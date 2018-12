Posted by Hector

ANACONDA Y EL “MATEMATICO” DEL PRI

A RELAJARSE ESTE DICIEMBRE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENFRENTAR LA CUARTA TRANSFORMACION ENTRANDO EL 2019.

ING. ARTURO MEDINA “EL MATEMATICO” VÁZQUEZ, VA POR EL PRI-CABORCA CON UN SERIO PLAN DE RENOVACION.

DE ANTEMANO UN FUERTE ABRAZO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Esta mañana me desperté tan tranquilo y, como todas las mañanas empecé a buscar como un idiota el control de la televisión entre las cobijas hasta que lo encontré, la encendí y programé una de las “conciencias matutinas”, conocidas también como noticieros, pero la perorata del Presidente Electo, el precio de los combustibles, y las múltiples balaceras y muertos en diferentes estados de la República, francamente me tenían ya tan sin cuidado, que mejor decidí apagarla de inmediato, para iniciar con el ritual del baño, afeitada y todo el show mañanero propio de cualquier mortal como este humilde Anaconda, y posteriormente salir rumbo a la casa de piedra para encontrarme una vez más con mi negro teclado y darle vida a otra columna de Anaconda, con el firme propósito de hacer valer el derecho que los Anacondistas y los demás tenemos a estar bien informados en tiempo y forma.

Pero con tristeza, amables Anacondistas, les informo que con esta columna nos vamos de vacaciones decembrinas y volvemos hasta entrando el año 2019. A ver si no la hace de pedo nuestro Presidente de la República porque no vamos asistir a su conferencia de prensa matutina durante un mes, aproximadamente, pero uno de mediocre normalito, siempre exige ese período vacacional, y lo que es más, lo esperamos con ansia loca, para recibir a familiares, amigos, compañeros de la escuela que dejamos de ver hace tiempo y poder revivir aquellos tiempos de nuestra juventud. En fin, relajarse este tiempo para estar en condiciones francas de enfrentar la Cuarta Transformación, que todo indica, empezará con ganas a partir del primero de enero del 2019, tal y como nos lo ha prometido una y mil veces nuestro Ejecutivo de la Nación Andrés Manuel López Obrador, Transformación que seguramente tendremos que sobrellevar con doble esfuerzo por cada ciudadano para que el país avance, y avance con ganas y rumbo, bien agarraditos todos de la mano.

Lo cierto es que esa cuarta transformación ya empezó, porque el pasado domingo dos de diciembre me aventé el tiro de hacer un semialto y ¡zaz!, que me para una patrulla y tras unos minutos de jaloneo que si, que no, que mariquita se sabe la “o”, finalmente llegamos al momento crucial de ese tipo de negociaciones y se me ocurre ofrecerle al agente de tránsito la nada despreciable cantidad de doscientos pesos para que ahí muriera la bronca, y cual fue mi sorpresa que me rechazó de inmediato, enérgicamente diciéndome, palabras más, palabras menos, “..que no sabe, señor periodista, que desde ayer, en punto de las nueve de la mañana, hora local, se acabó la corrupción con el arribo del nuevo Presidente de la República?.. Así que le voy a levantar su infracción para que pase a pagarla, informándole que si la paga dentro del término de las primeras veinticuatro horas, le costará solo el 50%, y si lo hace después, tendrá que pagar el total de la cantidad… Creo que llegó el momento de cambiar de actitud, a lo cual lo invito..”, me dijo amablemente el paladín de la justicia… ¡Leíste bien, Cubano!.

El agente me levantó la infracción, pasé a pagarla de inmediato, por la curiosidad de saber cuanto pagaría, siendo la cantidad de setenta pesos, extrañándome aún más que el policía debió de saber la cantidad que iba a pagar y me rechazó el ilegal ofrecimiento de doscientos pesos, a la vez que me retumbaba dentro de mi cabeza la invitación del policía a cambiar de actitud.

Ojalá y esto suceda de aquí en adelante, de forma permanente para lograr realmente el anhelado cambio en nuestra sociedad, porque si algo puede presumir este humilde Anaconda, es de los múltiples viajes al viejo continente, países como Finlandia, Noriega, Suecia, Alemania, Rusia, Estonia, Letonia, Italia, Suiza, España, y muchos más, donde hemos tenido la oportunidad de compartir paneles de discusión con importante gente de aquellos países donde la vida ha logrado trascendentales transformaciones, y los varios países en que hemos estado compartiendo charlas de este tipo, coinciden al final de cada evento en que lo único o lo principal que se requiere, es precisamente un cambio de actitud en cada persona para que cada quien cumpla con lo que nos corresponde hacer dentro del lugar que nos tocó en la sociedad donde nos desenvolvemos.

Con estas experiencias, me viene a la mente las sabias enseñanzas de mi Mamá Grande, que en mis tiempos mozos me compartía, en tanto preparaba la inolvidable y sencilla salsa de molcajete, recuerdo que me decía con extrema tranquilidad, “M’hijito, el único problema que tiene mi querido México, desgraciadamente, somos los mexicanos, por lo demás, es lo de menos”.

