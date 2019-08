Posted by Hector

ANACONDA Y LA GASOLINA?

LOPEZ OBRADOR ESTARA EN HERMOSILLO ESTE DOS DE SEPTIEMBRE.

LOS CABORQUENSES SE PREGUNTAN QUE PASARÍA CON LA PROMESA DE AMLO DE BAJAR LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIESEL…OJALA Y EL ALCALDE LIBRADO MACIAS LLEVE ESTA INQUIETUD Y CONSIGA BUENOS RESULTADOS.

ANACONDA

POR:- JOSÉ RAMÓN GASTÉLUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

A tres cuatro días de la llegada del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Hermosillo, Sonora, la gente de los diferentes municipios que un día tuvieron una ilusión con AMLO, particularmente los de Caborca, se preguntan ¿…que está pasando con lo que nos prometió López Obrador de bajar los precios de la gasolina en esta zona libre…?.

En aquellos ayeres, lo que el Presidente estaba proponiendo presentaba algunas características importantes como la reducción del IVA, ES DECIR DEL 16% AL 8%; también se comprometió en disminuir el ISR de un 30% hasta un 20%, y lo que ahora se pide, se solicita, se exige, se requiere y es una imperiosa necesidad en Caborca, como lo dicen sus habitantes en todo momento, sin duda es, el cumplimiento del compromiso contraído acerca de darnos en esta zona libre y en la franja fronteriza, un precio competitivo en las gasolinas y el diesel contra los precios que hay en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, y que a la fecha todavía no ha sido posible que al menos los caborquenses podamos disfrutar de esos bajos precios en los energéticos que AMLO alguna vez y muchas más, prometió.

Por si fuera poco, el candidato Morenista a la presidencia municipal en las elecciones pasadas, hoy Alcalde de esta Heroica Caborca, Sonora, Librado Macías González, llevó como su bandera principal de campaña esta promesa de López Obrador de bajar los precios de las gasolinas y el diesel, y todavía no se ha logrado nada, por lo que la gente de Caborca está un poco inquieta y le exige en todos los foros, eventos, reuniones a Librado Macías que ahora que venga Andrés Manuel a Hermosillo, le pide que por favor cumpla su promesa en este sentido y así poder dar un respiro en prácticamente todos los negocios, pues más de la mitad de los costos de cualquier actividad se van únicamente en consumo de gasolina o diésel, por lo que vendría a ser un gran alivio para la gente de este jirón del desierto si se lograra esa disminución en el precio de los energéticos que tanta falta hace aquí.

En espera de que sucedan buenas cosas para Caborca en esa venida del Presidente López Obrador a Hermosillo el próximo dos de septiembre de este 2019, o sea ya casi, este humilde Anaconda les dice, queridos Anacondistas, que nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.