ANACONDA Y EL DE LA AVIADA

AGARRA AVIADA EL PROYECTO DE ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, COMO ABANDERADO MORENISTA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CABORCA.

MUY PREOCUPADO EL QUIMICO DANIEL SALAZAR DEL PRI.

TRANQUILO Y MUY SEGURO EL ARQ. LORENZO VALDEZ PEREA QUE BUSCA SER ALCALDE DE ESTA HEROICA PERLA DEL DESIERTO EN LAS FILAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Como ando medio tiernito, queridos Anacondistas, porque dentro de poco voy a partir al viejo continente, o sea a “las Europas”, a recibir una importante capacitación que cambiara sin duda el rumbo de mi vida, tanto de dirigente sindical como de periodista, con el favor de Dios, es por lo que se me antoja recordar algunas de las reflexiones que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera periodística, pues como ya lo hemos dicho cientos de veces en este espacio, Anaconda es una columna que pasa por alto la distinción, el respeto y las obligaciones, los principios, para auspiciar el reverente desacato. Y tan solo con ese dulzón sabor a sal que solo la verdad tiene.

¡Ah!, pero antes de irme a Europa a esa capacitación que le agradezco a la poderosa central obrera a la que pertenezco la CTM, me la pasare unos días en las paradisiacas playas de Puerto Lobos en el “Jeep Big Foot”, acompañado de mi inseparable hielera (obsequio de mi Compadre Aurelio de Comercial Los Cuates de avenida “M” entre 5 y 6) cargada con 24 sodas peyéndose de heladas “Diet Coke whit Splenda”, una caja de puros Cohiba que tuve a bien traerme de Cuba en mi último viaje, gracias a mi amiga la Maestra Zulema de la Universidad de Guantánamo. Y desde luego unos tres o cuatro libros de interesantes temas. Sin olvidar los Marlboro blancos tamaño normal, caja dura, de veinte cigarrillos. Y con eso amarro una buena jornada para conmemorar la Semana Santa y luego partir hacia el viejo continente, si Mi poder Superior me lo permite.

Ahora viajemos un rato atrás, y es como puedo presumir, amable Anacondista, que con los poco más de 40 años de trabajo periodístico, no pasa un día sin que reciba algún golpecito o golpeteo de la envidia circundante. Y nada más por ser un heroico defensor de la verdad, pues como todos sabemos, el hablar con la verdad, el ser un titánico demoledor de la mentira, lejos de ser una virtud, es un defecto, al menos en esta injusta sociedad.

Hoy en día, la ética se retira a cada momento en este oficio del periodismo, pues quienes lo ejercemos hemos tenido que elegir un camino, y no ha sido un lecho de rosas, la verdad que no. Tenemos esas presiones constantes, además la agresión del dinero; así todas las injusticias se han hecho más evidentes. Luchamos a diario contra los anzuelos de un sistema político ya envejecido, como “la libertad condicionada”; la sexualidad, ni se diga la violencia, y desde luego los placeres mundanos pagados por cómodas cuotas mensuales. Pero ahí queremos andar!!!.

“Otra vez estas de evenflo, Anaconda mamucas, con tus pendejadas, mejor ponte las pilas y coméntanos como harás ese viaje a Europa, o de plano tenemos que pensar que lo harás con el “apoyo” que seguramente te dará “El Cubano Mier” para que no le jales la cobija en el periodo de su campaña a la presidencia municipal de esta destartalada Perla del Desierto?”.

¡Ay, ay, ay..!!, intolerante Anacondista, ya te dije que gracias a la poderosa central obrera a la que pertenezco como dirigente sindical, la CTM. Otra vez con tus presiones para orillar a uno a que hable algo de más, pero haremos tu capricho y concederemos el derecho que te toca de estar bien informado en tiempo y forma, intolerante Anacondista.

Con eso de que El Cubano para allá y El Cubano para acá, pues ya agarro aviada la cosa, y ese proyecto “Cubaniano” lleva mucha distancia por delante de otros que están caminando un poco más lentos, y aquellos que apenas se están amasando para meterlos al horno a última hora.

Mira, querido Anacondista, el proyecto de mi amigo Cubano en las filas de MORENA, va por tan buen camino que ya giro instrucciones el precandidato Mier Nogales para que le pavimentaran su calle 7ma., que seguramente, cuando estés leyendo estas líneas, amable Anacondista, ya esté totalmente recarpeteado el tramo de la calle siete por la casa del amigo Cubano; lástima que a mi suegra Doña Lolyn, vecina del precandidato, ya no le toco ver estos trabajos, pues partió en el viaje sin retorno desde el pasado 20 de enero, y a su hijo Ariel Burruel (mi cuñado), tampoco mirara esto que ya está haciendo su candidato El Cubano, pues también se nos adelantó desde el 26 de diciembre del año pasado. Lástima, no cabe duda que se le fueron dos votos al Cubano, pues ambos eran admiradores de este personaje en mención. Ahora tendrá que trabajar el precandidato muy duro para suplir estas mermas.

Si como precandidato ya está recarpeteando su calle, eso nos habla de la capacidad de gestión que posee Abraham “El Cubano” Mier Nogales precandidato de MORENA a la presidencia municipal de esta “forever” Heroica Caborca. Ahora, imaginémoslo como primera autoridad de esta Perla del Desierto. Seguramente que habremos de tener bastantes beneficios en la comunidad y en todos los sectores, ya que siempre ha demostrado esa humildad para no distinguir entre feos y bonitos, altos y chaparros, barbones y rasurados, ya que a todos les da su lugar, respeto y distancia.

Por su parte, el Químico Daniel Salazar, aspirante del PRI, lo hemos visto más preocupado que aquel puto que espera le salgan las chichis y no mira nada claro por delante. Es decir, no hay definición en la perversa alianza y nada más se rasca la cabeza, porque además lo traen todo sacado de onda, un grupúsculo de vagos de la vieja guardia, de esos que no tienen nada que hacer, tan solo andar calentando novatos en política para que les disparen la taza de café por las mañanas, las tardes, y el inofensivo y respetabilísimo Químico ya cayó en el jueguito de estos vaguitos que se divierten a lo lindo. Pero en fin, así es la vida, y mejor la política.

Todavía tiene que sortear, mi amigo Daniel Salazar, un sinfín de broncas, como la Emilia Sotelo Jáquez del PAN que también lo trae todo loco; algo un poco más difícil, las ambiciones de poder del tocayo y joven empresario Ramón Preciado que ya se le queman las habas por ser el abanderado de la alianza perversa, pero ya se ira encontrando con las rocas en el sinuoso camino de la política, donde se debe pensar muy bien antes de entrarle, pues la crítica es bastante fuerte y más hoy día con eso de las redes sociales que agarran tronco y rama y no dejan a nadie sentido. Quizá sea esa una de las razones por las que un servidor no ha pensado, ni piensa, ni pensara en política, y mucho menos en puestos de elección, ya que necesitamos valores de la política y no arribistas políticos. Bueno, eso pienso. Pero mejor ahí la dejamos y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.