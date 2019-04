Posted by Hector

ANACONDA Y EL NUEVO SECRETARIO EN CABORCA

NUEVO SECRETARIO EN LA COMUNA. EL VÍCTOR HUGO SE FUE Y SOLO EL SABE LOS VERDADEROS MOTIVOS DE SU PARTIDA.

FELICIDADES A NUESTRA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH POR HABERNOS CONSEGUIDO LA TARIFA ELECTRICA 1F QUE NOS PERMITE ENCENDER LAS REFRI’S EN LAS CASAS Y NEGOCIOS.

LA FIESTA DE LA UNION GANADERA SIGUE Y SEGUIRÁ, PUES LOS GANADEROS NO ESTÁN NI ESTARÁN CONFORMES CON LO QUE PASÓ.

LAS FIESTAS DEL SEIS DE ABRIL EN ESTA PERLA DEL DESIERTO FUERON EN ORDEN, DE LUJO, COMO SIEMPRE, SALVO UN PRIETITO EN EL ARROZ.

ANACONDA

POR:- JOSÉ RAMÓN GASTÉLUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Amables Anacondistas, esperemos y ya estén listos para celebrar como se debe la pasión y muerte de Jesús en esta semana, ya sea ayunando, orando o participando en algún retiro espiritual, o de plano tirarse a la milonga como la gran mayoría de nosotros que nos deschongamos en estos placenteros días de asueto por las paradisíacas playas de nuestro municipio que poco o nada le piden a destinos turísticos internacionales, pues a donde vayamos nos la vamos a pasar como nos de la gana, haciendo gala de un total libertinaje, tal y como lo marcan las costumbres de este bello desierto.

Me pregunto si tomará la decisión de hacer lo mismo mi amigo el ex Secretario de la comuna Víctor Hugo Ortiz, que ya renunció a su tóxico puesto, ya que no podemos negar que buena falta le deben hacer unas merecidas vacaciones basadas en ese libertinaje para relajarse un poco y tirar algo del acumulado estrés que aún debe traer en toda su masa corporal. Una vez que pasen estos agradables días, tendrá tiempo suficiente para poner en orden sus ideas y echar a volar el siguiente proyecto que ya lo debe tener planeado, incluso avanzado, si no me equivoco. Ojalá y su nuevo proyecto no incluya el sector político, pues de ser así, prácticamente volvería a lo mismo.

En mientras que se sigan haciendo pedazos los que gusten sobre la designación y arribo del nuevo Secretario Municipal, ya que mientras son peras o son manzanas, lo único cierto es que ya contamos con Secretario en la comuna siendo el agraciado Rogelio Olivares, y la operación política del actual gobierno se encuentra a salvaguarda. Bueno, eso me atrevo a pensar y creer.

Por rumbos de la pasada elección en la Unión Ganadera Regional de Sonora, las cosas siguen calientonas, en virtud de ser muchos los socios que de plano no están de acuerdo con la reelección de Héctor Platt en esa importante organización del estado, y continúan calentando motores rumbo a cancelar esas elecciones y de no ser así, al menos ponerse a trabajar en forma de la mano con su ya líder Daniel Baranzini para la próxima llegar bien afiladitos y con nuevos conocimientos derivados de esta derrota que acaban de sufrir. Un descontento total se mira al interior de la UGRS, y titánico trabajo le espera al presidente reelecto si en verdad quiere sumar a los renegados, lo que se mira bastante lejecitos, pues si algo tienen los ganaderos es que saben cobrar las ofensas a muy buen precio y además cuentan con muy buena memoria, por lo que tendremos que esperar el paso de los días para ver si se revierte este asunto o se fortalecen para la otra evitando ser víctimas nuevamente de un puñado de “astutos” en el poder.

Cambiando de tema, tenemos que ya lo dijo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que en Sonora, a partir del mes de mayo bajarán las tarifas de energía eléctrica en los 72 municipios del estado, a petición de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que le hizo esta petición y ya se celebró y firmó el convenio para ello, faltando hacer lo propio con la Secretaría de Hacienda y en el mes de mayo podamos encender las refrigeraciones sin que nos lastime tanto la economía que ya de por si se encuentra deteriorada en todos los sectores productivos de la entidad y en consecuencia en cada uno de los hogares. También logró la ejecutiva estatal un apoyo adicional para los aguapretenses que la pasada temporada de invierno se les incrementó de manera brutal el costo de la energía, pero ahora ya podrán recibir los beneficios que tanto buscan y necesitan.

Enhorabuena para los sonorenses, ya que no podemos negar que esta fue una buena noticia, quizá la mejor en los últimos días que nos regaló la Mandataria Estatal, al lograr que se firmara este convenio donde la CFE ya nos autoriza la tarifa 1F que entrará en vigor desde el primer día de mayo y termina el 31 de octubre.

Esperemos que no se atraviese alguna pendejada de aquí al primero de mayo y que regresando de las fiestas de semana santa, ya sin un cinco en la bolsa, tengamos la anhelada tarifa para beneficio de los cientos de miles de hogares sonorenses que no sentimos tanto lo duro, sino más bien lo tupido, pero lo bueno es que nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich, se fajó y logró que armonizaran los factores necesarios para lograr ese convenio con el gobierno federal.

Las fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril, todo en orden, nada nuevo, salvo el incidente donde los regidores del ayuntamiento abandonaron el templete oficial al momento de que un personaje indeseable decidió subirse al lugar y los ediles coincidieron en que su reputación y calidad moral se les venía abajo al estar conviviendo con ese oscuro personaje conocido como “El pobre pendejo del Chinto Martínez”, y tomaron la inmediata decisión de abandonar el presídium, lo que generó cierta polémica en el pueblo, aclarando la administración que todo se debió a una molestia de los regidores porque no se les había mencionado a la hora de las presentaciones y eso los calentó un poco. Solo los Regidores saben la verdad y lo que ha trascendido las barreras de la discreción, es que se chiviaron porque los juntaron con el Chinto y eso de plano no lo toleraron, pero las cosas no pararon ahí, por lo que la sangre llegó hasta el río, pues hay quienes aseguran que ese fue el motivo de la salida del Víctor Hugo como Secretario del Ayuntamiento, al que le cargaron el muertito de haber tenido esa fabulosa idea, conocida en el bajo mundo como “grilla”, y ahora es un desempleado víctima de ese escabroso asunto. Sin embargo, la oficialidad insiste en que los argumentos de la salida de mi compa Víctor Hugo son otros. En fin, eso ya no es importante. Ahora lo que importa es el hoy, pues el ayer ya pasó y el mañana, sabe si nos tocará vivirlo. Nos vemos la próxima edición si Mi poder Superior me lo permite.

Anaconda en algún bello rincón de la Ruta Río Sonora.