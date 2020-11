Posted by Hector

ANACONDA Y LA GUBERNATURA

EL BORREGO GANDARA NO DEJA EL PRI, “RENUNCIO A MI MILITANCIA…”, PERO NADA MAS.

TRES A LA CABEZA POR LA GUBERNATURA DE SONORA: RICARDO BOURS, ERNESTO GANDARA Y ALFONSO DURAZO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Poco a poco va agarrando forma y figura el escenario político en Sonora, ese mismo donde habremos de ver “el tiro” que habrán de aventarse aquellos candidatos que logren serlo en los diferentes partidos que pululan por toda la geografía sonorense. Esta fiesta electoral estará protagonizada por candidatos en la figura de alianza; en la figura de coaligados y; los que tengan suficientes huevos y dinero para aventarse solos, como muy bien puede ser el caso de Ricardo Bours Castelo que ya casi es un hecho encabezara a Movimiento Ciudadano y lo hará solito, sin andarle pidiendo chichi a ningún otro partido.

Hasta el cierre de esta insulsa columneja, mi negro teclado coincidía con este humilde Anaconda en que hasta ahorita van sonando muy fuerte tan solo tres personajes conocidos por todos nosotros, a decir: Ernesto “El Borrego” Gándara Camou encabezara la alianza que conformaran el PRI, PAN y PANAL (así como se lee, mi querido Anacondista); en tanto que ALFONSO DURAZO MONTAÑO será por la coalición MORENA-PT-PVEM, y como ya lo comentamos al inicio, mi compadre RICARDO BOURS, se la aventara solito abanderando al MOVIMIENTO CIUDADANO, pues ya le quedo claro a más de cuatro que no necesita hules para nadar.

Ante este escenario, las campañas mediáticas no se han hecho esperar y cada quien arranco como pudo, es decir, ya andan buscando como posicionarse en el ánimo de los votantes, dejando también El Borrego, muy en claro que no renuncia al PRI, tan solo a la militancia, ya que se requiere para poder ser candidato de una alianza el no ser militante de un partido político, por lo que, podemos ver, se ha convertido en una fiestecita de última moda el renunciar a la militancia de su partido todo aquel que desee ser candidato de una alianza partidista, siendo este el caso del Borrego. En fin, una triquiñuela más, una triquiñuela menos, que más da, sobre todo en este tenebroso mundo de la política, que pasa desapercibido cualquier chapuza de cualquier tamaño. Ahí la llevamos en mi querido México, y con Obrador y sin Obrador, la cosa tiene que seguir.

Por su parte, RICARDO BOURS, ya tiene bastante tiempo realizando giras por aquí y giras por allá, buscando posicionarse para lograr ese triunfo del 2021, que ya lo siente en la bolsa.

Acaba de estar aquí en esta Heroica Caborca, donde cuenta con un número significativo de amigos que le van echando los kilos en aras de ese proyecto, incluyendo a mi compadre Juan Pedro “El Pollo” Vanegas Burke, líder de los hoteleros de Sonora, que le anda sonando el corazoncito muy rapidito por aparecer en las boletas la próxima elección, ya sea como candidato a la presidencia municipal de La Perla del Desierto, o como candidato a diputado local por el tercer distrito, sin descartar que se le suba la adrenalina y arranque en pos de la diputación federal… Ya entrados, que más da una que la otra. Ojala se sostenga y no pase lo de otras veces, que avienta la toalla antes de iniciar la pelea.

RICARDO BOURS CASTELO, sin duda que ha despertado interés en Caborca, dejando claro que su única alianza será con la ciudadanía, por lo que se deduce que siente seguridad y el verdadero apoyo de la raza. En algo se ha de estar recargando para sacar esas halagadoras cuentas. En fin, ya lo veremos, pues la gente que vota esta hasta la madre de unos y otros, de partidos, de lo que se mueva en política, así que bien puede ser la elección de los suertudos y del que menos se espere, logre más. Bueno, eso piensa este humilde Anaconda, que posiblemente pudiera ser.

Quizá, amable Anacondista, cuando estés leyendo estas humildes líneas, ya se encuentre ALFONSO DURAZO MOLINA, el de MORENA-PT-PVEM, con un salivero pa’ los dos lados, en alguna radio o prensa de la ciudad menos pensada de Sonora, pues es quien nos falta que se suelte el pelo en esta campaña que prácticamente ya inicio, y sin candidatos, pero va echa a la mocha.

Lo cierto es que ya se siente que esta vez las cosas se pondrán más al rojo vivo que la vez anterior en aquel 2015, pues tan solo para el acomodo se han dado situaciones de todo tipo. Imagínate, querido Anacondista, una vez que estén definidas las candidaturas y arranquen en forma los chingadazos, perdón las respetables campañas con todo el esplendor propio de los estados del norte, como dicen los chilangos.

Mientras esto suceda, es lógico que miraremos algo similar en los municipios, donde arrancaran también El Cubano en Caborca de MORENA, quizá el Químico Daniel Salazar del PRI, unos cuatro o cinco del PAN, que sin ser candidatos ya vienen trabajando con ganas desde hace mucho y no será esta vez la excepción de hacerlo, por lo que habremos de irnos imponiendo a mirarlos por aquí y por allá, como cola de churea, cruzando allá y mas allá, siempre enchinga. Unos regalando chiles, melones; otros obsequiando botellas de whisky Jhonnie Walker etiqueta negra; unos más dando consultas de sangre “dioquis”; y así sucesivamente para irse ganando el cariño de todo aquel que tenga en su mano una credencial de elector para sufragar en el 2021, y se lo tengan que echar a la bolsa bajo cualquier argumento, ya que todo se vale con el fin de lograr el objetivo trazado.

Bueno, ya empezamos a trotar sobre el tema político, por lo que habrá de todo de aquí en adelante, pero mientras nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.