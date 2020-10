Posted by Hector

Anaconda y EL CUBANO

SIGUE LA FIESTA DE LOS DESAPARECIDOS, DE LAS FOSAS CLANDESTINAS, ETC.

ABRAHAM “EL CUBANO” MIER HACE EQUIPO CON GENTE QUE CONOCE REALMENTE ESTA PROBLEMÁTICA Y BUSCARAN SOLUCIONES SI LLEGAN A OCUPAR LA SILLA QUE DEJARA LIBRADO MACIAS.

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Hola, amables Anacondistas, con la novedad que parece que a nuestros Diputados Locales ya les empieza a dar rasquerita con esto de la inseguridad que nos tiene jodidos a todos, a grandes y chiquitos, a barbones y rasurados, a gordos y flacos, a putos y marimachas, a periodistas y políticos, a maestros y alumnos, en fin, a la sociedad en su conjunto, pero los legisladores de Sonora ya dieron el primer paso, particularmente en lo que concierne a la famosa “desaparición forzada” que tanto auge tiene en este estado, al grado de que ya estamos en cuarto lugar en restos mortales encontrados en fosas clandestinas, siendo los municipios de Puerto Peñasco y Cajeme quienes destacan entre los primeros diez municipios de la República Mexicana donde se han dado estos hallazgos, y por si fuera poco, la mayoría son de mujeres jóvenes.

Sin duda que a este tema le faltado seriedad por parte de nuestras autoridades que de mil formas le sacan la vuelta al escabroso asunto, pero esperemos que aquí en Sonora en verdad se le de seguimiento y que no pase a ser un buen deseo más que se quede archivado por ahí entre cajas y cajas de buenos deseos de nuestros legisladores, que bien pudiera suceder dado el decrepito presupuesto o apoyo económico a este renglón.

Mientras esto sucede en todos los rincones de mi querido México, hay otros que se divierten desapareciendo fideicomisos que se utilizaban para solucionar problemas entre la población, entre los diferentes sectores y contrarrestar acciones derivadas de los fenómenos meteorológicos, pero para quienes tenemos la dicha de vivir en esta Perla del Desierto lo que nos afectara un chingo sin duda, es la desaparición del fondo minero, o el diferente modo de administrarlo por el gobierno federal, ya que a todo el mundo le puede tocar dinero de las utilidades de las minas que se explotan en este municipio, menos a los caborquenses.

Así nomas, queridos Anacondistas, ya no caerá un solo centavo de la explotación de las minas en Caborca a este municipio, pues sencillamente se lo lleva mi querido Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, y de un plumazo, con las manos en la cintura, parado de manos, o en la pose que prefieran, desapareció este beneficio en todos los municipios donde se explotan minas de oro, plata, o lo que sea, pero ya no habrá ese jugoso porcentaje que caía en las arcas municipales y en consecuencia crecerá la lista de problemas que se venían solucionando con este dinero que ya no llegara y seguramente se lo darán a aquellos que lo necesitan, pero como se los dan en goteros a millones de cabrones, entonces no les sirven de nada, es decir, ni harán ni dejaran hacer.

En fin, se dice que no hay cosa más buena y más sana que cada quien haga lo que le de su chingada gana. Y es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, pues unos echan bala por las principales calles de las ciudades de todo el país, otros secuestran, desaparecen personas, otros cobran rescates y algunos devuelven vivos a sus víctimas, aunque la mayoría los matan y van a dar a las tristemente célebres fosas clandestinas; otros andan echos a la mocha en carros blindados, las autoridades bien gracias, la ciudadanía con “El Jesús en la boca”, nuestra economía por los suelos, y el papanatas de López Obrador echándole la culpa al COVID-19 y a los políticos que lo antecedieron. Creo que ya es hora de que inicie el aterrizaje a lo que un buen día tuvimos, paz, tranquilidad, armonía, trabajo, educación de verdad, recreación, en fin, esas cosas que ahora son un verdadero lujo que está muy lejos de la gran mayoría de la población. Pues nuestro ejecutivo de la nación fue electo para buscar soluciones y no para llorando por el pasado. Precisamente para eso está, para enderezar lo que torcieron sus anteriores, y no andar con bizcochadas nada más llore y llore como Magdalena. Que por fvor se deje de mamadas y se ponga a buscar soluciones y no andarse chingando ladinamente el dinero de todos los mexicanos.

