Anaconda entre la gloria y el infierno

**ABRAHAM “EL CUBANO” MIER, DE MORENA Y RAMON PRECIADO DE LA ALIANZA PAN-PRI-PRD, NOS HACEN RECORDAR LA FAMOSA TELENOVELA “LA GLORIA Y EL INFIERNO”.

**LA INEXPERIENCIA POLITICA DE LOS MORENISTAS Y OTROS FACTORES PONEN EN RIESGO A SU ABANDERADO A LA GUBERNATURA ALFONSO DURAZO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues lo que tenía que pasar, pasó, queridos Anacondistas, las campañas políticas para elegir presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, Gobernador y desde luego nuestros Regidores (conocidos también como presidentitos municipales), ya arrancaron y la fiesta empezó con nueve candidatos a presidente municipal aquí en la histórica y legendaria Perla del Desierto, con unos a la cabeza de esta carrera y otros un poco más retirados, sin dejar por fuera los más pequeñitos, que por cierto también han demostrado que pueden crecer como lo podemos ver y gradualmente se va notando la presencia de esos peques.

Bien, pues no podemos dejar de reconocer que los dos punteros en esta carrera, sin duda que son el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD con su abanderado mi tocayo RAMON PRECIADO y el polémico candidato ABRAHAM “EL CUBANO” MIER, de las filas de MORENA, que traen bastante ruido por toda la ciudad y nuestra costa agrícola. Esperemos que no sea solo mucho ruido y que en realidad se les conviertan en votos el día de la elección, pues como dicen los dinosaurios de la política mexicana, “No hay que hacerse muchas ilusiones, para no desilusionarse”.

Este asunto me hace recordar aquella famosa telenovela “La Gloria y El Infierno”, que tuvo frente a la pantalla chica a millones de televidentes que no querían perderse un solo capítulo cada noche. Lo que no he podido decodificar aún, ni con la ayuda de algunos amables Anacondistas, es quien será el de La Gloria, y quien será el de El Infierno, por lo que ahí les dejo “el cuadrito” para que lo sigan armando.

Al igual que cada tres años, nuestros aspirantes a un puesto de elección popular, se desgañitan ofreciendo el sol y las estrellas para poder despertar el ánimo de los electores, por lo que ya podemos ver como tendríamos un Caborca extremadamente diferente en caso de que se cumpliera un mínimo porcentaje de las promesas hechas por cualquiera del que llegue a la presidencia municipal de este jirón del desierto, pues de ser así, tendremos seguridad, empleo, aeropuerto de alto nivel, mucha industria, deporte de calidad, salud de primer mundo, en fin, todo lo que requiere el ser humano para llevar una vida digna y decente. “Peeeero!!”, como dijo el putito de la tele de aquellos tiempos.

Una cosa está muy clara, y es que el asunto de la pandemia ya pasó a segundo término, al menos estos cuantos días que duren las campañas, pues parece que fue el primer logro de nuestros protagonistas, el de negociar con el virus para que dé una tregua y poder llevar a cabo los actos sin temor de la ciudadanía, aunque se le tenga que dar una maquilladita a los eventos con uno que otro que se ponga el cubre bocas y así llenar el requisito que establecen nuestras autoridades sanitarias y evitar las duras críticas de los adversarios, que lejos de proponer se la pasan buscando pretextos para estar chingando con el de enfrente.

El que bien ha venido avanzando lentamente en este difícil pandero político es el Arquitecto Lorenzo Valdéz, el popular “Lencho”, que con su candidatura despertó un poco la presencia del PARTIDO DEL TRABAJO del que ya poco se sabía en el municipio y que anteriormente se había posicionado pero tenía unos años en el abandono, pues ahora se le conoce un poco más con la feriecita que le ha metido mi amigo Lencho, pero es mucho más lo que se requiere para llegar a la cúspide de esta fiesta electoral; al igual que el otro no menos amigo RICARDO ARAIZA, abanderado del PARTIDO VERDE que trae un fiestón de pocas madres en todos los rincones de la geografía caborquense, claro, muy bien dirigido por su Coordinadora de Campaña, la inquieta ANA SOTELO MAZON, una joven profesionista y por cierto muy conocedora del oficio político, lo que ya ha demostrado en anteriores ocasiones participando activamente y presentando buenos resultados, por lo que bien podrían dar una sorpresita y poner a parir cuates a más de dos que tres partidos que ya deben de irse preocupando por el avance sin prisa y sin pausa que va teniendo EL VERDE en la Heroica Perla del Desierto. Eso se lo dejaremos al tiempo y al resumen que hagamos una vez que pase esta vorágine política de Caborca.

Pero hablemos un poco del partido en el poder, MORENA, que siente tener todo en sus manos y cree lograr el triunfo sin el menor esfuerzo, porque así parece ser que miran el panorama todos y cada uno de los candidatos de MORENA en Sonora, aferrados a que la mesa está servida, sin darse cuenta de los pequeños y grandes errores que han venido cometiendo y que se han ido reflejando en las encuestas, gracias a esa inexperiencia política de las cabezas, aunada a la desmedida ambición de poder que desde el nacimiento de esta corriente los ha caracterizado, y por si fuera poco, esa falta de identidad ideológica que poseen, ya que están conformados por una capirotada de miembros de todos los partidos, por lo que vienen practicando sin recato alguno los vicios que hemos visto cada campaña, como por ejemplo la simulación de sus militantes y direcciones, amén del temor que se refleja en una ciega obediencia a las cúpulas y luego en el desencanto de la base, por lo que no cabe la menor duda que, aunque no lo quiera ver los morenistas, ya se siente y se vive al interior de MORENA en Sonora, una inestabilidad que debería preocuparles, pues con ella se pueden poner o se ponen en riesgo las candidaturas de todos los niveles, y desde luego que la gubernatura, pues gradualmente vemos como el abanderado de MORENA en Sonora, ALFONSO DURAZO, ha venido mostrando una baja en las encuestas realizadas por empresas imparciales y la preferencia electoral, poco a poco se aleja de mi compa DURAZO, pese a la negativa de quererlo ver y mucho menos aceptar por parte de las huestes de López Obrador en mi querido Estado. Deberían de darle la importancia a esto. Cuidado con ello!!.

Pudiéramos mencionar muchos detalles que han llevado a esto a MORENA, como la más reciente aberración de designar candidatos a diputados locales y presidencias municipales, que han recaído en personajes arribistas o con cierto poder económico, lejos de estar en las simpatías de la raza de MORENA, por mencionar uno de los muchos detallitos. Pero más vale que me calle la boca y mejor nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.