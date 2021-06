Posted by Hector

ANACONDA Y «EL NUEVO» DIRECTOR DE OOMAPAS CABORCA

💧💧💧

MIENTRAS QUE “EL CUBANO” PIENSA EN RENECITO DAVILA PARA EL OOMAPAS, EMILIA SOTELO Y RAMONCITO PRECIADO SIGUEN AGARRADOS DEL CHONGO POR LA REGIDURIA PLURINOMINAL…

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues nos quedamos esperando la lluvia este 24 de junio del 2021, ya que gracias al daño que hemos venido ocasionando durante años a la capa de ozono, han ido cambiando las cosas y ahora no llueve el día de San Juan como en los tiempos de nuestra infancia. Urge que tomemos medidas extremas para cuidar el planeta, de lo contrario iremos acabando con nuestra propia casa poco a poco y después, que Dios nos agarre confesados.

Aunque no llueva este día, la Emilia Sotelo y el Ramoncito Preciado, siguen agarrados del chongo por la Regiduría Plurinominal que les puede tocar a la coalición PAN-PRI-PRD tras la derrota sufrida contra Abraham “El Cubano” Mier de MORENA, ya que una regiduría no deja de ser una posición importante dentro de cualquier administración municipal, y más aún si se tiene un poco de vagancia como la famosa Emilia Sotelo del PAN, aunque de Ramoncito no podríamos decir lo mismo, si podemos decir que aprendería muy pronto el perverso oficio de la política, con lo que hasta podrían ser “Presidentitos” y mucho bien o mal harían por su ciudad en dado caso.

Por su parte “El Cubano”, ya va desenredando la madeja con la conformación de su gabinete, y suena el Ing. Hernán Gastélum de Servicios Públicos para repetir por tercera ocasión, primero con Karina García, luego con Librado Macías y esta vez sería su tercera aparición al quedarse en el mismo puesto con Abraham Mier, de concretarse el primer pensamiento de “El Cubano”.

Se ha mencionado muy fuerte que al alcalde electo le gustaría tener al frente del Organismo Municipal de Agua Potable (OOMAPAS-CABORCA), nada más y nada menos que al Ing. René Dávila Pérez, que hiciera un súper papel al frente de ese organismo en la administración de Karina García, sacando de la peor crisis a esa dependencia y entregándola con muy buenos números. Una excelente recuperación logró en esa ocasión este joven Ingeniero, “…pero desgraciadamente no es de las filas de MORENA..”, creo que diría “El Cubano”. Aunque ha trascendido la posibilidad de llevar a esa Dirección al famoso Renecito Dávila, y ya lo veremos después, pues todos sabemos que finalmente son puestos políticos y poco o nada importa si cuentan con capacidad para resolver problemas o no, tan solo el que hayan apoyado en las campañas de una u otra forma, y creo que no es el caso del Renecito. Nos vemos la próxima edición, si mi Poder Superior me lo permite.