la “Y” Griega, pues viéndola bien, es posible que si haya muchos que puedan pagar su conexión y al final de la jornada pudieran ser unos cuantos los que requieran financiamiento. Bueno, eso es lo que nos han platicado algunos pobladores de aquel importante centro de población de la costa agrícola. Pero mientras se toma alguna determinación, daremos una vuelta por El Rio de Sonora y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.