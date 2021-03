Posted by Hector

Anaconda y «El Ahijado»

YA BRINCARON AL RUEDO PARA ABANDERAR LA ALIANZA PAN-PRI-PRD EN CABORCA, EL RESPETABLE QUIMICO DANIEL SALAZAR BALLESTEROS Y EL JOVEN EMPRESARIO RAMON ANTONIO PRECIADO GONZALEZ.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Amables Anacondistas, todo indica que ha llegado la hora de la verdad, ya se sienten las convulsiones de mi querida Heroica Caborca por los movimientos de tantos aspirantes a presidir este municipio, de quienes comentaremos algo, una probadita sobre lo que han venido haciendo en los últimos días, semanas o meses para que el electorado lance su mirada sobre ellos, aclarando, como siempre que este humilde Anaconda no se da el lujo de permitir que mis sentimientos políticos impregnen las evaluaciones o comentarios que en cada edición hacemos.

Con bastante razón decía mi Mama Grande, mientras preparaba aquella exquisita salsa de molcajete, con su inolvidable meneadito y la sencillez de la receta, lo que la hacía más rica, y recuerdo me decía con su gruesa y segura voz: “Mira M’hijito, el poder es como la bichola, es cuestión de probarla y ya no quieres soltarla”. Hoy entiendo las sabias palabras de Mama Grande. Pues es cuestión de echar una ojeadita al entorno político local actual y veremos como se andan despellejando unos contra otros en la búsqueda de un puesto de elección popular que los lleve a estar “mamando sentados” ya sea tres o seis años, pero bien relajaditos ese tiempo.

Al cierre de esta edición, en la perversa Alianza PAN-PRI-PRD, se habían inscrito dos individuos como precandidatos para abanderarla en la búsqueda de la presidencia municipal de Caborca. Pese a que el volado para el nombramiento del susodicho suertudo, le correspondió al Partido Acción Nacional, se inscribieron hasta este momento uno priista, el mismísimo presidente del Comité Directivo Municipal del Partidazo, el Químico Daniel Salazar Ballesteros, que trae la varilla bien atravesada desde unos añitos atrás y que no quitara el dedo del renglón, pase lo que pase. Y otro, al parecer panista de nuevo cuño, ya que nunca lo habíamos oído y menos visto en esos terrenos tan cabrones de la política, pero apareció el joven Ramón Preciado (para su buena suerte, es mi tocayo), que lejos de ser un valor, más bien pudiera ser un simple arribista político, como muchos otros que andan haciendo sus pininos, un poco parecidon a los tristemente célebres “Golden Boys”, inexpertos en la polaca, muy ambiciosos, con una formación tecnócrata, la gran mayoría expertos en finanzas, en manejos gerenciales o administrativos, pero con escaso o nulo carisma social, con un común denominador, de apoyarse entre ellos para obtener los mayores beneficios del dispendio de una administración. Pero ya lo veremos líneas adelante. En mientras le entramos al Químico Salazar.

Esperemos que todo salga bien para nuestro amigo El Químico, ya que en algunas ocasiones ha demostrado ser malito para perder, y no tendría nada de extraño que esta vez fuera el siguiente descalabro, desde la primera intención, sin avanzar un paso más, ya que así debería de ser de acuerdo al manual, pero en política pueden pasar muchas cosas, a los que los políticos no les gustan. Por eso es bueno recordarles que en política no se dan las buenas o malas influencias, sino más bien las buenas o malas naturalezas digestivas.

Así es este tenebroso juego del ajedrez político, y todo aquel que no se quiera quemar, sencillamente que no se meta hasta la cocina; como el que no quiera ver fantasmas, pues que no salga a la calle muy noche; y así sucesivamente, pues ya lo han dicho algunos protagonistas que han tenido la suerte de recorrer los caminos de la política, pero con tan buena suerte para los resultados, aseguran que la política es de resistencia, de aguantar los chingazos y seguirle adelante, lo que no me parece sea una característica de nuestro amigo El Químico Daniel Salazar, que más bien es un tipo tranquilo, dedicado a su trabajo, familia, religión, y párale de contar, de esos tipos que uno no se explica como fue que se enredó en este insano ambiente de la política, o como fue de plano que se dejó enredar por esos grupúsculos de pilluelos que se divierten echándole a perder la vida a la gente sana y decente, como nos pudimos dar cuenta en los mensajes que le han grabado a nuestro amigo Salazar, donde, políticamente nos comentan conocedores del tema que son tantas pendejadas las que habla en esos videos, pero tantas pendejadas que seguramente hacen sonrojara hasta una pared encalada. Es posible que nuestro protagonista de esta telenovela se sienta ya un “factor real de poder al interior del PRI”, creyendo que ha realizado un buen trabajo al frente del partidazo, cuando todos sabemos que solo ha convertido el partidazo en una “Zona exclusiva de encuentro social”.

Pero en fin, ya se apuntó en la rifa del tigre, la tercera campanada sonó, y los chingadazos empezaron para unos y para otros, deseándoles suerte, cordura, relax, dalái, y todo lo que se pueda recomendar para no perder los estribos, ya que recordemos que quien se enoja, sencillamente pierde, y como dijera Cirilo Pacheco (El Taxista orgullosamente cetemista), “Tan, y otras vez tan”.

El joven Empresario Ramón Antonio Preciado González, finalmente será la opción del precandidato de MORENA, nuestro también amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales, que fuera su padrino de bodas y finalmente podemos decodificar que “son sapitos del mismo charco”, lo que no le da muchas opciones al electorado.

Lo importante es que ya se empiezan a mirar caras nuevas en esta tenebrosa fiesta política. Jóvenes con ideas frescas quizá. A lo mejor y se reflejan logros frescos también, en caso de que lleguen al final de sus objetivos, lo que vendría a aliviar un poco lo tan mal que está la cosa en la otrora tranquila y “forever” Heroica Caborca.

Hasta aquí la dejamos para la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.