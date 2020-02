Posted by Hector

Anaconda: El Borrego y El Cubano

DIFICIL GANAR LA GUBERNATURA EL 2021 CON UN SOLO PARTIDO: ERNESTO “EL BORREGO” GANDARA CAMOU.

ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, CASI CANDIDATO DE MORENA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CABORCA.

Anaconda

Por: José Ramón Gastélum Rocha

Pues como ya sabemos, en todo Sonora se comenta arriba y abajo que Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, es el único aspirante a la gubernatura del Estado de Sonora que podría ganarle con cierta facilidad a MORENA el próximo año, aunque siempre y cuando no fuera con un solo partido, sino por el contrario, tendría que buscar mucho apoyo en otros institutos políticos, pues también les queda claro a los sonorenses que simpatizan con “El Borrego”, que se requiere una alianza estratégica con uno o varios partidos para poder ganar, incluyendo al propio PAN que son los más distantes de una negociación seria con el PRI donde bien pudiera ser el candidato Ernesto Gándara.

Esta visión que comparte el electorado de todo el estado, también la comparte el propio aspirante Gándara Camou, que hace unos días afirmó en el Estado que la realidad es que ningún partido podría ganar solo en el 2021 y que resulta necesario una fuerte alianza, y por si fuera poco, es parte del trabajo que viene realizando “El Borrego”, es decir, viene impulsando esa alianza para llegar al objetivo que se ha trazado junto con su equipo de colaboradores a la par con los cientos de miles de simpatizantes que ya le han manifestado su apoyo de una u otra forma.

Así está el asunto con la gubernatura para el año que entra, pero como en todos los proyectos y estrategias trazadas, siempre existe un prietito en el arroz, y aquí es precisamente si los panistas estarán de acuerdo en darle entrada a Ernesto Gándara como su candidato también, ya que se sabe que históricamente entre el PRI y el PAN siempre ha existido una sana distancia, que esta vez, con un poco de trabajo político se pudiera convertir en una “cercana lejanía”, o no lo cree Usted así, amable Anacondista?.

Son muchos los sectores que han manifestado su simpatía hacia “El Borrego”, empresarios, obreros, comerciantes, transportistas, ciudadanía en general, y todo nos indica que será el próximo candidato del PRI, aunque en política no hay nada escrito en tanto no caiga el ultimo out.

Mientras son peras o son manzanas, en el PAN se avizoran ya dos tipos de panistas, los que sí quieren al Borrego y los que no lo quieren, pero al parecer estos últimos, solo esperan una señal de Gándara para sumarse a su interesante proyecto sin mucho aspaviento y sin andarse escondiendo.

Me imagino que ya adivinaste, querido Anacondista, quienes son los que no pudieran querer al Borrego como su candidato, verdad?. Claro, así mero, aquellos que aun adoran al Memo Padres, conocidos como “padresistas”, que por todos sus poros emanan un odio sin tregua hacia los priistas y más hacia los candidatos del PRI, pero como dice el dicho, “del odio al amor hay un pasito muy corto”, además que no hay antecedentes que “El Borrego” haya tenido algún pleito o distanciamiento con panista alguno, pues ha sabido ser amigo de todos los colores habidos y por haber, dejando muy en claro que ahora, como otras veces, va por todo y con todo, declarando que este mes de marzo dejará su cargo en el Comité Nacional del PRI para venirse a Sonora a trabajar duro, como lo ha venido haciendo y de tiempo completo.

Pero mientras eso sucede en el Estado, aquí en Caborca, el partido en el gobierno, MORENA, ya no resiste tanto candidato queriendo suceder en la silla a Librado Macías, a quien también por cierto, le late su corazoncito y muy rapidito por una reelección y que muchos caborquenses miran con buenos ojos, lo que vendría a acabar con los sueños de muchos MORENISTAS de nuevo cuño como Abraham “El Cubano” Mier, FRANCISCO “EL BLACKY” MEDINA AISPURO, Ramón Armas y otros más que sienten la candidatura en su bolsa, sobretodo “El Cubano” que ha venido haciendo una labor titánica para lograr estar en el pandero y el sentir de la ciudadanía, porque a decir verdad Abraham Mier tiene la simpatía de miles de caborquenses y de no ser el candidato, entonces nacería la posibilidad para otros partidos, pues sí que se haría una desbandada en las filas de MORENA.

Parece que no, pero el tiempo pasa más rápido de lo planeado, particularmente para aquellos que andan sobre la chuleta política y creo que Abraham Mier Nogales ya está en tiempo de redoblar esfuerzos antes que lo rebase la actual diputada local Alicia Gaytán que sí es de ADN MORENISTA o izquierdista y que desde luego se siente con mayor derecho para ser la candidata a presidenta municipal de Caborca, aunque los derechos o dedazos ya quedaron en la historia, ahora tendrán que definirse gracias a su trabajo realizado, a su injerencia con el electorado, a una serie de factores que deberán conjugarse a la hora de la hora y tomarse la decisión esperada por muchos y anhelada por pocos.

Comentan algunos analistas políticos que si las elecciones fueran hoy, la ganaría MORENA sin mayor problema, pero como la vez anterior no la ganó MORENA, sino ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente Constitucional de la República Mexicana, y ahora no va a ser candidato, entonces las cosas se podrían dificultar para los que salgan en la boleta electoral, que se la jugarían sin la famosa “ola López Obrador”, y los votantes quizá tendrán que analizar lo realizado por cada uno de ellos.

Se la dejaremos al corto tiempo que ya falta para esta realidad, amable Anacondista, y mientras nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.

Saludos desde Arizpe, Sonora. Ciudad Prócer