No podemos negar, amables Anacondistas que esa sabiduría pueblerina de Mamá Grande tenía o sigue teniendo una profundidad que llevada a la práctica si se pueden lograr cambios sustanciales en esta sociedad que tanta falta le hace una transformación, o mejor dicho esa cuarta transformación. El tiempo lo dirá.

Esperemos que los primeros cambios se empiecen a notar cuando se reduzcan los índices de violencia que ha venido generando el tristemente célebre “huachicoleo” que tantas vidas ha costado en diferentes estados de la República, y que ahora con las propuestas de López Obrador, esta ilegal actividad ya se tipificará en el código como un delito grave, lo que nos dice que aquellos que cometen este ilícito, definitivamente no tendrán derecho a fianza y se irán derechito al fresco bote sin tentar baranda, aunque para esto hará falta la otra parte, es decir, que los policías los atrapen para que les apliquen la ley, y es ahí donde, hasta ahora, ha quedado demostrado una y otra vez que es precisamente donde se dan los actos de corrupción y es poco o nada los avances que se puedan lograr en beneficio del país y de la población. En fin, ojalá y también se den esos cambios de actitud en los inmersos en estos asuntos de legalidad o de ilegalidad.

Como este, muchos otros ya se están horneando en la oficina de López Obrador para entrarles de inmediato y se empiecen a ver los resultados una vez que entre en acción la famosa Guardia Nacional, de la que nuestros políticos esperan mucho y claro que la ciudadanía también, y se espera principalmente que no caigan en manos de la corrupción que tanto daño hace a todo lo que se le acerca y por donde se le acerque.

Antes de irnos a la regazón de las posadas, les informamos, queridos Anacondistas que el respetable Maestro e Ingeniero ARTURO “EL MATEMATICO” MEDINA VAZQUEZ, acompañado de un nutrido grupo de militantes priístas, han decidido buscar la dirigencia del tricolor en este friolento Caborca para realizar lo que ellos realmente saben hacer y es precisamente mucho trabajo partidista, que es lo que les ha tocado hacer durante años y años y la verdad es que nunca se les ha reconocido su labor, por el contrario, arribistas que la juegan de riquillos los hacen a un lado y solo los utilizan para sus aviesos fines políticos, pero esta vez la cosa es diferente y ya se van sumando uno a uno y una a una a este grupo de priístas que solo busca sacar adelante al partidazo, dejando de lado los intereses personales y de grupo, con la vista fija en el cercano futuro para poder tener un instituto político unido, fuerte y con ánimo para continuar sin pensar en los descalabros, solo realizar trabajo en favor del partido y de sus miembros que aún son muchos y gradualmente se suman al proyecto del Profesor e Ingeniero “EL MATEMATICO” MEDINA, que la mera verdad cuenta con un curriculum impresionante en cuanto a trabajo partidista se refiere, ya que nadie puede contradecirme esto, pues ARTURO MEDINA lo hemos visto trienio tras trienio echándole todas las ganas trabajando para su partido el PRI sin importarle puestos o chambas, solo la satisfacción de que el partidazo avance, de que el partidazo triunfe, y sin agüitarse cuando los resultados no los favorecen.

Así que todo diciembre y entrando el año veremos a este interesante y grande puñado de priístas trabajando en ese tono, sin prisa, pero sin pausa. Por lo pronto ya se le pusieron al pedo al Químico Salazar, actual dirigente del PRI-Caborca, y le hicieron saber su objetivo de llevar a la dirigencia del partidazo al conocido profesionista ARTURO MEDINA VAZQUEZ, cariñosamente conocido por todos los que tenemos la dicha de conocerlo, como “El Matemático”, pues se desempeña como maestro de esta materia en varias escuelas de la localidad. Ya veremos los resultados de este inquieto grupo de priístas que ya se preparan con suficiente tiempo para el cercano futuro electoral.

Para finalizar, este humilde Anaconda les desea que tengan una feliz navidad, un próspero año nuevo, y que todos sus propósitos se les concreten en el tiempo y forma que lo hayan pedido, pero sin olvidar recordarles que esos propósitos o deseos, sencillamente sean nuestros, sean propios, que no sean impuestos por el entorno que nos rodea, por esa falsa sociedad, porque quizá, muchos de nuestros propósitos quizá no nos halaguen: dejar de fumar, hacer más ejercicio, bajar de peso, cambiar el automóvil viejo por uno nuevo, leer más o simplemente leer, pero hemos llegado a la conclusión de que si nos convienen… Casi siempre estamos frente a deseos socialmente impuestos, que nos llegan de afuera para adentro… Nuestro Médico, nuestra pareja, algún amigo o familiar, nos han dicho, “ya deja de fumar”. Es socialmente correcto, pero distorsiona el principio del deseo, pues los mejores resultados se logran cuando los deseos son propios, de adentro para afuera y no a la inversa, impuestos por las reglas sociales, de afuera para adentro, porque entonces los resultados serán netamente nulos. De antemano un fuerte abrazo, y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.