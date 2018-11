Posted by Hector

ANACONDA ¿EN CRISIS EL PRI DE CABORCA?

DE CONVOCATORIA Y FINANCIERA, ASEGURAN.

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

El silencio de la noche se empapaba en luz de luna; ese azul plata que se derramaba por sobre todo con la más pura limpidez de la luz, que invitaba a salir a la calle y caminar, por lo que me encimé una chamarra y decidí pasear rumbo al Templo Histórico de Pueblo Viejo.

Es increíble, querido Anacondista, pero se siente en el acto el toque de la grandeza natural y de la grandeza histórica al ver la Calzada 6 de Abril de mi Heroica Caborca.

A esa hora tardía solo circulaban unas pocas almas perdidas en las canchas por fuera del Gimnasio Municipal y gatos vagos escarbando en la basura.

La madrugada me llegó caminando, y mi nocturno vagabundear acabó por antojárseme inútil y desprovisto de sano propósito, por lo que encaminé mis cansados pasos rumbo a las instalaciones de Gastélum Editores, las de piedra.

Amable Anacondista, te comparto que las calles estaban negras, solas, tristes, y buscando el lado amable me encontré con ese tenue contorno de las sombras que la luna dibuja sobre las cosas, regalándonos maravillas a la vista. ¡Y que decir de ese silencio mate que me tocaba el rostro!.

Finalmente llegué hasta donde me esperaba con ansia mi negro teclado para darle vida a una más de la esperada columna (por unos, y no tanto por otros), decidiendo primero llevar a cabo el ritual de encender la cafetera y alimentarle lo necesario para lograr ese exquisito café cortesía de mi primo Carlitos Gastélum, que desde la lejana ciudad de Phoenix, Arizona, vino a Caborca para arreglar algunos de sus asuntos y a la vez traerme el café que tanto le gusta a este humilde Anaconda.

Un rápido sorbo de café elevado a los labios, dejando la taza al lado de mi negro teclado, chascando dos o tres veces la lengua, relamiéndome los labios y entrar así de nuevo en mi ser, en Anaconda, reconquistando la naturaleza.

De este modo el café (que es como mi tabaco, mi coca, mi droga), excitante y vital, me tiene saturado desde la frente hasta las uñas de los pies y empieza una vez más esta excitante columna.

“¡¡¡Basta, pinche Anaconda mamón. Seguro estoy que volviste a fumar esa cochinada que fumabas en la Preparatoria para poder escribir esta introducción no menos mamucas, pero que también tiene su buen lado. Mejor déjate de mamadas y suelta la sopa del pedo que se traen en el PRI de esta Perla del Desierto, dinos porqué lo cerraron, y todo lo demás. ¿O me vas a salir que te tienes que quedar calladito porqué tú también eres priísta o al menos tus sentimientos políticos están en ese partido?!!!”.

Huy, huy, huy, que agresivo te pusiste esta vez, intolerante Anacondista, que a como pasa el tiempo sobre tu mole te cambia el ánimo o el desánimo. Siempre picando cebolla, según Tú, pero este humilde Anaconda solo entiende que en verdad lo que quieres es ejercer tu derecho a estar bien informado y ese no se te puede negar de ninguna manera. Sin embargo, resulta pertinente hacer una aclaración y es que este humilde Anaconda no se da el lujo de permitir que mis sentimientos políticos impregnen las evaluaciones o comentarios que hago.

Así que, intolerante Anacondista, te comento que en realidad si se puede decodificar una crisis de convocatoria y financiera en el tricolor, donde mi amigo el Químico Daniel Salazar Ballesteros, a decir de varios militantes del partidazo, trae una llorona por todos los pasillos del PRI Estatal porque se siente solo y nada lo pone de buen humor, salvo cuando realiza sus pequeñas reuniones en alguna colonia de la periferia para decirle que quiere ser el próximo candidato a la presidencia municipal y necesita su voto.

Porque a los cuantitos que visitan a diario el local del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, esos jugadores del dominó que mantienen la llamita encendida, definitivamente ya no los quiere el Químico, nos decían y en verdad que si son los que hoy día le dan un poquitín de vida a ese Instituto Politico, pero parece que ya le llenaron el zapato de piedritas al Químico Salazar y decidió actuar, primero corriendo a la secretaria de la oficina MARY PEREZ (que también es buena para jugar al dominó, por cierto), y posteriormente cambiando las chapas de las puertas de acceso al PRI para que no entren ni los jugadores del dominó.

