Anaconda y el candidato del PAN

PANISTAS DE CABORCA COINCIDEN QUE SU MEJOR PIEZA PARA EL 2021 ES PATRICIO ROMERO

ESPERAN REACCIONES DE LOS OTROS SUSPIRANTES ALBIAZULES

CUANDO UN AMIGO SE VA…. VICTOR HUGO ORTIZ QEPD

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Aunque no ha terminado la famosa pandemia, la vida tiene que seguir su curso y mi negro teclado también exige esa sobredosis de comentarios locales, regionales, estatales, nacionales, internacionales y de lo que se nos atraviese, ya que los amables Anacondistas que nos regalan su valioso tiempo leyendo esta insulsa columneja no pretenden quedarse sin su correspondiente sobredosis también.

Pues bien, nos encontramos con nutrido grupo de panistas, pero de verdaderos panistas, no de los arribistas, que ahora si se encuentran preocupados por la situación actual que atraviesan, destrozados, echos jiras, desbandados, echándose jodazos unos a otros, y todo indica que esta vez sí están dispuestos a sacrificar cada quien lo que le corresponde para volver a probar las mieles del ser gobierno en esta mi querida Perla del Desierto.

Así de dispuestos los platicamos y nos comentaban que buscaran una forma de hacer política nueva, diferente, apegada al entorno actual. No esperar “instrucciones” de ningún nivel de su Partido Acción Nacional. Es decir, que van a provocar los tiempos y se pondrán a hacer las cosas. Coincidieron entre ellos que las viejas prácticas son ya piezas de museo, o al menos deberían de serlo. Se comprometieron en esa alegre reunión a innovar en política local para recuperar la silla que hoy ostenta Librado Macías del partido MORENA y volver a vivir aquellos años que tuvieron de gloria y que un día llego el PRI con Karina García y les corto el hilito.

Tan seguros están de lograrlo estos militantes panistas con los que compartimos algunas horas que se dieron a la difícil tarea de buscar un personaje con el perfil requerido para estos trotes y aventarlo al ruedo como candidato blanquiazul a la presidencia municipal de Caborca, y no me lo vas a creer, amable Anacondista, pero después de mucho revolotear el baúl político panista, llegaron a su objetivo, señalando al conocido amigo PATRICIO ROMERO, como feliz propietario del perfil requerido para ser el abanderado panista en esta Heroica Caborca en las próximas pizcas electorales del 2021.

Como ya sabemos, es un verdadero panista, por sus venas corre sangre azul, y siempre ha militado en esas filas, lo que lo hace un hombre respetable, que actúa como piensa, que además cuenta con importante trayectoria política en las filas albiazules y por si fuera poco, es querido, respetado y apoyado por la militancia realmente panista.

Quizá esto ponga a pensar a más de cuatro que ya tenían en su proyecto de vida ser candidatos a la presidencia municipal de Caborca en este 2021, como nuestro no menos amigo Hernán Méndez Jr., que su padre ya tuvo la honra de ser alcalde de esta Perla del Desierto.

Otros más que también habrán de poner el grito en el cielo, sin duda, serán la aguerrida Emilia Sotelo Jáquez, de quien se ha comentado que tiene capacidad económica sobrada para solventar una aventura de este tipo, pero también se comenta que ya se le paso su tiempo, como dicen algunos compañeros partidistas de ella; mientras que otros opinan que le faltan algunos atributos para llegar a ser, lo que nos pone a reflexionar sobre esto último, pues en el corto y mediano plazo vivido, hemos visto como nos han representado como Presidentes Municipales, personajes que desgraciadamente les han faltado algunos cinquitos para completar el peso, en lo que al perverso oficio de la política se refiere, y de eso, todos los caborquenses lo sabemos con plena certeza.

Por supuesto que al amigo PATRICIO ROMERO, no le pareció descabellada la idea del grupo de amigos que lo propone y más pronto de lo que suponemos, estamos seguros que lo miraremos en el pandero echándole todas las ganas, aunque también es posible que los primeros días lo miremos negando su aceptación al cargo, tal y como lo señala el manual del político alegre.

Pudimos, posteriormente platicar en la individualidad con uno que otro militante panista sobre este asunto y sin titubeos coincidieron en que es de lo menos malo que le queda a Acción Nacional para recuperar lo que una vez disfrutaron, el poder político que tiene su saborcito muy especial y el cual difícilmente olvidan los albiazules y al igual que otros, lo desean con ansia loca.

Así las cosas con los panistas, habremos de esperar la reacción de los otros suspirantes que ya andaban sonando y en algunos casos hasta trabajando sin resultados halagadores.

Cambiando bruscamente de tema, nos ponemos a reflexionar sobre la vida, difícil tema para deshuesar, y podemos dar gracias a Dios que el hombre no es, de ninguna manera, un producto firme y duradero; mas bien es un ensayo y una transición, algo así como un puente estrecho y peligroso entre la naturaleza y el espíritu.

Esto, por la partida del amigo VICTOR HUGO ORTIZ, Que en paz descanse, a quien le honramos desde esta humilde Anaconda, desde este Semanario Confidencial, de todo el grupo de Gastélum Editores, con un llanto en silencio, igual que la lluvia que en Santander llaman “Rosaura” y en Vasconia “Sirimiri”.

Pues “Silencio”, es una palabra que el hombre ha inventado para expresar una realidad que no ha experimentado jamás, para describir lo que nunca ha conocido.

Enviamos nuestro humilde, pero muy sincero abraso solidario a toda su familia en estos difíciles momentos por la adelantada partida de nuestro querido amigo VICTOR HUGO, deseándoles que pronto encuentren la paz y resignación a los designios del Señor. Nos vemos la próxima edición, si Mi poder Superior me lo permite.