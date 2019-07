Posted by Hector

ANACONDA, LA PRESIDENCIA Y LA DIPUTACIÓN

LIBRADO MACIAS, ALCALDE DE CABORCA Y EL DIRECTOR DEL OOMAPAS FRANCISCO “EL BLACKY” MEDINA, YA NEGOCIARON EL FUTURO POLITICO DE CABORCA Y EL TERCER DISTRITO LOCAL: LIBRADO A LA DIPUTACIÓN Y “EL BLACKY” A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

EN TANTO, “EL CUBANO” MIER Y LA DIPUTADA LOCAL LIC. ALICIA GAYTAN, YA TUVIERON LO SUYO Y HASTA AHÍ NOMÁS, ASEGURARON MIEMBROS DE LA CUPULA MORENISTA.

EN EL PRI YA HAY UN ASPIRANTE A CANDIDATO MENOS, PUES MI AMIGO “EL BETO” BARAJAS SE VA A LA BANCA POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA UNOS DOS AÑOS O MÁS; DE LO CONTRARIO, SI NO SE CUIDA, SERA UN MANJAR PARA LA PSIQUIATRÍA.

“CHENCHA’S” RESTAURANT, UN NUEVO CONCEPTO EN COMIDA RAPIDA, MUY PRONTO EN NOGALES… “PORQUE TU TIEMPO VALE ORO Y TU PALADAR SE MERECE DISFRUTAR DE LA MEJOR COMIDA”.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Anaconda tiene una conciencia tranquila y una inteligencia intranquila… es omnívoro de sentimientos, de seres, de libros, de acontecimientos, de protagonismos… de una cosa estoy satisfecho y es que en alguna forma tratamos de hacer que se respete el oficio del periodista, la profesión periodística…me lancé a la vida más desnudo que Adán, pero dispuesto a mantener la integridad de mi periodismo…y aunque haya quienes aseguran que andar investigando lo que ocurre en las calles, es cosa de rameras, en días pasados nos llegó el “tip, tip, tip,” de un cónclave por ahí, y nos dimos a la tarea de buscar el lugar donde estarían “negociando” o “repartiendo el queso MORENO” el actual alcalde de Caborca Librado Macías y el Director de Oomapas Francisco “El Blacky” Medina Aispuro, al norte de la ciudad, tal y como lo establecía el “tip, tip, tip”, en uno de los muchos ranchetes que ya se alistan, arreglan y maquillan por ese rumbo para usarlos como centro de reunión de los diferentes grupos políticos que existen y/o pululan en mi Heroica Perla del Desierto para empezar a orquestar los planes políticos, proyectos de trabajo, y hasta puñetas mentales (que son las más muchas).

El asunto es que dimos con un grupúsculo de mediano nivel donde se esperaba el arribo de los dos personajes mencionados con antelación, y se nos hizo saber que ya no tardaban en llegar.

Pero en tanto se concretaba el susodicho y multiesperado arribo de las figuras centrales, hicimos un pequeño barrido entre los que ya se encontraban, funcionarios, regidores (propietarios y suplentes), partidistas, simpatizantes y uno que otro atraído solo por la curiosidad, por lo que no puedo evitar escribir que se trataba de un verdadero ejército de criados lamehuevos, de esos cuyas miradas no se elevaban del suelo, ni sus voces más altas que un simple murmullo. De esos sujetos que sin ser esclavos, al menos lo parecen poseen el perfil. Esos tipos que en teoría son libres y quizá hasta de pensamiento, pero finalmente se quedan con el patrón. Ya no tienen voluntad.

Los minutos pasaron, y le siguieron las horas, y los personajes nunca llegaron, pero los ahí presentes, se aventaron el tiro y comentaron, “mira Anaconda, aquí el pedo es que se pongan de acuerdo entre el Librado y

“El Blacky” para que Librado se vaya a la diputación local y El Blacky a la presidencia municipal. Los dos por MORENA y así se acaban pasiones y se tienen que dejar de chingaderas “El Cubano” Mier y la Licenciada Alicia Gaytán, porque no son más que un par de suertudos y ya que se conformen con que ya les tocó una vez y listo”, comentaba uno de los presentes, al que no podemos tachar de Morenista, puesto que en ese partido, todos sabemos que ninguno es de MORENA, pues este MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL no son más que la suma de casi toda la escoria de los demás partidos, aunque se encabronen mis amigos, pero así es, son la suma de los deshechos de los otros partidos que ya existían muchos años antes que este, pero en fin, ese es otro asunto, y lo importante es que al comentar sobre la seguridad con la que “El Cubano” Mier se mueve diciendo que será el próximo candidato a la alcaldía de Caborca por MORENA, es algo que bien pudiera inquietar a más de cuatro, pero uno de la bola expuso de inmediato, “por ese bato ni te preocupes Anaconda, porque los de la Guardia Nacional al rato lo van a descubrir y se lo van a llevar muy lejos de aquí. Ya nos dijeron otros compañeros del partido que así anda la cosa con ese bato”, terminó diciendo, a la vez que recibía una andanada de aplausos de las tres cuatro decenas de asistentes.

