Posted by Hector

ANACONDA Y “EL CAÑAVERAL DE PASIONES”

MARKO CORTÉZ, NUEVO DIRIGENTE EL PAN NACIONAL Y ERNESTO MUNRO EN SONORA.

EN UN “CAÑAVERAL DE PASIONES”, CONVERTIDO EL AYUNTAMIENTO DE CABORCA, ASEGURAN ALGUNOS. NO SE PUEDE NEGAR QUE HAY MÁS SHERIFFES QUE INDIOS.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Con una ventaja bastante clara, MARKO CORTÉS es prácticamente el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional en nuestro país, dejando muy atrás a Manuel Gómez Morín, por lo que los blanquiazules iniciarán una nueva etapa en su vida política.

Mientras eso sucedió en el plano nacional, aquí en Sonora, los albiazules eligieron a Ernesto Munro como su nuevo dirigente del PAN, algo que ya se veía venir, y que de hecho así iba a ser, según se comentó mucho en los corrillos políticos sonorenses.

Pues así las cosas por rumbos de Acción Nacional. Los pitufos tienen ya en que entretenerse, echándose uno que otro jodazo por tal o cual evento que a unos dejó contentos y a oros no tanto como Felipe Calderón, ex Presidente de la República que se presentó a emitir su sufragio por Manuel Gómez Morín a la vez que presentaba su renuncia como militante de ese partido. Pero en fin, cada quien tiene sus razones y motivos para irse o para quedarse, a la vez que es uno de los pocos derechos que tenemos los ciudadanos, de agarrar el rumbo que más nos convenga, o que queramos, pues como reza el viejo y conocido dicho, “No hay cosa más buena y más sana que cada quien haga lo que le dé su chingada gana”.

Pero bueno, ahora mejor hablemos un poco de lo que está sucediendo en este incendiario, pero muy querido México, con ese nuevo gobierno que todavía no empieza, pero todo indica que ya inició, pues esa tristemente célebre “consulta”, que más bien fue una “decisión tomada en tiempo y forma”, para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, pues tuvo sus repercusiones al disparar el precio del dólar o bajar el valor de nuestro peso. No conformes con esto, los protagonistas del nuevo gobierno, un muy corto tiempo después, se aventaron el tiro de presentar una iniciativa para desaparecer del mercado las comisiones que cobran los bancos por sus servicios y con eso se vino otro chingadazo bueno, ya que se desplomó la Bolsa Mexicana de Valores.

El asunto es que mientras son peras o son manzanas, y los grupos políticos que ahora componen a MORENA, se deschongan por tener la razón al sufragar su voto en la pasada elección, el problema es más serio de lo que parece, pues la realidad es que los pobres, los muertos de hambre se siguen multiplicando, siguen engordando las estadísticas, así como los muertos derivados de la violencia y la inseguridad que priva en el país se siguen apilando, y aquel sueño que alguna vez tuvieron los electores jóvenes, mujeres, viejos y demás, pues se está desvaneciendo y poco a poco desaparece la humareda para dar paso a la triste realidad que ya estamos viviendo sin todavía haber arribado al poder el “nuevo gobierno”…. Ojalá y esté equivocado.

Lo único cierto es que el actuar de los políticos electos y funcionando, se rigen bajo un común denominador y es hacer ese desorden que se mira, se siente, se palpa, en todos los rincones de la geografía mexicana donde han arribado los Nuevos Mesías.

“Oyes, Anaconda bizcocho, así como estás comentando el asunto del famoso nuevo gobierno en el plano nacional que ya casi toma posesión, ¿porqué no nos platicas algo del nuevo gobierno de aquí en Caborca?, de eso que sucede al interior de la administración, de ese cañaveral de pasiones en que se está convirtiendo el Ayuntamiento, como aseguran algunos que están cerca o dentro de la administración. ¿O de plano ya te llegaron al precio los de MORENA?, porque sabido es que eres muy amigo de “El Cubano” que las manda tocar ahí adentro, y del Secretario Víctor Hugo”.

Es todo, mi intolerante Anacondista, siempre con ese ánimo de joder, de picar cebolla, pero da la casualidad que sin ese ánimo o con él, de cualquier forma te vamos a respetar en esta columneja, el derecho a estar bien informado, y lo cierto es que han brincado las líneas de la discreción algunos acontecimientos en ese lugar que pudieran traer de cabeza a cualquier alcalde o alcaldesa, pero es posible que no sea el caso con Librado Macías, pues tiene el equilibrio emocional suficiente para enfrentar los chismorreos propios de cualquier administración, y mucho más donde los protagonistas, prácticamente compusieron una “capirotada norteña”, pues no podemos negar que hay más Sheriffes que indios, y eso nos habla de que debe haber varios elementos que se sienten “presidentitos” y pretenden llevar la batuta, pero la realidad es que en Caborca hay un solo Presidente Municipal y se llama Librado Macías González, y aunque su equipo se componga de azules, rojos, amarillos, blancos, o lo que sea, el Alcalde seguirá siendo el timonel y las cosas se harán tal y como se tengan que hacer sin presiones ni bailoteos de uno u otro aspirante a “presidentito”, ya que así se ha visto cuando se han presentado casos como el de mi amigo Abraham Mier, que intentó vender o implantar un proyecto de renta de unas patrullas a la administración de la agencia de su cuñado el Manuelito Monreal, y el Ayuntamiento encabezado por Librado, al no encontrar el lado positivo de eso, sencillamente acordaron que no iba pa` delante y sencillamente no fue, quedándose en una opción más sin sustento que beneficiara a la población.

Por supuesto que esta negativa encendió la ira de mi compa “El Cubano”, y le pegó un repazón a uno que otro Regidor y es un hecho que todavía los trae en la lista, tal y como nos lo comentaban algunos sapitos del mismo charco, o cercanos colaboradores a la administración. Como te guste leerlo mejor mi querido Anacondista.

Eso nos da una idea de que todos aquellos grupitos o cabezas de grupito que creyeron alguna vez, que dándole las “nailon” a Librado Macías, iban a hacer lo que quisieran con él, pues hasta hoy parece que no han encontrado ese objetivo que tenían trazado en sus mentes o en sus “equipos”, pues el alcalde ha sacado la casta una y otra vez en lo que considera que no es bueno para el pueblo, demostrando que si tiene oficio político y sobradito. Pero mejor hasta aquí la dejamos, y luego le seguimos en la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.