Posted by Hector

Anaconda y El PES

UNA VEZ MAS, HIRAM GUTIERREZ SE QUEDA VESTIDO Y ALBOROTADO CON UN FAMOSO “PLAN B”, AHORA EN EL PES, ORQUESTADO POR KARINA GARCIA, ASEGURAN.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Por rumbos del PES, que alguna vez soltaron el rumor de ser la opción para EL CUBANO en caso de que le hicieran el feo en MORENA para su reelección y le dieran la oportunidad a la actual Diputada Local Lic. Alicia Gaytán.

Pues resulta que nuestro gran amigo HIRAM GUTIERREZ, ex dirigente del PRI, ex aspirante a dirigir el MC (donde le dijeron que siempre no), ahora tenía ya todo listo para asumir la dirigencia aquí en Caborca del PES hace como unos quince días, y finalmente sucedió que siempre no, aún sin saberse los motivos de este descalabro. Lo que sí se sabe es que este partido PES, desde hace tiempo es una franquicia del conocido político agua pretense “El M’hijito Terán”, y hasta quien llegó la ex alcaldesa de La Perla del Desierto, Karina García y le pidió la bacha para que Hiram Gutiérrez fuera el dirigente en Caborca de ese Instituto Político, y todo suponía que así sería, dada la cercanía entre Karina y “El M’hijito”, pero al final de cuentas se quedó la mesa servida y se canceló a última hora, dejando vestido y alborotado al Hiram y su cercano grupo de compañeros que lo seguían en esa aventura, compuesto de puros ex priístas que a decir de alguno de ellos, nos platicaban que no se explicaban lo que había pasado, ya que no hubo ninguna explicación por parte de nadie.

Sin embargo, trascendió que “Rayito”, la lideresa de MORENA en Sonora, se puso abusadita y frenó este movimiento, sabedora del apoyo incondicional que le profesa este grupo de ex priistas a “El Cubano”, encabezados por Karina García, que se están acomodando para un famoso “Plan B”, y movió todas sus teclas para evitar que el PES estuviera en manos de estos avezados políticos, con los resultados en su favor de Rayito.

Sabido es también, amable Anacondista, que a los invitados a esta fiesta del PES y “Plan B”, les ofrecieron algunos puestos de “Pecata minuta” en el Gobierno del Estado, como nos platicaban ciertos conocedores del tema y militantes de MORENA, mientras degustábamos riquísimo cafecito en CAFENIO de Calle Obregón y Avenida “J” de esta ciudad, y por cierto, los puestos ofrecidos, claro es que no han llegado a ninguno de los invitados a la fiesta.

Lo cierto es que, ahorita no hay nueva fecha para una reunión de toma de protesta en PES-CABORCA, y los calientones ex priistas siguen esperando para ver que chambita les cae en sus manos. En mientras, como López Obrador con su “Plan B” en el INE, aquí también sabremos esperar, con cámara y libreta en mano, para ver qué pasará con este temerario “Plan B” del PES y los ex priistas involucrados.

Y ya que mencionamos una y otra vez a ex priistas, un poco más adelante hablaremos de lo que queda en las filas del RIP, perdón del PRI, PUES VEMOS COMO, GRADUALMENTE SE VA VACIANDO ESTE Instituto Político y se está quedando solo, pero ya lo veremos en ediciones posteriores, si Mi Poder Superior me lo permite.



Morena Sonora

Abraham El Cubano Mier

Partido Encuentro Solidario