Anaconda y la candidatura de «El Cubano»

DIZQUE NO HABRA CANDIDATURA PARA “EL CUBANO” EN LAS PROXIMAS PIZCAS, ASEGURAN MORENISTAS DE ALTO VUELO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. #CABORCA SONORA.

En días pasados tuvimos la oportunidad de dar una vuelta por la capital del estado, y aunque satisfacer la curiosidad por lo que ocurre en las calles sea cosa de rameras, lo mejor fue esta vez, compartir sobre el caminar del mundo político en mi querida Perla del Desierto, con algunos #MORENISTAS de alto vuelo, que coincidieron en que a nuestro Alcalde “El Cubano” Mier Nogales, ya le hicieron saber sus tutores del ramo que de plano ya no habrá candidatura para él, y eso nos pareció sumamente extraño, pero como venían estos comentarios de auténticos militantes de MORENA, nos dio en que pensar.

Aún más, nos comentaban que Abraham Mier ya la andaba buscando, su reelección por el Partido Encuentro Solidario, donde las manda tocar en Sonora el actual Diputado Federal por este Primer Distrito el Dr. José de Jesús Baldenebro, gran amigo de “El Cubano” y a la fecha sumados ambos a MORENA, disfrutando de las mieles del poder en estas filas.

De ser así, es un hecho que el Presidente de Caborca, debe andar, o más aguitado que un puto sin chichis, o como ya lo sabe hacer, buscando alternativas para seguir en el pandero pues con esto me quedaría muy claro que, como dice mi amigo el puto de Guadalajara: “Mira Anaconda, el poder político es como la bichola, es cuestión que la pruebes y ya no quieres soltarla”. Bueno, eso dice mi estimado amigo de la capital tapatía.

Quizá también sea esa una razón por la cual el ex candidato a la presidencia de Caborca Ing. Rodrigo Acuña haya visitado a “El Cubano” en su oficina de Palacio Municipal, para tenebrear sobre si Abraham Mier busca su reelección o candidatura por el PRI-PAN, o Rodrigo se lanza por #MORENA para no dejar tan fácil el camino a los detractores de “El Cubano”.

Sin embargo, hay muchas aristas por analizar, pues también nos comentaron los MORENISTAS allá en Hermosillo, que la Licenciada “Rayito” Gaytán, mujer trabajadora, luchadora, de excelente perfil, pues resulta que sencillamente es un cero a la izquierda como dirigente de MORENA en Sonora, y que pocos o nadie le hace caso, prácticamente no hay timonel en MORENA-SONORA, lo que también pudiera entorpecer una candidatura a Alicia Gaytán en Caborca que es hermana de Rayito. Por lo que suena extraño el fuerte rumor ese de que no habrá candidatura para “El Cubano”. La verdad es que anda muy revuelto el asunto al interior de MORENA en el estado y todavía falta buen tiempo para que se sacuda el cubilete, aunque parezca que el dado del destino político de David Abraham ya no se encuentre en el cubilete, habremos de esperar que se siga acomodando las calabazas en el trote. Pues no debemos olvidar que no existen las buenas ni las malas influencias, sino buenas o malas naturalezas digestivas. Además se sabe que cualquiera que se comporte con la soberana seguridad de ser, acaba por convencer a todo el mundo que lo es.!!! Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.

Jose Ramon Gastelum Rocha

Abraham El Cubano Mier

Morena Sonora

Morena Caborca