Por cierto que esta última acción de cambio de chapas se la aventó junto con mi compa Mónico Castillo y la Titular de Sedeson Verónica Días, que seguramente deben tener mucho “power” en Hermosillo, ya que en pocas palabras, con ese movimiento, sencillamente “…cerraron el PRI..”, nos decía uno de los parroquianos asiduos al partidazo.

Por lo que nos enteramos de varias fuentes, ahora enfrentan un serio problema que es la liquidación de la Secretaria Mary que debe tener unos 6 o 7 años laborando, sino es que más, y eso, lejos de ser un asunto de políticas, es sencillamente un asunto laboral que tendrán que enfrentar en su momento los responsables del despido.

Otro problemita, bien puede ser, que derivado de la actual crisis de convocatoria que se está padeciendo en todos los sectores y el PRI no puede ser la excepción, pues ahora se irán retirando los poquitos o cuantitos que todavía acudían a ese templo político, tal y como ellos mismos lo comentaron, y entonces si se pondrá la cosa un tanto más cuanto difícil para la gran familia priísta, de los cuales se desbandaron algunitos, que a decir verdad no debería de haber sido así, como el caso del Ingeniero Rodrigo Acuña, ex diputado local priísta y ex candidato a la alcaldía de Caborca con negativos resultados en la pasada elección, al que nos dijeron priístas, que habían ido a visitarlo para pedirle apoyo de cualquier forma, y con mexicanísima alegría los mandó por donde habían llegado, argumentando que él había sido candidato ciudadano, del pueblo, y no del PRI, y que además ahora le quedaba muy claro que los pinches priístas son puros traidores, según nos compartieron.

Quizá sea el mismo pensamiento del actual Regidor Propietario del PRI en la administración que encabeza Librado Macías de MORENA en esta ciudad, el que era suplente de Rodrigo Acuña y que entró en su lugar, el joven Fernando Valenzuela, porque también, nos comentaban que los mandó a que encaminaran sus pasos hacia la creadora de su vida y la agredieran.

Desde luego que comentaron que a la ex Alcaldesa Karina García, mejor ni la procuraban, porque desde los desastrosos resultados de la pasada campaña electoral, no han sabido nada de ella, pero que les han llegado comentarios que no quiere nada con el PRI, al menos por ahora, porque no tiene nada que sacarle, nos explicaban con tristeza algunos priístas entrevistados, de esos que solo apoyan a su partido con su trabajo y su presencia, ya que las finanzas no son su fuerte.

Así que, cuanta razón tenía mi Mamá Grande al decirme, mientras preparaba la exquisita salsa de molcajete, con su típico meneadito que casi la veo, recuerdo que me decía, “Mira M’hijito, debes de entender que está en la índole del hombre, repudiar el hambre una vez satisfecho el apetito”. No puedes negar, amable Anacondista, la profundidad y sabiduría de mi Mamá Grande.

Mientras son peras o son manzanas, en las oficinas del PRI-CABORCA no hay energía eléctrica, no hay teléfono y consecuentemente no hay internet, y dentro de muy poco, quizá mi compa “El Blacky” Medina les corte el suministro de agua potable, eso de seguir la desbandada o desunión, por lo que el Químico Daniel Salazar, hasta ahorita Presidente del CDM del PRI-CABORCA, nos informaron priístas enterados del tema, que lanzó al aire la amenaza de ir a entregar las nuevas llaves del PRI al Comité Directivo Estatal del tricolor allá en Hermosillo, lo que nos puede sonar extraño a más de cuatro ya que siempre ha sido un tipo demasiado dispuesto, dueño de una humildad envidiable, con esa buena voluntad siempre, aunque no podemos olvidar aquel sabio dicho que reza “..las buenas voluntades empedran el infierno…”, ya que la gente de buena voluntad anda siempre aceptando tareas superiores a su aptitud y por ahí peca.

Bueno, ya veremos que pasa en el partidazo, en mientras nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.

