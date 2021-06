Posted by Hector

Anaconda Impugnada

IMPUGNA EL RESULTADO ELECTORAL EL QUIMICO DANIEL SALAZAR EN EL TERCER DISTRITO LOCAL ELECTORAL

Ahora resulta que los estertores de la pasada campaña política se siguen presentando a cada momento por diferentes causas, pues el universal derecho del “pataleo” le corresponde a todos y cada uno de los que participaron en la búsqueda de un puesto de elección popular y no encontraron el resultado que les favoreciera y ahora andan haciendo valer ese derecho, como el caso de nuestro amigo el Químico Daniel Salazar que contendiera como abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD en el tercer distrito local electoral y entre un chingal de candidatos a esta curul, finalmente resultó electa la Lic. Alicia Gaytán del partido MORENA y que ya era diputada local pero decidió buscar su reelección y obtuvo el triunfo con una mínima cantidad de votos, a decir de 86 (ochenta y seis), sobre su más cercano oponente que fue precisamente el Químico Daniel Salazar y que por cierto no está dispuesto a dejarla ir así nada más porque sí, ya que esta diferencia de votos en las urnas son una madrecita y como hubo una bola de triquiñuelas (votos anulados, casillas mancilladas, etc.), entonces es posible que si se pueda lograr algo en esta cerrada contienda, aunque la Lic. Gaytán ya ni suda ni se acongoja, por el contrario se la pasa a toda madre, pues puede presumir tranquilamente de ser la primer mujer en reelegirse como diputada local, al menos en este tercer distrito local electoral, en tanto los jueces se quemen la cabeza, pues el Químico Salazar ya se aventó el tiro y metió una impugnación ante el Instituto Estatal Electoral que viene siendo una primera instancia de carácter estatal y si ahí lo mandaren o mandasen a la chingada, entonces le quedaría una segunda instancia en el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral que quizá le tocaría en Guadalajara, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores (Darío Murillo VS. Pepito Palacios), y así sucesivamente, hasta que se le acabe el dinero al Químico, o se le quite la tos al gato, o de plano le den el gane que bien le puede corresponder en caso de demostrar que le están haciendo chapuza, pero en este caso, la Lic. Alicia Gaytán también haría valer su derecho y estarían como aquello que nos enseñaban en la escuela primaria: “Este era un gato, con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieren que se los cuente otra vez?”.

Aquí lo más triste es que si a MORENA le gana alguien en las urnas, ellos fácilmente se pueden ir a los tribunales con una impugnación y tienen casi seguro el gane, puesto que los tribunales son prácticamente de ellos; sin embargo, no sucede a la inversa, por razones obvias y entendibles. Si o no, querido Anacondista?.

Mejor nos vemos mañana en la otra “calumnia” si Mi Poder Superior me lo permite.