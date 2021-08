Anaconda y el nuevo Comisario

Posted by Hector

ARNULFO ROMO, NUEVO COMISARIO DEL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES (ANTES LA GRAN “Y” GRIEGA) DE LA COSTA AGRICOLA DE CABORCA.

DE RATIFICARSE LOS NUMEROS DEL CONTEO RAPIDO, SERA UN FRACASO LA CONSULTA POPULAR.

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues ya se llevó a cabo la famosa CONSULTA POPULAR DE AMLO, y en el conteo rápido, se desprendió el resultado de que tan solo un 7% de los mexicanos acudieron a sufragar su voto en este histórico ejercicio, según lo dio a conocer el INE, lo que nos dice que un poco más de siete millones de mexicanos participaron en esta votación a dar su opinión para la CONSULTA, y eso sí, la gran mayoría, un 90% aproximadamente votó por el “SI”, y el resto sufragó en favor del “NO”, aunque este resto no fue del todo restante, ya que se anularon un 5% de las boletas, aproximadamente.

En pocas palabras así quedan los resultados en ese primer conteo rápido dado a conocer por el INE, y el Consejero Presidente de este Instituto Lorenzo Córdova, entre otras muchas declaraciones expresó que la CONSULTA POPULAR es exitosa porque es la primera, es la que tiene el mayor número de votantes en la historia y se realizó mediante las reglas de civilidad.

Este mismo Consejero Córdova Vianello aseguró que de confirmarse estos resultados este lunes 02 de agosto, no se llevarán a cabo acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

Esto es, porque no se alcanzaron los votos requeridos por la ley correspondiente para que sea vinculante legalmente. Entonces todo seguirá sin mayor problema para los ex presidentes y continuarán dándose la gran vida que hasta hoy se han dado.

Por otro lado, amables Anacondistas, a la par con esta consulta se celebró la elección del Comisario en el Poblado Plutarco Elías Calles (antes La Gran “Y” Griega) de la costa agrícola de mi querida y por siempre Heroica Caborca, Sonora, arrasando con una gran mayoría de votos el candidato ARNULFO ROMO, trabajador de la mina, y quien ya había intentado en otras ocasiones ser el Comisario de ese lugar, y ahora si se manifestó la voluntad de los pobladores de La “Y” Griega y en un total de 492 votos, tenemos que 234 fueron para darle el triunfo a Arnulfo Romo, mientras que Ángel Zavala obtuvo 76 a su favor; Flavia Vega 110; Luisa Guzmán tan solo logro el apoyo de 17 sufragantes y Ramiro Cervantes el segundo de a bordo del actual comisario logro únicamente que 24 pobladores de La “Y” Griega emitieran su voto en favor de el.

De esta manera, los pobladores de este poblado Plutarco Elías Calles (antes La Gran “Y” Griega) de la costa agrícola de Caborca, plasmaron su voluntad en las boletas y decidieron que ARNULFO ROMO fuera su Comisario los próximos tres años en la administración municipal morenista que presidirá Abraham “El Cubano” Mier. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.