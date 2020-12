Posted by Hector

Anaconda y el fin del 2020

ASI ANDA EL PANORAMA MAS CERCANO A LA SUCESION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PERLA DEL DESIERTO.

EMILIA SOTELO PUDIERA SER LA CANDIDATA A LA ALCALDIA DE CABORCA POR LA ALIANZA PRI-PAN-PRD.

QUE PASEN FELIZ NAVIDAD Y TENGAN UN PROSPERO AÑO 2021, QUERIDOS ANACONDISTAS. SON LOS DESEOS DE ESTE HUMILDE ANACONDISTA

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Después de un ajetreado día por las responsabilidades adquiridas en nuestra otra actividad como dirigente sindical, enfilamos el rumbo en mi potente Suburban que fuera propiedad del amigo que ya no se encuentra entre nosotros Víctor Hugo Ortiz (QEPD), hacia las confortables oficinas de Gastélum Editores, la ya conocida “Casa de Piedra” por el Callejón Baja California y Avenidas “M” y “N” de esta violenta pero por siempre Heroica Caborca, con la finalidad de sentarme frente a mi negro teclado para escribir la última columna de Anaconda para las páginas del Semanario más leído en el desierto Sonora-Arizona, del año 2020 que nos permite Mi Poder Superior para reiniciar, si os lo permite Mi Poder Superior el próximo año 2021. Por supuesto que al llegar no pude dejar de admirar y regocijarme con la belleza de nuestra luna, una luna virginal, curva y blanca como un fragmento de uña recién cortada que ascendía por el cielo, a la que por cierto, pude verle una leve sonrisa de lejanísima coquetería.

Para arrancar, daremos un paseo por lo largo y ancho de esta Columna Anaconda, donde hemos escrito unas y otras cosas durante el año que se va.

Lo hemos dicho un sinfín de veces en estas líneas que todo se puede decir por escrito, ya que existen aquellos que pueden dictar cátedra sobre todas las formas posibles e imposibles de hacer el amor, sin haberlo hecho una sola vez en su vida. La columna Anaconda, algunos la esperan con terror, otros creen presentir lo que vendrá, y los más, simplemente la esperan. Anaconda tiene fulminantes destellos y una sonoridad que le otorga la bella lengua española lanzada al aire por su pluma en explosiones y cascadas. Yo creo en el futuro de estas líneas. Creo porque vivo en un país donde la verdad constituye la exigencia más indispensable del alma.

Pero, que podemos decir del personaje de Anaconda?. Anaconda tiene una conciencia tranquila y una inteligencia intranquila. Es omnívoro de sentimientos, de seres, de libros, de acontecimientos, de protagonismos. De una cosa siempre estaré satisfecho, y es que en alguna forma tratamos de hacer que se respete el oficio del periodista, la profesión periodística.

Hace ya algunos lustros, me lancé a la vida más desnudo que Adán, pero dispuesto a mantener la integridad de mi periodismo. Ahora me hostilizan creyendo y haciendo creer a los demás que soy un potentado, dueño de una posible fortuna, que si bien no tengo, me gustaría tener, entre otras cosas, solo para molestar aquellos que lo aseguran.

No debemos olvidar, queridos Anacondistas, que Anaconda es una columna que siempre ha pasado por alto la distinción, el respeto y las obligaciones, los principios, para auspiciar el reverente desacato, con ese dulzón sabor a sal que solo la verdad tiene.

Hay algunos lectores que les gusta leer lo más aislado de la realidad, sobre todo a los protagonistas. Por eso, aquellos que llamamos al pan pan y al vino vino, somos un verdadero peligro para la cínica sociedad; sin embargo, cuando la política se mezcla con Anaconda, no es posible cerrar la puerta a la calle dentro de mi columna.

A propósito, amables Anacondistas, este año ya se nos va y la fiesta electoral está a todo dar, por lo que veremos como anda ese asunto aquí en la localidad.

