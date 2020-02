Posted by Hector

Anaconda y el nuevo de la Ganadera

C.P. SERGIO BUSTAMANTE FLORES, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CABORCA.

SE AVIZORAN NUEVOS Y AGRADABLES VIENTOS PARA LOS GANADEROS DE LA REGION.

SIN DEJAR DE RECONOCER EL GREMIO LA VALIOSA INTERVENCION DE ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES EN ESTOS CAMBIOS.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Al fin los ganaderos de Caborca se pusieron de acuerdo y ahora estrenan Presidente en la Asociación Ganadera Local de Caborca en la figura del respetable C.P. SERGIO BUSTAMANTE FLORES, acompañado de conocidos ganaderos de la región como JOSE ARAIZA REBEIL de Tesorero y el Lic. CELSO CELAYA de Secretario, que llegan con buen ánimo y muchos deseos de ayudar a su gremio, particularmente a toda la “chiquillada”, aquellos ganaderos pequeños que durante años solo han mirado pasar los apoyos que van a dar a manos de los “grandotes” y ahora tienen la esperanza y el compromiso de la nueva dirigencia que los apoyos serán equitativos y se repartirán para todos, como debe de ser y como debió de haber sido siempre.

En estos nuevos valores van como Vocales la Lic. LUCIA ARAIZA OZUNA, Ing. MANUEL MACIAS GONZALEZ, M.V.Z. MIGUEL ARRIZON ENCISO, RAUL ARRIZON BALLESTEROS, OLGA LORENA CAÑEZ NORIEGA, GERARDO DEL CID.

Por el Consejo de Vigilancia despachan hoy MIGUEL ARRIZON VAZQUEZ como Presidente, así como Secretario SANTIAGO SOTELO JAQUES y de vocal RAFAEL GARIBAY ESPINOZA.

El Delegado ante la Unión Ganadera del Estado de Sonora el Ing. JUAN ARIEL VALENCIA MONREAL, acompañándolo de suplente el propio Presidente de la Asociación Local C.P. SERGIO BUSTAMANTE FLORES.

Como pueden ver, amables Anacondistas, la nueva dirigencia de los ganaderos en Caborca, está muy nutrida de respetables ganaderos y ganaderas, ya que la mujer también encontró su lugar en la planilla y también le entraron las damas al pesado trabajo que les espera durante estos próximos dos años que dura su periodo social, pues los compromisos que han adquirido son de valía y merecen el mayor de sus esfuerzos para cumplirle a sus representados, lo que si van a lograr con unidad y agarraditos de la mano para beneficio del gremio ganadero caborquense, sumando los de hoy y los de ayer.

Como sabemos, desde hace buen tiempo se venía viviendo al interior de esta poderosa organización ganadera, un cruento pleito en el municipio derivado de puntos de opinión muy diferentes y de razones fundadas para que la molestia fuera creciendo paulatinamente hasta llegar a lo que hoy lograron los ganaderos organizados el domingo pasado en esta Heroica ciudad de Caborca, Sonora, gracias al esfuerzo y tenacidad de la gran mayoría de ellos que deseaban un verdadero cambio en los intestinos de esa respetable organización que por cierto ya iba perdiendo poco a poco su prestigio, pero que hoy se miran horizontes positivos para sus socios encabezados por el joven ganadero y C.P. SERGIO BUSTAMANTE que sustituye en la silla al no menos respetable SERGIO NORIEGA quien por varios años al frente de esa Asociación estuvo realizando su trabajo y de quien se decía que eran otras manos las que mecían la cuna, pero como dice el conocido dicho, “agua estancada se pudre”, se llegó el momento del sano relevo y ahora sienten los ganaderos que les llegaran nuevos y mejores vientos para sus ranchos y que en corto plazo se notara el cambio.

Por supuesto que no podemos dejar de lado la valiosa intervención en los últimos años del ganadero Abraham “El Cubano” Mier Nogales, para que se vaya dando gradualmente la transformación y mejoría en el gremio ganadero, pues siempre se le ha visto preocupado, ocupado y muy participativo en todas las acciones de su gremio para ir elevando la calidad de vida de los asociados y sin prisa, pero sin pausa lograr aquello que antes era la Asociación Ganadera Local de Caborca y las Asociaciones locales de los municipios aledaños, donde también tuvo su valiosa intervención “El Cubano” que paso a paso ha ido demostrando sus capacidades y habilidades como líder de los hombres de rancho con quienes tuvimos la dicha de platicar con muchos de ellos y realmente coinciden en reconocer la valiosa intervención de Abraham Mier para que se vayan encontrando y dando los cambios que tanta falta hacen entre los rancheros del desierto, así como también en otros gremios hermanos de los ganaderos.

Claro que con estas positivas acciones de Abraham “El Cubano” Mier ha demostrado capacidad organizativa, habilidad para liderar, lo que sin duda, se verá reflejado en los próximos meses que se avecine la campaña política y es un hecho que le facilitara el camino para llegar a la anhelada candidatura para seguir los pasos de su padrino Librado Macías y despachar como Presidente Municipal de Caborca, objetivo que se ha venido trazando “El Cubano” desde hace varios años y que ahora ya se le mira una luz al final del camino, en las filas de MORENA que lo ha recibido bastante bien, pues eso no se puede negar que es donde mejor le ha ido a nuestro amigo Abraham Mier, y quizá muy pronto, pues el tiempo pasa rápido, lo veamos echándole todas las ganas en el micrófono por las colonias y rincones de mi querida Caborca muy de la mano de su entrañable y queridísimo amigo RAUL “EL PURRANGAS” PARRA MORENO que no lo cambia ni por mil puñados de oro.

Y de la misma forma que le ha venido llegando el cambio a los ganaderos, también lleguen esos nuevos aires a los caborquenses que tanta falta hace como la promoción del pueblo que tanto potencial tiene, y que a la fecha no ha sido explotado al cien por las pasadas administraciones. Habremos de esperar, queridos Anacondistas, y será el tiempo que nos dé la razón. En mientras nos estamos viendo la próxima edición si Mi Poder Superior me lo permite.