Anaconda y «El Cubano»

ES ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CABORCA, “¡CIEN CABORQUENSES DIJERON!”

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues como ya lo comentamos la edición pasada, querido Anacondista, sobre aquel asunto de irle dando una encueradita a los aspirantes a ocupar la silla que dejara el amigo Librado Macías por allá en septiembre de este año, no se que les parezca si le damos una entradita al más adelantadito de los suspirantes a dirigir los destinos de mi Caborca, nuestra Perla del Desierto “forever” Heroica ciudad, o sea al no menos amigo ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, que con su sola mención, a más de cuatro se les ponen los pelitos de punta, a otro puño le entra la curiosidad, pero a esa gran mayoría le gana el sentimiento por llevar al “Cubano” a la silla presidencial de este jirón del desierto.

Así es, amables Anacondistas, aunque muchos habitantes en edad de votar de Caborca puedan coincidir en un negativo sentir hacia “El Cubano”, también pueden coincidir en que seria y es lo mejor para Caborca en estos polémicos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos tan “especiales” que atravesamos los caborquenses, tal y como lo pudimos constatar dándonos una vueltecita por diferentes puntos de la ciudad para conocer de viva voz ese sentir del electorado hacia el Candidato de MORENA, el basquetbolista, el deportista, el ganadero, el buena onda, el maloso, el saca la pistola, el junior desobediente, el felón, el mamón, del Abraham “El Cubano” Mier, y tantos adjetivos calificativos imputados al posible siguiente presidente de Caborca, que pudimos levantar entre los electores que visitamos y platicamos con ellos, por lo que compartiremos una parte de lo levantado, pues sería imposible escribir lo platicado con los cientos de gentes en muchos y muy variados puntos del casco urbano y la costa agrícola de esta hermosísima Perla del Desierto.

Vamos a darle inicio con una sana reflexión acerca de la sobrada sabiduría de Mama Grande, recordando cuando me platicaba mientras preparaba la sabrosa salsa de molcajete que les platicado infinidad de veces y ese característico meneadito de Mama Grande, y me decía tranquilamente, “M’hijito, el que no tiene memoria, se hace una de papel”. Por supuesto que respecto al tema, viene como anillo al dedo.

Algunos defenderán el punto argumentando que bien pudiera ser una alusión efímera ya que puedes llegar sin darte cuenta, al extremo de olvidar lo que te quieren decir las notas recordatorias que te metiste en los bolsillos; como también puedes perder la cabeza buscando por toda la casa los lentes que traes puestos; te devuelves a cerrar la puerta con llave después de haberla cerrado; pero lo más cabron y lo más inquietante, es la pinche desconfianza que tenemos de nuestra propia razón.

Bien, pues nos aventamos unas muchas vueltas por las calles pavimentadas y por las polvorientas también para sacarle la sopa a la raza, esta vez en concreto sobre la opinión que tienen de “El Cubano” candidato de MORENA, y les comento que a este humilde Anaconda, que cree saberlo todo y lo que no sabe, pues lo inventa, que en el arranque de nuestro trabajo “CIEN CABORQUENSES DIJERON”, me llamo poderosamente la atención el comentario de un connotado priista local al responder mi pregunta sobre su opinión acerca de “El Cubano” Mier como aspirante a la presidencia municipal de Caborca, diciéndome, entre muchas otras cosas mas, que “El Cubano es un hombre que hace muchas cosas, demasiadas quizá, pero creo que nadie sabemos lo que piensa..”

Así de sencillo lo encerró uno de nuestros entrevistados sobre el tema, con unas cuantas palabras y dejo claro que no se necesita haber estudiado en Harvard para decodificar lo dicho por el priista o quizá ya ex priista, pues en este denso ambiente político ya no se sabe quién es “puto” ni quien es “mayate”, porque en verdad es un soberano desmadre, pero seguimos adelante, amable Anacondista.

Departiendo un aromático café, un exquisito Marlboro Light (americano, por supuesto), en el “porchi” de la casa de una excelente amiga, muy politizada por cierto y también conocedora del tema, comentábamos acerca del perfil en mención de nuestro mutuo amigo “El Cubano”, y con la tranquilidad que caracteriza a nuestra entrevistada informalmente, nos compartía que “…para empezar, el pinche Cubano es un hombre que vale la pena llevarlo a la cama, y bien puede valer la pena llevarlo a la presidencia..”

Una vez aclarado el punto acerca del compacto matrimonio que vive Abraham “El Cubano”, siguió aferrada nuestra amiga, asegurando que “…con matrimonio o sin él, sin Dios o sin Ley, no vale la pena vivir si no es para tener un hombre en la cama, y si es el Cubano o se parece a él, mucho mejor. Acuérdate pinche Anaconda que nada de lo que se haga en la cama es inmoral siempre y cuando contribuya a perpetuar el amor”.

Pues así las cosas con los caborquenses sobre el personaje que ahora estamos checando. Pero nos salió uno que nos comentaba de especial forma, y seguro puede ser del conocido “fuego amigo” ya que su militancia probada ha sido siempre al lado de López Obrador, o sea que es MORENISTA de hueso muy moreno sin duda, y de inmediato nos contestó, sin titubear, acerca de la pregunta expresa sobre “El Cubano” como aspirante, asegurando que “…El Cubano Mier es un pobre diablo envalentonado por el peso social de sus apellidos; es un débil sin redención; pa’ que me entiendas Anaconda periodista, “El Cubano” no es más que un pinche transgresor del orden social tradicional de su elite. Pero creo que algo así es lo que requerimos en este momento para Caborca, un bato vago que le atore vuelta a lo que se presente”, nos decía el morenista con quien platicamos buen tiempo.

Pues así las cosas en este denso ambiente político que nos rodea a la fecha, pero que seguramente se ira delineando gradualmente y en consecuencia, los electores tendrán opciones para escoger al momento de enfrentar la famosa “boleta Electoral”, y en mientras desde esta humilde columna iremos dando a conocer pedacitos de cada aspirante, antes que sean tantos y no nos alcance el tiempo, el espacio ni la tinta. Bueno, eso alcanzamos a creer, pero mejor nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.