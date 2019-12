Posted by Hector

Anaconda y Cabildo en Caborca se sube el sueldo

RICARDO BOURS CASTELO Y MOVIMIENTO CIUDADANO.

DOLORES DEL RIO, AFIRMA QUE “SERÉ PRECANDIDATA”.

NUEVOS VALORES AL PRI-SONORA Y EN CABORCA LE SUBEN DOS RAYITAS.

REGIDORES Y DEMAAS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO SE SUBEN EL SUELDO MUY “A LA SORDA”, Y AHORA ENFRENTAN LEIDA DE CARTILLA DEL ISAF.

CIERRAN BIEN EL AÑO EN LOS PUEBLOS DEL RIO ALTAR, CON UNA NEVADA Y TODA LA COSA, NOS DIJO “EL RORRO” QUIROZ.

ANACONDA

POR:- JOSÉ RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Ya casi se nos acaba el 2019 y algunos institutos políticos andan queriendo cerrar el año con decisiones precisas que le den el mejor de los estatus, al menos al cierre. “Ya veremos entrando el año”, como dijera un avezado político con el tuve la dicha de platicar por allá en la capital del Estado.

Los que andan chambeando con ganas de crecer en Sonora, sin duda, es el MOVIMIENTO CIUDADANO, que ahora el bueno en Sonora es el famoso Carlos León, conocido como “El Charly”, pues desde hace unos días la ex panista, hoy diputada local por MC, MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ le entregó la estafeta al nuevo líder en Sonora, y la verdad es que podemos decir que no se requiere haber estudiado en Harvard para verle el rumbo a esta “jugada” de “Maloló del Río”, y no es otro que irle dando forma y figura a su candidatura para buscar la gubernatura el 2021, y la silla que hasta hoy ostenta Claudia Pavlovich.

María Dolores del Río, desde tiempo atrás, viene siendo la chipilona del casi dueño del MC en toda la República Mexicana, que despacha como Senador y mero mero de la bancada del MC en el Senado DANTE DELGADO, pero unos días atrás se dio un evento que puso a pensar a toda la grilla, ya que en la Asamblea de este partido realizada en la Ciudad de México, el Coordinador Nacional CLEMENTE CASTAÑEDA hizo una mención especial a RICARDO BOURS CASTELO que se encontraba presente en dicha Asamblea, destacándolo como invitado diciéndolo que gracias a su “liderazgo ciudadano y empresarial..”, pues sencillamente RICARDO BOURS CASTELO estaba en el ánimo de Movimiento Ciudadano, y también en los planes de ese partido, pues estaban construyendo un proyecto que no será únicamente competitivo, “..sino ganador…”.

Como podemos ver y leer, queridos Anacondistas, con estos comentarios en el pleno de una Asamblea Nacional, pues no se necesita ser Ingeniero Hidráulico para darse cuenta que más clara, ni el agua. ¿Si o No?.

Aunque a mi Comadre Maloló del Río, no le quita el frío estas acciones en ningún nivel, pues ya está muy impuestita a que la manden a freír espárragos, pero también está impuestita a salir adelante en lo que se propone demostrando capacidad, habilidades, competitividad, y que las puede en el terreno que la pongan y contra quien la pongan, pues su carrera política así nos lo demuestra una y otra vez, y ya lo acuñó que será precandidata en cuanto llegue el tiempo de eso en su partido el MC.

Lo que si podemos comentar es que las expectativas para los partidos que hoy no son gobierno, pues la verdad que van creciendo cada día que pasa, ya que en MORENA, que prácticamente tiene el power en todo el país, pues el panorama se les pone más difícil cada vez, pues andan agarrados del chongo desde arriba hasta abajo, y eso los está dividiendo, debilitando y en consecuencia, dando entrada a las nuevas opciones como el MC, como Encuentro Social, y muchos otros que solo esperan su turno, pues han visto como se van yendo a la cola el PRI, el PAN, y así sucesivamente, dando triunfal entrada a esos partidos de los que alguna vez se creyó que no iban a llegar a ninguna parte.