Como Ustedes ya lo saben, el popular amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales, anda como cola de churea por toda la geografía de esta Perla del Desierto con una cosa, con otra y si no hay cosas, pues un salivero para los dos lados lo saca adelante en su frenética carrera por ser el abanderado de MORENA a suceder en la silla al actual alcalde MORENISTA Librado Macías González.

Gradualmente, “El Cubano” ha ido sumando electores de todos los niveles, ya sean trabajadores del campo, vaqueros, ganaderos, agricultores, maquinistas, trayleros, putos, mayates, sacerdotes, maestros, malabaristas, albañiles, ayudantes generales, payasos, taqueros, boleros, putas, y todo aquel o aquella que posea una credencial de elector que sirva para llevar al Cubano a ser el Presidente Municipal de Caborca. Lo que no sabemos es si los ha ido sumando en su favor o en su contra, pero ya lo sabremos entrando el año, y por supuesto que se lo compartiremos amables Anacondistas, porque estos días nos la pasaremos de otra manera, sin voltear siquiera a mirar la política, bien relajados con una buena lectura.

Cada día que pasa se complican las cosas para unos y para otros, ya que la piola se va enredando, como dice mi amigo Santiago Sotelo “..Se le están haciendo cocas a la piola..”, pues la diputada local por este tercer distrito Lic. Alicia Gaytán no ha quitado el dedo del renglón para buscar la misma posición que El Cubano y por si fuera poco ya llego a Caborca la famosa organización Morenista denominada RUTA CINCO, apéndice de MORENA, que lidera a nivel nacional nada más y nada menos que el avezado político Manuel Espino Barrientos y anda haciendo lo propio para negociar sus propios candidatos a las diferentes curules, por lo que la tormenta apenas se está gestando. Ya veremos como se pone la cosa entrando el año nuevo.

Donde también hay nerviosismo es en el PRI, ya que con eso de la famosa, tenebrosa y perversa alianza con el PAN y el PRD, todo indica que el candidato a la presidencia municipal de esta Heroica Perla del Desierto le tocara designarlo a los panistas por lo que no pueden perder de vista a la Señora Emilia Sotelo Jáquez, que le anda latiendo el corazoncito muy rapidito y anda trabajando en las filas panistas, agrupando los desbandados que miran la posibilidad de volver a probar las mieles del poder en este municipio donde las disfrutaron por seis administraciones ininterrumpidas, dejando muy mal sabor de boca, por cierto, pero en fin, así sucedió y ahí está en los archivos de la historia de Caborca.

Con esta posibilidad, los Priistas se sienten ofendidos y podemos ver al Químico Daniel Salazar más triste que un puto sin chichis, pues le ha venido echando todos los kilos al costal para abanderar la causa en el partidazo y que de pronto le salgan con una jugadita de esas, creo que va a necesitar algunos medicamentos de pastillas chiquitas para superarlo, pues tiene muchas esperanzas y a veces le ha dado entrada a la seguridad de serlo. En fin, ya está escrito que en política no hay que hacerse muchas ilusiones para que no te desilusiones, pues sucede muy a menudo y particularmente en el partidazo.

La verdad es que el Químico Salazar pudiera ser una buena pieza para el tricolor y daría buena batalla con buen porcentaje de posibilidades, pero como dijera mi amigo el narco que ya no está con nosotros en este mundo, “Mi amigo, lo que no es suyo, no es suyo”.

En mientras las cosas suceden así, este humilde Anaconda les desea que tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, rodeados de los suyos, pistiando cantidades industriales, fumando hasta que se revienten los pulmones, amaneciéndose por las desoladas calles de Caborca cuando se pueda, y ojala mi amigo “El Cubano” tenga la buena idea de poner a tocar una ruidosa Banda Sinaloense de música para todos aquellos que gustan y gustamos de esa bella música, ahí por fuera del gimnasio, que posiblemente le pongan su nombre que a decir verdad se lo merece. Vale más que me deje de chingaderas y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.