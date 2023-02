Posted by Hector

Anaconda y «Dijo mi mamá que siempre no»

SIGUE EL MOVIMIENTO CIUDADANO SIN DIRIGENTE EN CABORCA.

SIEMPRE NO FUE EL PRESUNTO EXPRIISTA, LIC. HIRAM GUTIERREZ.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Ya muy noche, circulaba por las calles de mi querida y por siempre Heroica Perla del Desierto, buscándole la cuadratura al círculo, disfrutando del silencio de la noche, un silencio que me tocaba el rostro y que se empapaba en luz de luna; esa luz azul plata que se derramaba por sobre todo con la más pura limpidez de la luz. Por cierto, el silencio se manifestaba, si no profundo, si solemne.

A esas altas horas de la noche solo circulaban unas pocas almas perdidas y algunos gatos vagos escarbando en la basura, por lo que mi nocturno vagabundear acabó por antojárseme inútil y desprovisto de sano propósito, decidiendo irme a la Casa de Piedra, donde ya me esperaba mi negro teclado para darle vida a una columna más de Anaconda.

¡¡Ay, ay, pinche Anaconda!!, siempre con tus putadas al inicio, mejor éntrale al tema de una buena vez y dinos como anda el mundo en ese partido de Movimiento Ciudadano que anda agarrando mucha aviada en todas partes.

Vaya, vaya, intolerante Anacondista, pero es una buena idea del tema, por lo que compartimos que esos rumores tan fuertes que se estuvieron dando acerca de la dirigencia del MC en Caborca sobre el Lic. HIRAM GUTIERREZ, y que hasta el mismo lo había declarado en un portal local, pues resultó que les dijo su mamá que siempre no, sin dar muchas explicaciones; sin embargo, Usted amable Anacondista, puede darse una buena idea sobre el buen amigo Hiram, quien ya fue Dirigente del PRI en esta localidad y en premio tuvo el Registro Público de la Propiedad hoy ICRESON, y ahora busca buen acomodo en MC, seguramente apoyado por los ex priistas, ahora activos militante del MC, y diputados locales Pato de Lucas y Natalia Rivera.

Bueno, el asunto es que vinieron a Caborca y no se concretó este operativo y a la fecha, el MC en La Perla del Desierto, sigue sin cabeza, sin un dirigente, pues el que estaba también agarró sus maletas y se fue a atender sus negocios personales, me refiero al conocido político DANIEL ZAVALA, que argumentó su salida por el solo hecho de que su negocio es de bienes y raíces y se le complicaba en la tramitología con el Ayuntamiento, por lo que decidió sacarle punta del MOVIMIENTO CIUDADANO. Entonces no hay dirigente en MC #CABORCA.

El Pato de Lucas y Natalia Rivera, andan muy activos por todo el estado sumando raza para MC, y estuvieron aquí en Caborca, pero repetimos, sin dejar timonel, aunque hablaron largo y tendido con unas tres personas del ámbito político local y es un hecho que darán una sorpresa con el nuevo dirigente que habrá de asomar la cabeza en unos pocos días. Todo indica que si será una gran sorpresa, agradable par unos y un tanto desagradable para otros. Esto derivado del trabajo que vienen haciendo este par de diputados locales aguerridos, Natalia Rivera y Ernesto “El Pato de Lucas”. En fin, hasta ahí la dejamos y nos estamos leyendo la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite. 🍊

Movimiento Ciudadano Sonora

Ernesto De Lucas

Natalia Rivera Grijalva

Manuel Scott S

Jose Ramon Gastelum Rocha