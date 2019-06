Posted by Hector

Anaconda y «El Chayo & Cisneros»

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Asegura la conocidísima canción que para subir al cielo se necesita una escalera grande…. Algo así, poco más o poco menos.

Se dice también que la única garantía que existe en el mundo para que no te hagan chivo, es que no tengas mujer… Bueno, eso arrojó un estudio realizado por profesionales del tema hace ya algunos años.

Por otro lado, es un hecho que, para poder calmar el hambre, es necesario tener comida, pues sin ella no es posible.

Así que para poder ser decente, honesto, creo, que es necesario tener valores, no andar enredado en la política (me dijo aquí al lado el intolerante Anacondista), y desde luego no andar en la danza del dinero, pues sabido es que “La ocasión hace al ladrón”.

Arrancaste con puras mamadas, pinche Anaconda evenflo. Aclara de una vez por todas hacia dónde vas, o hacia dónde quieres llegar, o tan solo explica cómo está el pedo de las parábolas mamucas esas con las iniciaste tu columneja.

Como siempre, intolerante Anacondista, el asunto es que en el Ayuntamiento de Caborca, quizá derivado de la crisis generalizada que viene provocando el santurrón de AMLO con sus “profundas investigaciones”, cuidando los centavitos y alejándonos de los verdaderos billetes, pues aquí también les dio el síndrome de AMLO y andan sobre lo que se mueva donde ruede una “Josefita” (moneda de cinco centavos de antes con la imagen de Doña Josefa Ortiz de Domínguez), por lo que mandaron un secreto grupo similar a la KGB rusa, y de inmediato le cayeron como alacrán del techo (diría Gastón mi hermano) al Comisario el célebre Rosario Tapia, conocido también como “El Chayito de la Y Griega” y no van a creer lo que descubrieron los agentes secretos del Honorable Ayuntamiento, pues resulta que nuestro amigo “El Chayito”, en compañía de una Regidora que responde al nombre de CARMEN CISNEROS INZUNZA, de quién se asegura por algunos habitantes del poblado “Plutarco Elías Calles” (antes La Gran “Y” Griega) de la costa agrícola de Caborca, es esta edil la protectora o madrina política de nuestro amigo “El Chayito”, por lo que obtuvieron la autorización de los jefes del Ayuntamiento para que recabara los pagos que cada semana hacen los vendedores del tianguis de ese lugar y otros vendedores que acuden a ese importante centro de población a ofertar sus productos, y resultó que solo reportaban cada semana un aproximado entre los $3,000.00 (SON TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y cuando les cayó la multicitada “KGB LOCAL”, quedó de manifiesto que se “levantaban” en promedio los $10,000.00 (SON DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por lo que se presume, se supone, se cree, se piensa, y sacando cuentas, que los otros SIETE MIL PESOS que no llegaban al Ayuntamiento, pues muy bien se pudieron quedar en los bolsillos de nuestro amigo “El Chayito” Tapia Comisario de La “Y” Griega y de la no menos amiga la Regidora CARMEN CISNEROS INZUNZA, quizá a la mitad y mitad, o como dijera el pocho del barrio “half and half”.

Mientras son peras o son manzanas, los hechos quedaron al descubierto, y será la autoridad quien decida las acciones a emprender en esta Cuarta Transformación de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, así que mi camarada el Alcalde LIBRADO MACÍAS GONZALEZ, ya tiene un chapulín pa’l chonte y veremos si aplica la ley, o al igual que los priístas, le sigue de frente sin hacerla de pedo, pues no podemos negar que por sus venas corre sangre priista y de no hace mucho tiempo, así que en mientras eso sucede, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.