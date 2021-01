Posted by Hector

ANACONDA Y ABRAHAM, LUPITA, ALICIA, LENCHO Y SUSANA

ABRAHAM “EL CUBANO” MIER, YA SE APUNTO Y VA POR LA OFICINA MAS REFRIGERADA DE CABORCA.

NUESTRA PRIMERA DAMA SRA. LUPITA DOMINGUEZ DE MACIAS GONZALEZ, NO SE QUEDO ATRÁS Y BUSCARA LA DIPUTACION LOCAL POR EL TERCER DISTRITO ELECTORAL.

ARQ. LORENZO “EL LENCHO” VALDEZ PEREA, TAMBIEN QUIERE SER PRESIDENTE DE CABORCA Y BUSCARA SERLO POR EL PT.

LOS DE LA PERVERSA ALIANZA PAN-PRI-PRD, SE ANDAN HACIENDO TONTITOS, AUNQUE YA SE VISLUMBRA LA DRA. SUSANA PASTRANA.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

No cabe duda que las lluvias limpian el ambiente y se miran las cosas con más claridad, como en mi querida Heroica Caborca, donde nuestros protagonistas de la política local empezaron a dar muestras claras de sus objetivos, de sus proyectos de vida, de su búsqueda en el ámbito político, y ya es un hecho que ahora si se registraron, como precandidato a la presidencia municipal por MORENA, de esta bella Perla del Desierto, Nada más y nada menos que nuestro buen amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales, de quien ya se esperaba lo hiciera, aunque le anduvo haciendo “al porcino con mal ocular”, pero finalmente tomo la decisión correcta, a decir de algunos de sus seguidores con quienes tuvimos el tiempo suficiente para comentarlo, ya que a mi amigo Cubano pareciera, días atrás, que lo detenía en su búsqueda, el hecho de que la actual diputada local Lic. Alicia Gaytán también quisiera lo mismo, pero finalmente se impusieron quizá los números, o porque no decirlo, la realidad, y “El Cubano” Mier se aventó.

Con esto viene a mi memoria la desmedida sabiduría de mi Mamá Grande, en tanto preparaba la exquisita salsa de molcajete con su rítmico movimiento, y siendo este humilde Anaconda un mozalbete, Mamá Grande me decía, “M’hijito, vieras que difícil es hacer el amor sin hacer ruido; pero todo puede hacerse aunque cueste infinito cuidado”. Y quizá fue precisamente ese cuidado que le ha puesto Abraham Mier a sus movimientos para ir avanzando.

Por su parte, la Primera Dama de Caborca Sra. Lupita Domínguez de Macías González, se acomodó el cabello, respiro profundo y se lanzó en busca de la diputación local por este tercer distrito electoral, por lo que también se registró como precandidata y se espera haga buen papel, obtenga excelentes resultados, ya que su trabajo al frente del DIF-CABORCA es una muestra que conoce bastante bien el oficio político y sabrá representar a su distrito con orgullo, honradez, trabajo para su pueblo, y humildad, eso sí, mucha humildad que es un valor sobrado que posee nuestra Primera Dama.

Todo nos indica que son los tiempos de las mujeres en todos los aspectos, pues en la famosa y mega perversa Coalición o Alianza, como se le conoce, del PAN-PRI-PRD, también las mujeres van a la cabeza en las “negociaciones” o jaloneos, y bien pudiera darnos una grata sorpresa la respetable Maestra y Doctora Susana Pastrana, quien lleva suficiente ventaja sobre los y las aspirantes para abanderar esta coalición en Caborca por la alcaldía, gracias al silencioso trabajo que ha venido desempeñando desde años atrás en las diferentes trincheras que le ha tocado servir a todos los sectores de la sociedad, y es ahora cuando bien pudieran aprovechar esta magna oportunidad los militantes de la Coalición. Esperemos y reine la unidad en el seno de la perversidad aliancista. El corto tiempo nos lo dirá.

No podemos negar que las mejores piezas de los institutos políticos que conforman esta alianza, son con perfume de mujer, a decir, la ya mencionada Doctora Susana Pastrana, Verónica Díaz, Lic. Ariana Chávez (Secretaria General del PRI), POR EL Revolucionario Institucional; en tanto los de Acción Nacional no se pueden quejar con Emilia Sotelo, Lucy Murillo, y muchas otras mujeres aguerridas de sangre azul; y los del PRD, pues ni se diga ya que solo tienen una militante Gladys Murillo, que calladita la boca ha sabido aspirar y llegar a más de una administración municipal como Regidora, y siempre con ese perfil de incansable luchadora social, siendo la que más oportunidad tiene de aparecer en una planilla. Bueno, eso digo, falta ver que dicen los miles y miles de militantes y simpatizantes que habrán de tomar parte en este engorroso arte de conformar planillas. Dios dirá.

Habremos de tener la seguridad que se trata de mujeres con su entorno bien ordenado, arreglado, sin trabas para ir en pos de servir a su gente, mujeres con disciplina sutil de las atenciones cotidianas que alimentan en el hombre el hábito de la vida doméstica; el sistema de caricias atrevidas para premiarlo y de silencio taimado para castigarlo; mujeres que poseen los secretos para robarle la voluntad a su hombre y por supuesto el milenario arte del amor físico, y así ganarse el derecho y respeto de su hombre y de su familia para entregarse al servicio a la sociedad con el primer apoyo, el de su casa, y hacer lo que tanto debe gustarles, el servir a los demás. Así nomás!!!.

Con la novedad, amables Anacondistas, que brinco a la palestra otro buen amigo, el Arquitecto Lorenzo Valdez Perea, para abanderar al Partido del Trabajo (PT) en busca de la presidencia municipal de este jirón del desierto, a la mejor ya cansado de ver tanto desorden en el pueblo, decidió buscar la posibilidad de colaborar con su granito de arena para ver si es posible volver al Caborca tranquilo de antes. Lo cierto es que se rodeó de buen grupo de inquietos petistas y ahora se enfrentarán al maremágnum político sin temor y con la frente en alto, cualidad del no menos amigo “Lencho” Valdéz, acompañado de su equipo, que por supuesto habrán de contar con el perfil de su candidato para hacer buen trabajo en las próximas elecciones.

Total que gradualmente se van apuntando aquellos y aquellas que se sienten con ánimo para encarársele al mismísimo demonio, y el electorado no se podrá quejar, pues tendrá suficientes opciones para escoger con cuidado a quien emitirle su sagrado voto y andarse quejando después, como andan millones ahora, y que no pensaron bien las cosas a la hora de estar en la urna y votaron con la víscera sin medir las consecuencias, que ahora sufren millones y millones de mexicanos. Pero en fin, recordemos que no hay cosa más buena y más sana que cada quién haga lo que le dé su chingada gana. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.