El asunto está, queridos Anacondistas, en que se requiere autoridades que tengan la buena voluntad de componer las cosas, de corregir el rumbo. Pero además de la buena voluntad se requiere que también tengan “huevos” para enfrentar un problema que esta tan arraigado en todos los rincones de mi querida República Mexicana, y seguro estoy que son pocos o ninguno en este jirón del desierto, los que poseen el perfil descrito. Sabemos que contamos con “suspirantes” que si acaso, tan solo poseen un perfil tan pobre que bien pueden alcanzar la calificación de pusilánimes, mono sonso, puñeteros, buenos pa’ nada, decrépitos, y la consabida etcétera, etcétera.

Pero nos queda una esperanza, que si se unen, se suman, se abrazan, se enlazan, se avientan al ruedo de dos o más juntos, con uno a la cabeza, pero todos unidos en su entorno, entonces si pudiéramos aspirar los caborquenses a contar con alguien que le hiciera la luchita y mermara este pedo de la violencia, de la inseguridad, de las matazones, de todo lo feo que pasa en esta Heroica y hoy mancillada ciudad. Salvo que resultaran ser doblemente pusilánimes, monos sonsos, puñeteros, buenos pa’ nada, decrépitos, y la consabida etcétera, etcétera.

Quizá fue esta una de las razones que nos llevó a las calles a darle una escarbadita al asunto de las alianzas, de las uniones, de las sumas, de los enroques, de los amarres, de conformar grupos y grupúsculos. Nos encontramos que ya son algunitos los que traen prendido el foquito y se han aventado a las calles, avenidas, callejones, calzadas y boulevares, en la búsqueda de esa ansiada unidad, suma, enroque, llamándonos seriamente la atención una acción de este tipo, entre muchas otras, pues nos enteramos que detrás de mi amigo Abraham “El Cubano” Mier de las filas de MORENA y puntero a ser el abanderado de MORENA a la presidencia municipal en este municipio de Caborca, Sonora, se encuentra nada más y nada menos que el reconocido empresario y buen político IGNACIO “EL NACHO” GARCIA FIERROS, feliz propietario de una gran visión para el desarrollo de Caborca, desgraciadamente tan solo tiene esa visión, pues las malas decisiones del electorado lo mandaron a la banca y no pudo llegar a la presidencia municipal. Sin embargo, bien puede permear esa interesante visión futurista de Nacho García hacia “El Cubano” Mier, en caso de que se llegaran a concretar esos escenarios, que por cierto están sujetos a un chingatamadral de candados, o trampas, o chapuzas que les otorga la ley a los partidos políticos y a los pilluelos que mainatean esos respetables institutos. Amen de que ya se alboroto la marimacha de Ana Gabriela Guevara y será una piedrita en el zapato para Alfonso Durazo que es el santo al que le reza El Cubano y su pandilla. Pero como dijo El Villano Reventón, “Ya veremos”.

Pues así las cosas, solo nos resta esperar que sucedan cosas y se den casos para tener en las boletas electorales del 2021, alguien que complete el perfil mencionado líneas arriba, de la forma en que logre completarlo, pero que lo logre, y luego que la población encargada de sufragar se vaya por ese perfil, pues ya sabemos que los votantes somos medios contreritas y es cuando de nada sirvió el experimento. Por lo pronto El Cubano ya tiene su primera fuente de ingresos para lo que se necesite de aquí adelante hasta el día de la votación en 2021. En mientras, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.