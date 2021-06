Posted by Hector

Anaconda y La «Eli» del PT

ELIZABETH CORONADO, REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PT.

LENCHO Y JUAN CARLOS SE QUEDARAN CON LAS GANAS, GRACIAS A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL AYUNTAMIENTO…

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pasadas las fiestas electoreras, cada chango a su mecate, y los sicarios a seguir echando bala por rumbos de la costa, donde suenan las “matracas” a todo pulmón para dejar en claro quién manda, pero en el ámbito político, como lo hemos venido diciendo a diario, la lucha por las regidurías plurinominales en los partidos perdedores la pasada elección, están a quemarropa y en el Partido del Trabajo no podía ser la excepción donde mi gran amigo el Arquitecto Lorenzo Valdez “Lencho” que fuera candidato a la presidencia municipal por el PT, lógicamente quería ser Regidor al menos pues se siente con todo el derecho de serlo, pero desgraciadamente todavía hay una serie de trabas que sortear y para su mala suerte, el Comité Estatal de ese Instituto Político ya tomo el acuerdo para bien de una y mal de dos, que en Caborca le toca la Regiduría Plurinominal alcanzada a una dama, por lo que tampoco podrá ser el joven Juan Carlos García que también iba en la planilla y que peleaba con garra esa posición. Pues ninguno de los dos caballeros podrán disfrutar de ese huesito en la próxima administración ya que deberá ser cubierta dicha posición por una mujer para poder conservar el equilibrio de equidad entre hombres y mujeres, por lo que casi es un hecho que le tocara a la candidata a Síndico Procurador del PT, la dama Elizabeth Coronado, que por cierto y a decir de sus propios compañeros fue quien menor trabajo realizara en la campaña, pero como ya lo comentábamos en ediciones anteriores, no hace falta tener capacidades y mucho menos haber realizado trabajo alguno, pues como ya lo decía mi amigo el narco que por cierto, ya no está entre nosotros, y comentaba con cierta tranquilidad: “..lo que no es suyo, no es suyo..”, y lo disfrutara quien deba disfrutarlo o padecerlo, según sea el caso.

Así da vueltas la tómbola política y en mientras unos quedan arriba, otros quedaran abajo a esperar los próximos tres años a ver si pueden quedarse arriba o como les va en esa perversa tómbola.

Por otro cachete, nos llega una buena posibilidad desde el Partido VERDE, donde el que fuera candidato a la alcaldía Ricardo Araiza, asegura que le gustaría mandar a su buen amigo Renecito Dávila como Regidor Plurinominal, donde haría muy buen papel representando la joven militancia que caracteriza a esa organización, pues en el transcurso de la campaña bien claro dejaron que su musculo son los jóvenes entusiastas que participaron sin tregua. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.