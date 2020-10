Posted by Hector

ANACONDA Y “A RIO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES”



ASI EL PANORAMA POLITICO ACTUAL EN SONORA

ANACONDA….

POR.- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

No cabe duda que cada pinche loco trae su onda, pues en mientras unos se la pasan suave echando bala por las calles de mi Heroica y hoy mancillada Caborca, otros andan buscando acomodo en los partidos políticos para poder aparecer en las boletas de elección el próximo año. Pero en fin, cada quien ejerce su derecho de libertad para actuar y posteriormente enfrentar las consecuencias en caso de que las haya.

Así las cosas en esta región, pero los segundos, los que buscan acomodo político, siguen su inexorable marcha, sin prisa, pero sin pausa, buscando ese lugarcito para buscar una silla en cualquier oficina de las más refrigeradas del municipio, de los aledaños y de los distritos local y federal para pasársela al menos unos tres años sin mayor problema económico, quizá con problemas de estrés, emocionales, pero es un hecho que económicos no los tendrán.

Aunque cabe aquí hacer algunas reflexiones, pues como reza el conocido dicho, “A río revuelto, ganancia de pescadores”, pues resulta que pueden suceder muchas cosas en la recta final de la cabalgata política que ya está a todo lo que da en todos y cada uno de los institutos políticos.

Pudiéramos citar varios ejemplos, a decir, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, el otrora invencible partidazo, donde el Químico Daniel Salazar anda hecho a la mocha realizando actividades de todo tipo en las diferentes colonias de la ciudad, buscando ser el abanderado a la presidencia municipal en las próximas pizcas y por cierto que sí le echa todos los kilos, aunque sin tomar en cuenta algunos factores que se habrán de presentar más adelante, como el hecho de que se dé una alianza en el estado, donde el puntero por el tricolor a la gubernatura Ernesto “El Borrego” Gándara y la cúpula del propio partido andan buscando alianzas, coaliciones, amarres, brujerías, o lo que se dé para lograr esa mayoría de votos y con quien se dé, aunque haya que pactar con el mismísimo diablo, es seguro que lo harán y de ahí se vendrán en cascada un sinfín de eventos para el reparto de candidaturas en los municipios, por lo que no podemos negar que esta Perla del Desierto fue un bastión importante para el Partido Acción Nacional, y de darse un amarre entre PRI y Pan con otros más, también es muy seguro que el candidato a la presidencia municipal de Caborca se lo dejen a los panistas y el resto para los demás, y es ahí donde empezaríamos a ver la obstrucción de duodenos al por mayor y en consecuencia una nueva desbandada de la militancia inconforme con las decisiones que se tomen a nivel estatal. Ya veremos unas que otras aperladas rodar por las mejillas de nuestros políticos locales.

Lo mismo sucederá en otros partidos como MORENA con Alfonso Durazo, con Ana Gabriela Guevara, y según donde quede la bolita se acomodarán las fuerzas en los municipios y claro que aquí en Caborca no sería la excepción, sacudiendo el cubilete político con los dados del puntero de MORENA en esta Perla del Desierto Abraham “El Cubano” Mier, la actual diputada local Alicia Gaytán, nuestra honorable Primera Dama Lupita de Macías González, entre otros, y finalmente solo uno quedará dentro de ese cubilete.

Y qué decir del Movimiento Ciudadano que viene ganando terreno en muchas partes del país y que ya agarró fuerza con Dolores del Rio y el anuncio que hiciera hace tiempo Ricardo Bours para buscar la gubernatura de Sonora por este partido, y claro que se darán una buena sacudida o buscarán acomodo con otros, lo que se mira un poco más lejos, ya que aquí en Caborca se deja ver un importante grupo interesado en la candidatura de Ricardo Bours y desde luego que van haciendo más grande la mancha para tener que ofrecer a la ciudadanía en la municipal y en la diputación local, sin descartar de una u otra de estas a mi compadre Juan Pedro “El Pollo” Vanegas que ya tiene bien platicadito a un importante número de amigos para ir en pos de esa relajante aventura política, de las que le encantan a mi compadre, ya que no sería la primera vez que le entre desde temprano, aunque en otras ocasiones no ha llegado hasta aparecer en las boletas de elección, pero es posible que ahora sí le haga justicia la revolución y nos dé una sorpresa, pues pertenece a interesante grupo de poder económico y como ya es sabido, desde hace algunos años, el poder económico se ha apoderado del poder político y las cosas han venido cambiando, aunque no se defina aún, si para bien o para mal, pero los entornos actuales son labrados por el poder económico. Ni dudarlo.

Habremos de desearle la mejor de las suertes a mi compadre Juan Pedro “El Pollo” Vanegas en esta juerga de Movimiento Ciudadano. Amen que tiene el reconocimiento de Ricardo Bours, tanto como de Dolores del Rio, lo que le tiende la alfombra roja sin mayor problema, al menos para ser el abanderado por MC a la diputación local o a la presidencia municipal que dejará su también buen amigo Librado Macías Gonzales, actual alcalde de Caborca.

A todo esto habremos de agregarle las reglas que impone la autoridad del ramo en cuanto a la edad, unos mayorcitos y otros jovencitos, unos hombrecitos y otras mujercitas, los porcentajes que habrán de equilibrarse en todo lo largo y ancho de la geografía sonorense que mueve las posiciones a cada momento y a cada jaloneo de los inmersos en esta perversidad política, y desde luego que nos pinta un panorama bastante difícil, y que pueda al final de la jornada presentarse un panorama totalmente distinto al que se viene manejando hasta ahorita, cambiando totalmente las caritas que hoy estamos viendo en la palestra, pues así son las cosas en el perverso tablero de ajedrez político, aunque a algunos no les guste, pero ni modo, la ley es la ley electoral en mi querido México, en mi querido Sonora y en mi querido Caborca.

En cuanto al partido en el poder en este municipio, habremos de ver aún más, pues el electorado tendrá la oportunidad de analizar cómo nos ha ido a los caborquenses en estos tres años con Librado Macías al frente, y ahí todavía se pueden inclinar las balanzas, tanto para un lado como para el otro, de acuerdo al mirar y sentir de la ciudadanía que emitirá su sufragio llegado el momento.

En mientras se disipa la humareda de los balazos en distinto puntos de la ciudad, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.