ANACONDA Y EL PRÓXIMO COMISARIO









TODO LISTO PARA LA ELECION DEL COMISARIO EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES, (ANTES LA GRAN “Y” GRIEGA), DE LA COSTA AGRICOLA DE CABORCA.

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Muy buena decisión del Alcalde electo Abraham “El Cubano” Mier, de permitir las elecciones de forma democrática en el poblado Plutarco Elías Calles (antes La Gran “Y” Griega) de la costa agrícola de Caborca, donde recibieron con gusto esa instrucción.

Por supuesto que de inmediato se apuntaron los aspirantes a suceder en el puesto de Comisario en ese lugar al amigo Rosario Tapia Hernández “El Chayito de La Y”, como cariñosamente se le conoce y que por cierto ha desempeñado buen papel al frente.

Hasta el cierre de esa humilde columna, ya estaban cinco personajes de aquel lugar, pues una de las reglas del juego es que aquel o aquella que aspiraran a ese puesto tendrán que ser habitante de La Gran “Y” Griega.

Sin importar el orden, tenemos en el “line-Up”, al Sr. Ángel Zavala, un conocido hombre del campo, que se desempeñaba como mayordomo en los campos de la región y ahora desea servir a su gente como Comisario. Después vemos al aguerrido Arnulfo Romo, quien ha intentado alguna otra vez ser Comisario sin lograrlo y ahora pretende nuevamente estar despachando en ese importante lugar. Por supuesto que no podían faltar las damas, que vienen a complementar la famosa equidad de género, y se apunta Flavia Arredondo, inquieta mujer, ama de casa, de oficio costurera, con muchas ganas de servir a su gente de la costa. Otra fémina es María Gallegos, de quien pudiéramos decir que bien representara a la población étnica que habita desde hace años en ese centro de población. Y con tristeza mencionamos que la lideresa social Abigail Zavala Gaxiola, no se pudo inscribir en esta contienda, pues no cumplía con el requisito de vivir en el Poblado, ya que su domicilio está en otra parte.

Y aquel que no debe faltar en toda elección, es el encargado de darle seguimiento a los que se van, y recayó en la persona de Ramiro Cervantes, que hasta hoy se desempeña como el segundo de a bordo del actual Comisario, de quien se pudiera pensar que conoce el oficio al dedillo y haría, desde luego, un excelente papel, pero serán los pobladores de La Gran “Y” Griego los que tengan la última palabra al depositar su voto en la urna este domingo primero de agosto.

Cabe mencionar que estas interesantes elecciones se llevaran a cabo el mismo día de la Consulta Popular que será en todo el país, y además en estas votaciones solamente podrán participar los que tengan credencial del Poblado Plutarco Elías Calles únicamente y no podrán votar los de las poblaciones, ejidos, ranchos, aledaños, pues las reglas están muy claras y solamente podrán votar los verdaderos pobladores de La Gran “Y” Griega. Así quedo dispuesto en el manual de reglas exprofeso para este trascendental evento.

Para finalizar, les comentamos, amables Anacondistas, que todos los aspirantes presentaron sus planes de trabajo ante el representante del Alcalde Electo, que tuvo a bien nombrar “El Cubano”, y que desde luego no podía ser otro que su mejor amigo en la Costa, el conocido Jesús Alberto Soto Castillo, conocido por toda la raza como “El Wero Soto”, quedando de esa manera cerrado el proceso de inscripción y esperar el domingo para la votación.

No cabe duda que la democracia se estará dando este próximo domingo primero de agosto con la elección del Comisario del Poblado Plutarco Elías Calles de la Costa Agrícola de Caborca y no habrá cabida posterior para andar con lloriqueos, pues serán los mismos pobladores del lugar quienes elegirán a su Comisario de manera totalmente libre. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.