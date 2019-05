Anaconda y «La Morena» @GPMorenaSonora @MorenaSenadores @PartidoMorenaMx

Posted by Hector

RICARDO MONREAL VA POR LA CABEZA DE YEIDCKOL POLEVNSKY EN MORENA, UTILIZANDO A SU SENADOR SUPLENTE ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN.

ANACONDA

POR:- JOSÉ RAMÓN GASTÉLUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

La cosa, amables Anacondistas, es que en el próximo mes de noviembre de este 2019 se tiene que contar con nuevo o nueva líder o lidereza en MORENA que ocupe la silla que aún posee la conocida y brava YEIDCKOL POLEVNSKY (nacida en Ciudad de México; 25 de enero de 1958 como Citlali Ibáñez Camacho) , por lo que ya se soltaron los perros y andan echos a la mocha por todos lados, encabezando la lista de ellos el senador suplente de RICARDO MONREAL, nada más y nada menos que ALEJANDRO ROJAS DÍAZ que también es consejero nacional de morena y quiere suplir a YEIDCKOL en la silla que habrá de dejar en noviembre próximo.

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN, el Senador suplente del aguerridísimo Senador propietario RICARDO MONREAL, ya anda en gira por todo el país buscando ser el mero mero de MORENA a nivel nacional, iniciando en Coahuila, concretamente en Monclova, la tierra de mi amigo el Ing. Eloy Treviño González y el no menos amigo Ing. Arturo García Gala, para irle dando cuerpo y figura al nuevo y perverso plan de Ricardo Monreal al interior de las filas de MORENA, pues están completamente seguros que ese partido no tiene cabeza, es decir no hay líder en la organización, argumentando entre otras muchas cosas, que se cometieron muchos abusos en la designación de dirigentes nefastos y candidatos que de plano no se puede ni hablar de ellos ni mencionarlos, dijo el senador suplente Díaz Rojas en su estancia por el estado de Coahuila al reunirse con militancia activa de su partido MORENA el también Consejero de MORENA, para presentarles un proyecto de trabajo y más que todo unirse en contra de la actual presidenta de MORENA la polémica YEIDCKOL POLEVNSKY (nacida en Ciudad de México; 25 de enero de 1958 como Citlali Ibáñez Camacho) , a la que ellos consideran una “..dirigente ausente que no escucha a su gente..”, razón y motivos por los que está alentando la urgencia de una renovación de la dirigencia nacional en ese partido en el poder.

Además, lo dijo recio el senador suplente y consejero de MORENA Alejandro Rojas, que su partido anda en la cola cuando en realidad debiera de ser un fuerte soporte para López Obrador y el famoso plan conocido como la cuarta transformación.

De todo ello vienen culpando a la todavía líder de MORENA la inconforme con su nombre que tenía al nacer, porque esta dama no le da dirección al partido, no hay carácter para poner orden y democracia la interior, pues por el contrario, la susodicha y multicitada YEIDCKOL desde tiempo atrás cerró las puertas y las ventanas del partido para estar solita con sus cómplices en los oscurito y tranquilamente estar imponiendo candidatos y dirigentes y lo que se le antojara y viniera en gana.

El aspirante a dirigir MORENA en el país, está seguro de la necesidad de una renovación total de la estructura de ese partido y que además es necesario la participación de toda la raza que impulsó el crecimiento de ese partido y no de unos cuantos como el caso de la YEIDCKOL, pues asegura que los poco más de tres millones del padrón actual de MORENA son unos cinco mil cabrones los que rebana el queso o como lo dijo el aspirante “…unos cinco mil conforman la élite del partido…” que por cierto este grupito siempre van en contra de los postulados del MOVIMIENTO DE RENOVACION NACIONAL de no robar, no mentir y mucho menos traicionar al pueblo, a los mexicanos (ESTÁS LEYENDO CUBANO?).

Otra de las propuestas de Rojas Díaz, es que se abra el registro a la población entera porque en la actualidad mi comadre YEIDCKOL lo tiene cerrado, el registro y no crece la afiliación de nuevos militantes, y el aspirante Alejandro Rojas asegura que de los tres millones que hoy están en el padrón, bien podría aumentar hasta unos 25 millones si se abre el registro a la gente, pues así lo demuestran los números arrojados en la pasada elección, solo hay que hacer la campaña para que se afilien en todo el país y así será el crecimiento del partido MORENA, aseguró.