Quizá sea por eso que los tricolores ya están empezando a buscar opciones para reforzar su estructura, y fue así como Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins, la semana pasada le dio formal posesión al Lic. Oscar Millán Lanz como nuevo Secretario de Elecciones y al Ing. Martín Felipe Valenzuela Rivera como Secretario de Organización del PRI-SONORA.

Ahí estuvieron presentes, avalando el evento la Secretaria General del partidazo Kitty Gutiérrez Mazón y también el Delegado del CEN del PRI en Sonora, Ricardo Barroso Agramont.

Por supuesto que los nuevos shakas en el PRI, se comprometieron a trabajar duro y concretar las acciones que les encomiende su partido y sobre todo hacerlo con toda la responsabilidad para lograr los objetivos comunes del partidazo.

Por supuesto que estos dos batos no son tipos cualquiera, pues cuentan con curriculum’s bastante envidiables dentro de la política priista, tanto nacional como estatal, además de haber sido funcionarios y todo lo que se requiere para poder llegar a esos puestos. O sea que cuentan con tablas suficientes para sacar delante de la mano a mi compa “El Pato” de Lucas, que hasta ahorita le anda apostando a todo lo que se mueva para rendir buenas cuentas a la militancia tricolor, que por cierto no las tiene del tono buenas, pero con esa vagancia del “Pato”, todo se puede sortear. Al menos tiene en su haber buenos resultados en las encuestas nacionales, donde nuestra Gobernadora anda muy cerca de ser la buena, en varios aspectos, derivado de su excelente trabajo político, financiero, de confianza, en Sonora, y eso la gente lo mira, lo percibe, lo siente y luego lo califica. Ya lo veremos en su momento.

Algo así pasa en Caborca, donde el tricolor también viene arrastrando lo suyo, gracias al trabajo del Químico Daniel Salazar que hace sus pachanguitas semanales, reuniones aquí, reuniones allá, pero no para ni un solo momento con sus trabajos, sabedor que los de MORENA que hoy ostentan el gobierno en Caborca, andan echándose jodazos entre ellos por llegar a ser candidatos a suceder en el mandato a Librado Macías, que si bien es cierto no ha hecho lo que se esperaba, al menos no la ha visto pasar tan a lo huevón, pues ha hecho todo lo humanamente posible en beneficio de los caborquenses, y eso ya habla bien de Librado Macías González. Por ello los tricolores le están poniendo ganas al asunto, y vemos a mi compa “El Beto” Barajas, como cola de churea por las calles, avenidas, calzadas y boulevares de esta Heroica ciudad, buscando lo mismo que el Químico Salazar, aunque a veces pienso que andan buscando algo que se les perdió y lo encontró la Doctora Susana Pastrana Corral, lideresa de las mujeres priístas. Eso dicen algunos priístas!!.

Quizá le haga falta un poco de ponerle huevos al asunto político en el interior de su partido, donde si se nota un poco de abandono de su parte y algunos que se creen políticos, aprovechan y andan metiditos en MORENA, aunque solo haciendo enredos, chismes y babosadas propias de los aprendices de políticos, y será ahí donde se tenga que dar una vueltecita el Alcalde Librado para poner orden y evitar que sigan creciendo esas “corrientes” que solo les están generando división al interior de ese Movimiento de Renovación, pues hay algunos Morenistas muy molestos porque los Regidores, Presidente y Síndica, se subieron el sueldo muy a la sorda, pero ya les hizo una llamada de atención el ISAF para que expliquen ese pedo de la buena feria que se aumentaron sin que se dieran cuenta nadie, y ahora ya trascendió las barreras de la discreción, y parece que va empezar la fiesta en todos los medios, menos en los que nos dan una feria para estar calladitos, pues a lo mejor esos no la hacemos de pedo. Bueno, eso creo!!!.

Para terminar, y por si estaban con el pendiente y curiosidad, les comentamos que calló un poco de nieve allá por los pueblos di’arriba, y que quede claro, calló nieve, no era granizo, era nieve, pues no faltaron los envidiosos que empezaron a decir que era una granizada, pero no, mi compa “El Rorro” Quiroz dejó muy en claro que fue nevada y no granizada. Cierran de maravillas el año los habitantes del Río Altar. Felicidades!!. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.