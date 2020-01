Posted by Hector

ANACONDA Y LA CORRUPCIÓN EN CABORCA

SE EMPIEZAN A DESCOBIJAR UNOS A OTROS EN EL AYUNTAMIENTO DE CABORCA.

LOS ACTOS DE CORRUPCION ASOMAN SU CABECITA.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Se siente bonito cuando entras a la página del Ayuntamiento y de inmediato lees el mensaje que manda nuestro Presidente Municipal Librado Macías González a todos los que vivimos en esta Heroica Caborca, Sonora, y que a la letra nos dice: “Agradezco la oportunidad que me brindan de servir y encabezar una administración apegada a la legalidad, respetuosa de las diferencias ideológicas y comprometida con la sociedad”. Terminando en la parte baja con el lema oficial “UN GOBIERNO CERCA DE TI”.

Hasta ahí todo bien, querido Anacondista, lo otro viene cuando se te ocurre tirarte un clavado en los “dentros” de esta administración y con extrema facilidad, unos y otros te revelan el verdadero ambiente que priva en las oficinas y pasillos del Ayuntamiento de mi Heroica Perla del Desierto, y te vas encontrando con una serie de eventos que dejan al descubierto la corrupción, la alteración de las leyes, la impunidad, el autoritarismo, los “moches”, cuando te das cuenta que en realidad no es más que una dictadura lograda a base de sembrar a diario el terror entre los funcionarios por parte del que está más arriba del otro y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza principal, que finalmente es el que manda o “el que no manda”.

Al igual que todas las administraciones anteriores y quizá también igual que las que vendrán en el futuro, la actual no podría ser la excepción y para muestra un botón, como el caso de la maquina Caterpillar que la empresa Grupo Fimbres de esta ciudad alquilaba al H. Ayuntamiento de la administración pasada para realizar los trabajos en el basuron municipal y que al final de la jornada, la alcaldesa Karina García ni se preocupó por sacar adelante el adeudo con esta empresa heredando a la actual administración un adeudo de unos tres millones de pesos aproximadamente, o quizá un poco más, y los allegados de Librado Macías como Abraham Mier “El Cubano” y Javier “El Wiro” Badillo Sotelo, fueron y le doraron la píldora al conocido y respetable empresario propietario del Grupo Fimbres, Sr. Don José Eduardo Fimbres Murrieta, ofreciéndole que le iban a sacar adelante su asunto de la deuda y que además iba a seguir trabajando con el Ayuntamiento porque era una empresa seria y además era de Caborca y apoyarían a las empresas de Caborca, pero este par de pilluelos, como siempre lo hacen una y otra vez, solo se estaban burlando del respetable empresario y nunca movieron un dedo para solucionar eso, ya que el alcalde Librado Macías al tiempo recibió una demanda por esa deuda de parte del Grupo Fimbres interpuesta por el Abogado Jaime Ruiz, de quien se asegura que se puso de acuerdo con “El Cubano”, “El Wiro”, y la pandilla de rufianes de esta administración para perder sin chiste la demanda, tal y como sucedió, dándole otro revés al empresario que confiaba ciegamente en estos tipos que además le pedían dinero para arreglarle este asunto y que nunca se arregló, tal y como lo estilan estos pilluelitos.

Por si fuera poco, le vendieron una maquina Caterpillar al Ayuntamiento para realizar los trabajos en el basuron municipal, que resultó ser propiedad de una empresa de un tal “Taty” Padres que viene de por allá de Cananea y Naco, Sonora, y precisamente es que por eso utiliza como prestanombres precisamente a “El Wiro” Badillo Sotelo y a “El Cubano” para hacer sus chapuzas acá en Caborca y la región, como esta de la máquina, ya que no pasaba de costar si acaso algún millón de pesos a lo mucho y se la metieron al Ayuntamiento en dos millones de pesos. Además dejaron chiflando en la loma a Don Eduardo Fimbres, el empresario al que también esquilmaron con la promesa de apoyarlo y le hicieron todo lo contrario, ya que en su buena voluntad por recuperar el dinero que le adeudan en al Ayuntamiento, Don Eduardo Fimbres confió ciegamente en ellos y entre todos juntos, sumando a su abogado, le dieron un gran revés que no ha podido recuperar su dinero.

Así las cosas por la actual administración municipal, donde si cabe hacer una leve aclaración, pues es importante dejar claro, que al tratar de enredar a los regidores, y a los miembros del Ayuntamiento, la Sindica Municipal Lic. María Concepción Martínez Palacios y el Regidor Priista Jesús Fernando Valenzuela Bracamonte, definitivamente no estuvieron de acuerdo, seguramente porque le miraban las orejas al león y prefirieron no ser parte de esta atrocidad de compra, que lejos de ayudar la economía del pueblo caborquense, pues tan solo la dañan. Pero mejor nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.