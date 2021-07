Posted by Hector

ANACONDA Y AMLO

EL JEFE AMLO VINO A CABORCA A CHECAR LA VACUNACION Y A INAUGURAR EL NUEVO EDIFICIO DE LA GUARDIA NACIONAL

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Hola amables Anacondistas, como pudimos ver, tuvimos un fin de semana muy agitada en cuanto a la agenda política, y algo muy especial derivado del asunto económico, como el chingal de vacunas que se aplicaron en estos días, pues no cabe duda que todo es cuestión que los gringos quieran y los mexicanos bailamos el son que nos toquen estos pinches gringos, que le pidieron al Jefe AMLO que le pusiera la vacuna a todos los que vivimos en la franja fronteriza para que puedan pasar a tirar su dinero en el vecino país, ya que los pobres gringos y chinos comerciantes de nuestro vecino del norte se andan muriendo de hambre pues no venden nada porque los mexicanos no podemos pasar para allá a dejarles nuestro dinerito, y así fue que tuvimos miles y miles de vacunados en este municipio fronterizo de Caborca, donde te vacunaban todo el fin de semana por la mañana, por la tarde, por la noche y hasta la media noche arriba de tu carro, en la bicicleta, en la moto, en un tractor, en el patín del diablo, en lo que fueras, el asunto era obedecer la orden de los gringos de que nos vacunen a todos los que vivimos en la frontera o en municipios fronterizos para que podamos ir a dar la vuelta allá con ellos y dejarles unos centavitos ya que mis amigos los gringos no saben vivir sin dinero, pobres cabrones, no aprenden a nosotros que como ya nos enseñó por años Pancho Ortiz en su famoso anuncio “Con o sin, lo mismo da”, pero los pobres gringos no saben hacer nada sin dinero, incluso lo necesitan hasta para respirar. Lástima de cabrones.

Se acabaron las vacunas y llego un helicóptero hasta “el cake” de vacunas nuevas para que siguiera el ron chiflón, y todos los caborqueños nos vacunáramos, incluso un chingal de pitiqueños, altareños, hasta de Hermosillo, Obregón, Navojoa. Igual que cuando corrió El Moro de Cumpas, “..vino gente d’ionde quiera”, y las vacunas se aplicaron como nunca. Tan solo el que no quiso vacunarse, no se vacuno, porque había hasta para tirar pa’rriba.

El Jefe AMLO vino a checar como andaba el pedo ese de la vacunación, así muy a la sorda, y de pasadita inauguro el nuevo edificio de la Guardia Nacional que construyeron allá donde se encuentra lo que fuera la famosa Aduana de Pitiquito, hasta donde le mandamos un saludo al amigo DARIO MUÑOZ, mero jefe de la Guardia Nacional don base ahí en Pitiquito, pues las instalaciones son de primera clase, como se merecen los miembros de la honorable Guardia Nacional, para que ya no anden rodando de aquí para allá, como niños de la calle, pero ahora ya tienen su propio local y de calidad.

Claro que no todo fue miel sobre hojuelas para el Jefe AMLO, ya que no falto un vago que le dedicara algunas mantas con quejas sobre algunos puntos graves en lo localidad, resaltando la inseguridad en la región. Y eso si, las lonas alusivas de muy buena calidad y con lujo de detalles sobre la información, al igual que el diseño, que no falto un cabron que dijera “..se me afigura que esas pinches lonas las hizo el Chalo Ochoa..”. Válgame Dios, solo echándole la culpa a uno que otro, nada más porque tienen el valor de manifestar su pensamiento de vez en cuando en redes sociales como lo hace mi amigo Chalo Ochoa. Pero en fin, nunca faltan los comentarios a la brava. Mejor nos vemos la próxima edición, si Mi poder Superior me lo permite.