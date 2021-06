Posted by Hector

Anaconda y el «Impugnicidio»

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

“Resulta y resalta”, dijo la María de “El Chango”, que el asunto de la impugnación del Químico Daniel Salazar, candidato de la Alianza PAN-PRI-PRD por el Tercer Distrito Local Electoral, ya anda en los escritorios del Instituto Estatal Electoral, pero también se encontraron con otra impugnación de su contraria la LIC. Alicia Gaytán, que desde hace rato había interpuesto su impugnación porque en un primer conteo ella había ganado con poco más de 300 votos y no estaba conforme, quería que le dieran más votos, pues aseguraba que le había ganado al Químico Salazar con un chingal de votos más, y exigía con esa “Impugnación” interpuesta ante el Instituto Estatal Electoral que le buscaran a los paquetes porque debería haber muchos más en su favor.

Total que este “Impugnicicidio”, ya está agarrando la aviada suficiente como para que no haya nada para nadie todavía, y definitivamente sea una autoridad la que decida en manos de que candidato o candidata quede el destino político de este tercer distrito local electoral, ya que poco a poco van apareciendo muchas más irregularidades que se presentaron en aquel domingo 06 de junio cuando la gente salió a emitir su voto, pues obra en documentos que había hasta presidentes municipales de alguno de los pueblos que conforman este distrito, que estaban fungiendo como funcionarios de casilla, lo que es en sí, una irregularidad y se habrá de analizar a que “línea” obedecía para que se apliquen las sanciones correspondientes y se deban tomar los ajustes necesarios, aunque le duela a alguien.

Como podemos ver, amables Anacondistas, aún se le mueve una patita al Químico Salazar, que muy de la mano con su compacto equipo de apoyo no abandonarán la lucha por ningún motivo, hasta llegar al final, donde se tendrán que aceptar los veredictos finales, y se pueden esperar las sorpresas, como se dieron en años pasados cuando Pepito Palacios le ganó en las urnas a Darío Murillo, pero en los tribunales cambió drásticamente el resultado como consecuencia de una serie de factores que intervinieron, a decir, el dinero, el poder político del momento, y algo más, según se supo en aquellos años.

En fin, todo puede suceder en la política mexicana, y esta vez no será la excepción, pero mejor nos vemos la próxima si Mi Poder Superior me lo permite.