Anaconda y el Agradecido Durazo

ALFONSO DURAZO MONTAÑO, GOBERNADOR ELECTO DE SONORA, VISITA EL NOROESTE DEL ESTADO Y AGRADECE EL APOYO A MILITANTES, SIMPATIZANTES , CANDIDATOS VENCEDORES Y PERDEDORES.

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Ya muy relajado, el Gobernador electo Alfonso Durazo Montaño, este fin de semana, se aventó una gira acá por el noroeste del Estado para darle las gracias a la raza por haberlo llevado al triunfo y darle la oportunidad de ser el primer Gobernador de MORENA en Sonora.

Para ello se reunió en diferentes ciudades con la militancia del Movimiento Regenerador Nacional (MORENA), así como los candidatos que ganaron en la reciente elección que pasó, al igual que con todos aquellos que ahora simpatizan con este movimiento.

En San Luis Río Colorado, estuvo muy bien blindado por el hoy diputado local electo Ricardo Lugo, y ambos reconocieron el positivo trabajo del Alcalde de ese municipio Santos González Yescas, que buscó su reelección y la encontró con un triunfo arrasador, dejando para la historia un saldo de dos votos a uno a su más cercano competidor y no se diga a los demás que se quedaron en la cercana lejanía. “¡¡¡Oh!!!, una soberana putiza”, dijera mi corriente amigo.

Por supuesto que en San Luis, Durazo Montaño, se comprometió una vez más a trabajar muy de la mano con el alcalde reelecto para concretar todas las propuestas de campaña a las que se comprometieron y que ahora viene lo bueno de plasmarlas en la realidad.

Estuvo en el municipio de Plutarco Elías Calles, en su cabecera de Sonoyta, donde lo acompañó el candidato de MORENA vencedor Luis Enrique Valdéz, y el Gobernador electo Alfonso Durazo, invitó a los sonoytenses a que lo ayudaran a gobernar para hacer un gobierno de todos y todas, pues no es posible esta tarea con un solo hombre, sino que se requiere la fuerza y unidad de todo un pueblo, dijo Durazo Montaño en esa reunión de agradecimiento a Sonoyta y los sonoytenses.

En el paradisiaco Puerto Peñasco, Alfonso Durazo invitó al candidato de MORENA que no resultó vencedor Miguel Ángel Padilla para que lo acompañara en su estancia por aquel bello municipio, así como a Oscar Castro, diputado local por el Segundo Distrito que si ganó la elección, y se reunieron con la raza del puerto que los recibieron con mexicanísima alegría.

También en Caborca estuvo muy buen tiempo con la militancia de MORENA, los simpatizantes, y un nutrido grupo de morenistas de nuevo cuño como “El roba luz” Jorge Luis Moreno Dávila, mi compa “El Wiro” Badillo Sotelo, por ahí en el casino del SNTE, hasta donde lo acompañaron al Gobernador electo Alfonso Durazo, el alcalde electo de esta Heroica Caborca, Abraham “El Cubano” Mier Nogales, desde luego que el Dr. Manuel de Jesús Baldenebro diputado federal reelecto, y la también diputada reelecta por este tercer distrito local electoral Lic. Alicia Gaytán, a los que reconoció su trabajo a la vez que agradeció el apoyo a los ahí presentes, continuando con su gira por esta región del noroeste para darle las gracias a la raza que lo apoyó y los que no lo apoyaron también, pues donde se paró dejó en claro que será gobernador de todos y no de unos cuantos, tal y como lo aseguraba en su campaña. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.