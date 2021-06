Posted by Hector

ANACONDA Y AHORA SI “EL DORAME Y EL LAURENCIO»

Gerardo Dórame y Abraham Mier.

MIENTRAS “EL CUBANO” SE PREOCUPA POR ARMAR SU GABINETE, EN HERMOSILLO LO QUE QUIEREN ES AGUA!!! 💧

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues continúan apareciendo más caritas nuevas en lo que será la nueva administración municipal de mi querida y “forever” Heroica Caborca, saliendo a la luz el dinámico joven Laurencio Reyna como titular de la Coordinación Juvenil Municipal; también a Gerardo Dórame en el Instituto del Deporte, y así gradualmente se van acomodando las canicas en la bolsita.

Algo de suma importancia, que nos ha tocado verlo cada tres años, es el debido cumplimiento de los compromisos contraídos por los alcaldes electos que nombran su gabinete y al cabo de dos tres meses empiezan a cambiar por otros ya que de esa forma le cumplen a los que les habían prometido, pero en corto tiempo, bajo cualquier pretexto empiezan a meter a los que en verdad les interesa que estén a su lado, seguros de que si pueden con el paquete y así maquillan un poco su actuar al haber cumplido aquellos compromisos de campaña.

Bien pudiera suceder lo mismo, que al cabo de unos cuantos días se den los cambios en el gabinete, especialmente en los puestos de mayor importancia, que son los que en verdad le sirven de apoyo o daño al nuevo alcalde, y eso nuestro amigo “El Cubano”, estoy seguro que lo sabe perfectamente, pues ha demostrado capacidad para aprender el perverso oficio de la política.

Sin prisa, pero sin pausa, se irán perfilando las figuras en la plano municipal, pero no podemos dejar de preocuparnos por el gravísimo problema de la falta de agua en Sonora, como consecuencia de la brutal sequía en toda la geografía sonorense, y que ya debe tener en los dedos gordos a los nuevos protagonistas de la política, pues el llevar agua a sus representados, sin duda que debiera ser el principal objetivo a subsanar por el Estado, sin importar de momento otro asunto, el agua estará por encima de todo interés, pues hablamos de vida o muerte, como ya se está viendo, sintiendo y viviendo en el sector ganadero, donde los dedicados a esta actividad, de plano que ya no encuentran la puerta. Basta con mirarle la carita a mis camaradas chiqui-ganaderos Santiago Sotelo, y también al famosísimo “Purrangas”.

Donde la cosa está al extremo, es la capital del Estado, Hermosillo, pues los profesionales del tema aseguran que la presa que abastece aproximadamente un 30% de lo que se consume en esa ciudad y que abastece casi al millón de habitantes, simplemente no tendrán agua dentro de muy pocos días, pues aunque caiga un diluvio en estos días, el tiempo no será suficiente para alivianar los daños provocados por la falta de agua, y entonces se enfrentarán problemas muy serios.

Ya estaremos sufriendo esta seca, pero mientras son peras o son manzanas, nuestros políticos recién electos deberán estar trabajando muy duro en esto, ahora sí que para llevar agua a su molino, o quien sabe que nos deparará el destino. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.