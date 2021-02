Posted by Hector

ANACONDA Y LA GRILLA

LA BUSQUEDA POR LA GUBERNATURA DE SONORA AGARRA AVIADA CON ALFONSO DURAZO, RICARDO BOURS Y ERNESTO GANDARA.

ABRAHAM DAVID “EL CUBANO” MIER NOGALES, ENCUENTRA FORMULA PARA LA SINDICATURA EN LA RESPETABILISIMA DAMA MARIA TERESA DE JESUS ROCHA HIGUERA. ASÍ NOMAS!!!

ALGO SOBRE EL COVID-19 QUE IMPACTARA EN LOS RESULTADOS ELECTORALES.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

La fiesta electoral por la gubernatura de Sonora, ya empezó con ALFONSO DURAZO en las filas de MORENA, RICARDO BOURS CASTELO por MOVIMIENTO CIUDADANO y ERNESTO GANDARA CAMOU por la famosa coalición PAN-PRI-PRD, y la misma calentura política se está desparramando por toda la geografía sonorense, sin ser la excepción nuestro municipio de Caborca, donde todo parece indicar que el abanderado de MORENA, será nuestro amigo ABRAHAM DAVID “EL CUBANO” MIER NOGALES que llevará como fórmula en la sindicatura a la respetabilísima Señora MARIA TERESA DE JESUS ROCHA HIGUERA, conocida por toda la comunidad como “La Teresita Rocha”, quién aunque no ha participado alguna vez en política, al menos directamente o como aspirante a tal o cual puesto de elección popular, siempre ha tenido la simpatía de mucha gente y es un hecho que habrá de sumarle bastante votos a la fórmula morenista.

Los de la extraña coalición PAN-PRI-PRD, aún no se ponen de acuerdo y sigue el jaloneo, el tiempo les permite ir aumentando la lista de aspirantes, pues se han sumado ya entre los priístas “El Beto” Barajas que ahora dice que siempre si la buscará para boxearla contra el Químico Daniel Salazar, la Doctora Susana Pastrana, contra Verónica Díaz, hasta El Mónico Castillo se aceleró y dijo que se apuntaba; otro que no ha dicho nada, pero que cuenta con nutrido grupo de apoyo es El Héctor Martínez; y de seguir la cosa en suspenso, seguramente veremos en esa lista del partidazo a Enrique Silva, Gabriel Arvayo, Hiram Gutiérrez, más los que se acumulen.

En el PAN, la cosa media seria, y el PRD, pues la Gladys Murillo a la espera de lo que sobre en la negociación para acomodarse tranquilamente.

El Arquitecto Lorenzo Valdéz, en el PT, ni suda ni se acongoja, pues debe creer que esto es pura vacilada, y o se ha dado cuenta que está metido en una aventura de película. Ya lo buscaremos para echar la platicada y luego después cuando pasen las elecciones a ver que nos dejan del Arquitecto.

Por su parte, en tanto la calentura de los políticos sube de grados, la fiesta de los balazos en esta Heroica Perla del Desierto, sigue su inexorable marcha, ya escuchamos balazos por acá, por allá y por acullá, y como dice El Wero Hans, “Aquí no pasa nada”, y tiene razón, pues las estadísticas de muertes violentas van en aumento y las estadísticas de las soluciones, si acaso uno que otro llega a su término, lo que nos hace creerle al Wero, de que “aquí no pasa nada”.

Pero en fin, cada chango a su mecate, los políticos a echarle todas las ganas en esta ruta que ya inició, los sicarios a echar bala a discreción en la ciudad, en las colonias, en la costa agrícola y donde haya chance de hacerlo; pero la vida tiene que seguir pese a todo esto y por si fuera poco, lo más cruel, a la terrible pandemia del COVID-19 que avanza a pasos agigantados y unos cuantos tan solo hacemos caso a ponernos el cubre bocas para colaborar con el granito de arena que nos corresponde en la lucha contra este maldito virus que nos trae de un ala.

Y a propósito del COVID-19, no podemos dejar de comentar la tardanza que se da para que llegue las tristemente célebres vacunas anti COVID a nuestro país; así como la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal para tener activa la página Web donde se deberán registrar todas aquellas personas de la tercera edad, y que por cierto el gobierno nos da una excusa mamona de que está muy lento el asunto porque se dieron de alta un chingal de viejitos y viejitas de un solo chingazo y atragantaron la página. ¡Uta!, que pretexto tan baboso para tratar de ocultar la incapacidad.

Queda claro, amables Anacondistas, que este pedo del COVID, si no se le pone la atención debida, bien puede acabar con el sueño dorado de López Obrador que sigue creyendo estar en la preferencia del electorado y está seguro que logrará con su partido MORENA ganar la gran mayoría en el Congreso de la Unión con los diputados federales y llevarse a la bolsa unas 14 de las 15 gubernaturas que se jugarán el todo por el todo este próximo 6 de junio, pero quien sabe que resultados se obtengan ese día con este desmadre que nos tiene el gobierno federal al no lograr avances significativos en contra del pinche COVID, y la gente en verdad que no sabe para donde arrancar. Y aunque los publicistas a modo de la administración federal hacen inhumanos esfuerzos por mantener en la cartelera un positivo panorama, pues de plano que no han podido lograrlo. Al tiempo, al tiempo.

La verdad es que aunque algunas veces parece que, al menos en Sonora, el electorado se las cree de todas, todas, lo cierto es que las cosas tienen un límite que esos súper dioses de la tristemente célebre 4T no lo toman en cuenta y aseguran que pase lo que pase, y cometan los errores que les dé la gana, en esta elección todavía conservarán el arrastre que tuvieron en el 2018, pero parece que las cosas no son tan así a las peladas, ya que el entorno y las condiciones han cambiado mucho, pues antes el electorado parecía creer en AMLO y además quería castigar duramente al PRI, y ahora se han dado cuenta de muchas cosas que son diferentes a las que pensaban, pues los que ostentan el poder no han podido cumplir con su trabajo de garantizarle un estatus de salud agradable a los sonorenses y mucho menos encontrar el equilibrio entre la pandemia y la economía para salvar a ambos. Pues no podemos negar que gracias a esa falta de capacidad de la famosa 4T han muerto y se siguen muriendo un chingal de gentes y lo que respecta a nuestra economía, ni se diga, se avizora de lo más triste para este año que apenas comienza y por si fuera poco, quizá para el siguiente año estará poquito peor. Todavía no han logrado nada y eso bien pudiera reflejarse en las boletas.

Poco a poco se irán acomodando las calabazas, y en tanto, estaremos pendientes con cámara y toda la cosa para mantenerlos informados, queridos Anacondistas, en mientras, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.