Posted by Hector

ANACONDA, EL QUIMICO Y EL GUME

PROTESTA COMO DIRIGENTE INTERINO DEL PRI-CABORCA EL QUIMICO SALAZAR Y HECTOR MARTINEZ ASUME LA SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDAZO.

UNA VISTA A LOS ALREDEDORES DE CABORCA.

“EL GUME” SE COME LAS UÑAS JUNTO CON EL CELULAR, PUES SU ELECCION GANADA EN LAS URNAS SE LA LLEVARON LOS MORENISTAS A LOS TRIBUNALES.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Tras unas dos ediciones de vacaciones, ya estamos de vuelta, no sin antes comentarles que no hay nada mejor en este mundo que unas vacaciones, aunque también tienen su lado triste, y ese lado triste es precisamente lo único que no me gusta de las vacaciones, y es que ¡¡¡SE ACABAN!!!.

En fin, y ahora veremos un poco de lo que priva en el ambiente tras la jornada electoral donde MORENA barrió prácticamente con todos los puestos y curules que se le atravesaron a su paso y que pocos o nadie entendía lo que estaba sucediendo ese pasado primer domingo de Julio, pero ahora, poco a poco se han ido “desengavanando” los diferentes institutos políticos y están empezando a reorganizarse para ganarle tiempo al tiempo, como el caso del partidazo, el Revolucionario Institucional, que aquí en Caborca tuvo la visita del líder estatal Gilberto Gutiérrez con la intención de darles una capacitación a los Regidores de los diferentes municipios del desierto, y aprovecharon la recta para que de una vez le tomara la protesta al Químico Daniel Salazar como Presidente del Comité Municipal del PRI en Caborca de forma interina y así fue, de manera rápida, inesperada casi, sin siquiera dar tiempo de correr las invitaciones necesarias a los sectores, organizaciones y a la militancia en general, pero en fin, ya quedó instituido el químico Daniel Salazar como Presidente Interino del partidazo en esta húmeda Perla del Desierto, asumiendo la Secretaría General el joven político y Regidor Propietario en la actual administración Héctor Jesús Martínez Cruz.

Ahora, lo que le espera a Daniel Salazar, de la mano de su Secretario General Héctor Martínez, según las normas del partidazo, sin duda es alistar la convocatoria para elegir la nueva dirigencia del tricolor, en un período no mayor de sesenta días para que se vayan apuntando los que así lo deseen y reiniciar esa nueva etapa del instituto político que hoy ostenta el tercer lugar a nivel nacional, pues así lo quisieron los de MORENA con los resultados obtenidos en la pasada elección.

En esta fiesta interna del partidazo que se avecina, ya se miran dos que tres caritas muy interesadas en la dirección, resaltando el actual Síndico Procurador “El Beto” Barajas que no quita el dedo del renglón para seguir en el pandero político local, aunque él diga que no, es sabido al interior de su grupo de apoyo se escucha fuerte la posibilidad de ir por la dirigencia del PRI aquí en Caborca.

Otra activa y reconocida militante priísta que ha demostrado gran interés en esta justa, es Lina Salazar, ex candidata a diputada federal suplente por este primer distrito, fórmula a quiénes el voto no les favoreció.

Por supuesto que el mismo Químico Daniel Salazar está más puesto que un calcetín para seguir al frente, ya que así ha quedado demostrado en cuanta charla se pueda escuchar al galeno, que no niega su sano deseo de servir a la comunidad desde cualquier trinchera y el partidazo es una muy buena.

Por otro cachete, ya van muy avanzados los encuentros entre la administración entrante y la saliente, por lo que se puede ver a diario a las comisiones establecidas por ambos bandos para la transición y que todo se logre con un aterrizaje suave, muy suave, sin contratiempos, como lo ha venido mencionando el alcalde Morenista electo Librado Macías González.

Así pues, poco a poco van agarrando su nivel las aguas y podemos ver como a mi compa Darío Murillo ex candidato a la alcaldía de Caborca por el PAN, se le fue la regiduría de las manos y tras muchas horas de intensas negociaciones se la entregaron a un nuevo valor albiazul, un jovencito de apellido Varela.

Patricia Ascagorta de Movimiento Ciudadano despachará como edil también al lado de Librado Macías, al igual que el Ing. Rodrigo Acuña del PRI, quien finalmente decidió hacer algo por su pueblo desde la cámara baja del cabildo.

Muy bien, querido Anacondista, así va el mundo agarrando forma, mientras mi camarada “El Cubano” ya no haya que hacer con todos los puestos que tiene en la mano y que la suerte le ha dado oportunidad de escoger entre un buen puño de puestos grandes y chiquitos, dicen que hasta parece una dama en una zapatería, ya no sabe cual par de zapatos quedarse, pues son tantos. Por lo pronto ya será el mero chinguillas en esta región al equipararse al omnipotente Tadey en Sonora, pues algo así será el famoso Cubano en el noroeste del estado y seguramente que si tiene chance de echarle la mano a cuanto cabrón se le arrime, es un hecho que lo hará y de muy buena gana, como solo él sabe hacerlo y como lo ha hecho siempre sin ostentar puestos.

El que se está comiendo las uñas junto con el celular es el vecino Gumersindo Ruiz Lizárraga, “El Gume” de Pitiquito, pues los Morenistas no aceptaron el resultado de 75 votos más para El Gume, y ni tardos ni perezosos se fueron los tribunales para hacerla de pedo y ver si le pueden arrebatar en esas salas el triunfo a Gumersindo, algo que no lograron en las urnas, ya que el pueblo pitiquitense decidió reelegir a Don Gume por tres años más, pero ahora habrá que esperar el resultado de los tribunales para que se le quite el hipo a mi buen amigo Gumersindo, al que le deseamos la mejor de las suertes, aunque en los tribunales, dice la raza, que todo se vale menos lo que establece la Ley, así que se pueden dar muchas sorpresas, como el caso que sucedió aquella vez cuando Pepito Palacios del PRI le ganó en las urnas a Darío Murillo del PAN, pero éste último se la sacó de la bolsa en los tribunales de Guadalajara con la resolución de un magistrado apellidado Corso, por lo que todo se puede esperar. Ya veremos, dijo El Villano Reventón.

Quien ni suda ni se acongoja, es Everardo Martínez del PRI en Altar, Sonora, que se reeligió con las manos en la bolsa y les puso una soberana pela a sus contrincantes, no dejando lugar a dudas para que se pudieran ir a los tribunales. Mejor aquí la cortamos y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.