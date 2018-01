Posted by Hector

ANACONDA Y KARINA Y RODRIGO YA AMARRARON

TRUMP, EN SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN NO HA LOGRADO QUE LO QUIERA SU VIEJA, MUCHO MENOS LOS GRINGOS.

PEQUEÑO RESUMEN DEL PANORAMA POLÍTICO EN ESTA PERLA DEL DESIERTO.

LA KARINA GARCIA Y EL RODRIGO ACUÑA, YA AMARRARON Y TIENEN SUS CANDIDATURAS EN LA BUCHACA.

¿DONDE QUEDÓ EL CUBANO, DONDE QUEDÓ EL CUBANO, DONDE QUEDÓ EL CUBANO?

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Amables Anacondistas, esta vez mi negro teclado me pide que hablemos un poco de lo bueno y lo malo que ha rodeado en su diario quehacer al Presidente del vecino país del norte, el werito Donald Trump, porque logró imponer una de las marcas que ningún político desea tener en su haber, en virtud que cerró finalmente su primer año como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con los índices de aprobación por su gente de los más bajos que nunca antes se habían registrado en la Casa Blanca en el primer año de gestión de otros presidentes.

Esto lo indica la reconocida encuestadora “Gallup” de aquel país al afirmar que el polémico Trump promedió una aprobación del 39%, mientras que el presidente de USA que tenía el récord más bajo era el garañón de Bill Clinton que en su tiempo registró la menor de 49%, o sea diez puntos arriba del Donald en su primer año también.

Sobre este raro individuo de Trump, se han venido haciendo un chingal de consultas a la gente y en su gran mayoría vienen coincidiendo que los norteamericanos y otros que no son norteamericanos pero viven en USA, están de acuerdo en que su Presidente, con su actuar genera muchas divisiones y también coinciden en que el werito definitivamente no tiene aptitudes serias para gobernar, aunque también le reconocen que donde si ha demostrado saber manejar medianamente bien las cosas, sin duda es en el sector económico, aunque la verdad es que los índices económicos de USA, en este año no son tan buenos como debería de ser, pues la economía estadounidense es relativamente fuerte, y con un poco de “seso” que le metan debería estar en niveles más altos de los registrados hasta hoy, de acuerdo con firmas encuestadoras de aquel país que revelan no haberse registrados índices tan bajos y de manera sostenida en el primer año de gestión de un ejecutivo de la primera potencia mundial, sobretodo porque la gente siempre le da el beneficio de la duda a sus mandatarios en el primer año del mandato, pero esta vez no ha sido así con Donald Trump, al que de plano lo repudian tal y como se plasma en las encuestas realizadas desde el principio de su mandato, que no dado una, sino por el contrario, tropiezo tras tropiezo, ya que también existen antecedentes de Presidentes que han tenido uno que otro tropiezo, pero de inmediato se recuperan y vuelven a los niveles positivos como Clinton, Nixon, Carter y Truman que en algún momento de sus mandatos estuvieron por debajo del 30%, pero agarraban el surco y ponían manos a la obra para volver a ser populares entre su gente. Y respecto al anterior Presidente Barack Obama, le salió adelante con nueve puntos al opinar la gente que Obama era mucho mejor que Donald Trump, y eso desde luego que le pone los pelitos de punta al Donald, pues no le gusta ni madres que lo comparen y mucho menos con un negrito buena onda como el Barack Obama.

Sin embargo, y pese a que pocas o ninguna positiva tiene en su haber nuestro amigo Donald Trump, si hay alguien o algunos que se refieren a su persona y su trabajo con reconocimiento, identificándolo como inteligente y fuerte, ya que un porcentaje de los republicanos le siguen manifestando su irrestricto apoyo, aunque no el 100% de estos miembros del Partido Republicano, pero si un 80-85%, aproximadamente, como lo han registrado consultores norteamericanos.

En términos generales los gringos opinan que respecto del sector salud, mi compa Trump no ha logrado levantar los puntos; en cuanto a el debido cumplimiento de las promesas de campaña, una tercera parte de los encuestados dijo que le hizo la lucha por cumplirlas, pero no le fue posible de plano no las ha cumplido, mientras que una mitad aproximada de los consultados aseguró que ni siquiera había intentado cumplir las promesas hechas en su campaña, y para cerrar con broche de oro y en pocas palabras, muco más de la mitad de los gringos coinciden que el país está mucho peor hoy que cuando Trump arribó a la Presidencia de los Estados Unidos.

Como “defensa” del propio Trump y sus asesores, existe el argumento de que la gente a la que se le encuesta o consulta, pudiera responder en cuanto a la impresión que genera mi compa Trump como ser humano, más que a sus políticas y trabajo en ese ámbito, pues una Universidad gabacha registró una consulta donde una gran mayoría de consultados opinó que el Presidente Trump no es racional ni honesto, y que mucho menos tiene aptitudes para despachar como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Mira pinche Anaconda, nos queda claro que a ese pinche loco que tienen de presidente los gringos, no lo quiere ni su vieja, pues el Trump siempre ha hecho lo que le da su chingada gana, “contimás” ahora que es presidente de los Estados Unidos, que tiene el mayor poder del mundo, pues si que se las está comiendo y ardiendo. Ahora suelta la sopa de lo que va a suceder en este frío desierto respecto de la política, aunque sea un pequeño resumen pero actualizado de donde quedará el Rodrigo Acuña, la Karina García, el Nacho García, el Darío Murillo, el Librado Macías, el Cubano Mier, la malosona de la Patty Ascagorta, el Blacky Medina, el Ramón Armas, el Ricardo Araiza, el René Dávila, el Químico Salazar, el Beto Barajas y toda la bolita de “vivis” que andan sobre “el huesito” para seguir pasándola chido!”.