Con estos y otros comentarios que nos quedaron en evidencia, sentimos que todo estaba dicho y que la presencia de este humilde Anaconda en ese atractivo ranchete del norte de la ciudad y en su no menos bello mezquitón, salía sobrando, por lo que decidimos abordar nuestra Suburban (que por cierto, fuera propiedad del ex Secretario del Ayuntamiento Víctor Hugo Ortiz, al que no se puede dar por muerto ni desaparecido, pues algo está tramando para un futuro cercano), y salimos echos a la mocha para el pueblo a echarle ganas a mi negro teclado que siempre me espera con ansia loca y al borde del estrés por la inactividad a la que ha estado sujeto en los últimos días. Pues bien, nos queda claro una vez más lo que siempre hemos dicho en esta humilde columna que “la política es como la bichola; una vez que la pruebas, ya no quieres soltarla”, y cada día se nos da al razón al respecto, pues no llega aún el primer informe y ya se andan acomodando las calabazas para la próxima en el 2021. Y a propósito de Primer Informe, se van sumando las actividades y logros para el municipio que se reflejarán en ese importante documento para los caborquenses. Ojalá y se den algunos renglones interesantes por ahí acerca de la Guardia Nacional. Esperemos que así sea.

Creo que de seguir así las cosas vamos a tener que poner un manicomio en Caborca, en Sonora y en el país, para atender a los aceleraditos, aunque hay algunos que tienen dinerito o al menos tienen hermanos con dinerito como mi amigo “El Beto” Barajas que fue a parar al CIMA allá en Hermosillo (Hospital más caro de Sonora), tan solo por la pinche loquera de la política, pues nos comentan varios amigos allegados al Beto Barajas, que ya hasta estaba hablando solo en el café de la Calle Seis y Avenida “H”, diciendo que “mi amigo El Borrego Gándara ya me dijo que él va ser candidato del PRI a la gubernatura de Sonora y me va a mandar de candidato a diputado local en el tercer distrito o a la presidencia municipal de Caborca”, y así repitiendo hasta el cansancio las mismas palabras, desde las siete hasta las once de la mañana en esa cafetería, aunque en veces, nos comentaban, llega con una grabadora en ristra pues gusta de imitar a Pedro Infante, (otra de sus locuras), y ahora a mi querido amigo “El Beto” Barajas, se le conoce cariñosamente como “EL PANTALEÓN”, en franca alusión a aquel personaje que no hace todavía muchos años, desfilaba los días 6 de Abril aquí en Caborca montado en un burro y en algunas ocasiones a caballo con una grabadora colgada y cantando corridos a diestra y siniestra, y claro que se llamaba Pantaleón y de quien nos platican también que no estaba muy completo, ya que le faltaban como dos plátanos pa’l kilo, según nos platican compañeros cafeseros del Beto.

Bueno, quizá sea esa la razón por la que hemos mirado muy contento al Químico Daniel Salazar, actual Presidente del PRI-CABORCA, y aspirante a la candidatura de la alcaldía de Caborca por el partidazo, al igual que la respetabilísima Maestra Susana Pastrana, aspirante también; así como el Ing. Rodrigo Acuña que pretende volver a buscarla para sacarse la espina, de ser posible; pues ya deben tener un contrincante menos en esa carrera, ya que se nos informa de fuentes allegadas que mi buen amigo “El Beto” Barajas, por prescripción médica deberá guardar reposo absoluto al menos unos dos o tres años, si no es que quiere terminar en manos de la Psiquiatría, por lo que es un hecho que El Beto sabrá priorizar su salud y dejarse de chingaderas un rato, aunque volvemos a lo antes dicho “la política es como la bichola, una vez que la pruebas ya no quieres soltarla”.

“Basta ya de tanta politiquería, pinche Anaconda, y mejor háblanos de temas más agradables, de inversiones grandes, pequeñas o minis, pero que sean inversiones generadoras de empleos en la ciudad, o en otros municipios del Estado, pero temas que agraden a mis oídos, a mis ojos, y de los demás Anacondistas”.

Habías tardado, intolerante Anacondista, pero en fin, como siempre ejerciendo tu derecho de conocer el acontecer del mundo en todos sus aspecto. Así que esta vez no te voy a contar sobre inversiones, te voy a presumir del esfuerzo familiar que vienen realizando mi Compadre Aurelio Rojas, el de Comercial “Los Cuates” aquí en Caborca, por la avenida “M” entre las calles 5 y 6, en la Colonia Centro, y que ahora, de la mano de su familia, su hermana, su cuñado, y de la etcétera, etcétera, se han aventado al agua con la apertura de un interesante concepto en comida casera, comida mexicana, carnes, mariscos, platillos light’s, por supuesto que todo preparado con el riquísimo sazón de “Mamá Chencha”, y lo mejor serán sus precios y la rapidez en la atención para que no pierdas tu tiempo, y por si fuera poco también la podrás pedir para llevártela. Todo esto allá por la fronteriza y también Heroica Nogales, Sonora, donde ya pronto entrará en funciones RESTAURANTE “CHENCHA’S EXPRESS” exactamente en la Avenida de Los Nogales y la calle San Patricio 90 Local 12 de esa ciudad, bajo el lema “PORQUE TU TIEMPO VALE ORO Y TU PALADAR SE MERECE DISFRUTAR DE LA MEJOR COMIDA”.

Acciones empresariales como esta, son dignas de reconocerse, ya que el andar invirtiendo o el andársela jugando en estos tiempos tan difíciles y tan cambiantes, solo merecen nuestro reconocimiento, por lo que les deseamos la mejor de las suertes, sabedores y conocedores del ánimo empresarial, amén de la unidad familiar que siempre ha imperado entre mi Compadre Aurelio Rojas y los suyos.

Ya pronto los esperamos allá en Nogales, para deleitar el paladar, y mientras nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.

Pie de Foto: Anaconda cotorreándola al pie de la Torre Eiffel en la vera del Río Sena, por rumbos de París, Francia. Saludos a todos los Anacondistas.