Hay mi querido e intolerante Anacondista, siempre con tu afán de ver sangre, de picar cebolla en cantidades industriales para que este humilde Anaconda tan comprometido con la verdad te tenga que dar con lujo de detalles ese resumen que con tanta ansia solicitas dándole vida a tu preciado derecho de saber la verdad y únicamente la verdad, así que iniciaremos echándole chingadazos a mi negro teclado para que fluyan las verdades sobre el destino a corto plazo o a muy corto plazo de estos personajes que nos acabas de mencionar intolerante Anacondista.

Hasta el momento de escribir estas líneas y cerrar la edición de tu Semanario preferido “Confidencial”, tenemos en la bola de cristal que el todavía diputado local Rodrigo Acuña, ya tiene en la buchaca la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Caborca, al igual que su “amiga” que todavía despacha como Presidente Municipal de esta Heroica Caborca, Karina García, también tiene en su “hand bag” (bolso de mano, paro los que no hablan inglés) la candidatura a la diputación local por este tercer distrito electoral, pues un pajarito nos pasó el tip desde la capital del estado Hermosillo, Sonora, y por lo que respecta algunos de los otros que mencionaste, pues queda clarísimo que mi camarada Ricardo Araiza tendrá que irse a ayudar a su personal amigo Antonio Meade en la campaña nacional y lo que le toque por allá será de grandes dimensiones comparado con lo mejor de aquí; el actual Director de Oomapas Ing. René Dávila Pérez, seguramente seguirá en ese puesto, ya que ha demostrado capacidad sobrada para sacar adelante el Organismo y ahí si que los hechos están a la vista; acerca del Químico Daniel Salazar tendrá que pedirle algo al Rodrigo, en virtud que es precisamente el diputado quien lo trae acelerado al químico y ahora hay que enfriarlo de alguna manera; El Beto Barajas, ahí si que la verdad no se a quien le va a reclamar que lo hayan dejado prácticamente fuera de la jugada y le instruccionarán que se pusiera a trabajar en la sindicatura para sacar adelante los pendientes, pues ya no quedó nada para él, y que siguiera participando. “Suerte en la otra, y por favor cierre la puerta al salir”, nos comentaron que le habían dicho hace unos días por allá en la ciudad de Hermosillo; así las cosas por rumbos del partidazo.

Los inquietos de MORENA ya agarraron el surco y para empezar mi compa Librado Macías, que aún es Regidor Propietario, seguramente reflexionó en uno de esos envidiables momentos que tiene y debe haber tomado una ”decisión salomónica”, de esas que se toman en esos momentos envidiables, argumentando que para que nadie se pelee mejor seré Yo mero el candidato a la presidencia municipal de Caborca de nueva cuenta y Don Ramón Armas, el Arquitecto Cornejo y El Cubano Mier que le busquen otro acomodito por ahí en las filas de MORENA, al cabo que todavía quedan posiciones como la diputación local y la federal, por lo que El Cubano Mier, ni tardo ni perezozo se apuntó como candidato suplente de MORENA a la Diputación Federal por este Primer Distrito Electoral con el candidato titular Jesús Baldenebro “El Balde” que fuera ya candidato a esta curul por el PRI y perdió, y ahora siendo dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES) pues vuelve a la carga buscando ser diputado federal por este primer distrito llevando ahora como suplente al Cubano Mier. Al menos el camino lo conocen y tienen estrategias o mañas suficientes para dar buena pelea. Suerte!.

Siguiendo con este rollo, la malosona de Patty Ascagorta, ya es candidata a la alcaldía de Caborca del Movimiento Ciudadano y no le faltan espacios publicitarios en ninguna parte, pues bien sabido por todos Ustedes, queridos Anacondistas, los niveles de “raiting” que alcanzó esta dama en todos los niveles, televisión, radio, periódico, redes sociales y donde les de su chingada gana.

El Nacho García, de Acción Nacional es otro que la tiene en la bolsa y será nuevamente candidato a ocupar la silla presidencial de esta Perla del Desierto, siempre y cuando, según dijo, se sumen los demás que andan por ahí de rijosos, ya que hace rato negoció con el Darío Murillo para que lo acompañe en fórmula como candidato del PAN por segunda vez también a la diputación local por el tercer distrito electoral, y solo falta que se les bajen los chones al ex alcalde Héctor Cáñez Ríos y su bolita del Julio Lizárraga Jr., El Blacky Medina, El Chuyito Hernández y otros para que se pongan a trabajar en favor de ellos, y como dijera el Cirilo Pacheco, “tan, y otra vez tan”. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.