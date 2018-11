Posted by Hector

AMLO anuncia Segunda Consulta Nacional Ciudadana

Mérida, Yucatán.- Los próximos días 24 y 25 de noviembre el gobierno electo llevará a cabo la Segunda Consulta Nacional Ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre diez programas y proyectos de la nueva administración federal, entre los que se incluye el Tren Maya.

Así lo informó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de encabezar una reunión de trabajo con gobernadores en funciones y electos de las entidades involucradas en la construcción del Tren Maya, que dará inicio el próximo 16 de diciembre.

Antes de tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, el próximo mandatario habló del encuentro: “Nos reunimos con los gobernadores, como ustedes saben, con los gobernadores actuales y electos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los gobernadores de los cinco estados por donde va a transitar el Tren Maya. Son mil 500 kilómetros de construcción de este tren importantísimo para el desarrollo económico, social, cultural del sureste, que es una región que ha estado muy abandonada”.

Expresó que los estados del sureste, además de otras entidades como Veracruz y Oaxaca, se encuentran en condiciones de alta marginación debido a la falta de inversiones, por lo que “vamos a darle atención a toda la región del sureste, se va a apoyar con esta obra, con este programa y con otros, se le va a dar atención prioritaria al sureste de México”.

En ese sentido, hizo propicia la ocasión para responder a las inquietudes de sus adversarios y dar a conocer el nuevo levantamiento de opinión ciudadana a nivel nacional:

“Informo a ustedes que los días 24 y 25 de este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos, no sólo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos, su opinión sobre este proyecto del Tren Maya. Vamos a aprovechar para preguntar acerca de la construcción de la nueva refinería [Dos Bocas, Tabasco], y sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Vamos a aprovechar para preguntarle a la gente si está de acuerdo en el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, si están de acuerdo en que se convierta en un derecho el recibir una beca si se estudia en la preparatoria, es decir, todos los programas sociales, vamos a preguntar sobre 10 programas”.

A diferencia de la consulta anterior, López Obrador señaló que defenderá dichos programas debido a que “son compromisos adquiridos en campaña. No obstante, los ciudadanos van a decidir… De todas maneras, como están muy rigurosos nuestros adversarios, para que no existe ninguna duda, vamos a la consulta”.

Fundación Rosenblueth es honesta, le tengo toda la confianza

La Segunda Consulta Nacional Ciudadana seguirá el procedimiento que la anterior, lo que incluye el mismo número de mesas de votación en los lugares ya conocidos, y también será encabezada por la sociedad civil a través de la Fundación “Arturo Rosenblueth”. Al respecto, el próximo presidente dijo:

“Esta fundación es sobre todo honesta. El asunto no es que la institución tenga muchas oficinas o tenga mucho dinero. Lo importante es la honestidad, porque hay aparatos administrativos burocráticos que consumen muchísimo dinero, pero no son confiables, no se les cree porque no son honestos… Le tengo toda la confianza a los que están organizando estas consultas porque son gente honesta.”

Asimismo, el próximo mandatario señaló que la consulta también será fondeada con aportaciones voluntarias: “El financiamiento va a corresponder a legisladores, nada más que como ya ayudaron los diputados, ahora de manera voluntaria le vamos a pedir que hagan lo propio los senadores para que de esta manera no cueste”.

Quienes se manifestaron ayer merecen nuestro respeto, ojalá se sigan expresando

Respecto al Tren Maya, afirmó que no existirán afectaciones al medio ambiente, debido a que en la región se emprenderá de manera simultánea la siembra de 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables a través del programa Sembrando Vida a cargo de la administración entrante.

“La verdad es que yo tengo encuestas y tengo mucha confianza de que la gente va a votar porque se construya el Tren Maya, porque no perjudica a nadie, al contrario, beneficia a mucha gente y sobre todo beneficia a los habitantes del sureste que son los más pobres de México. Entonces, ¿quién se opone a esto?”, reiteró.

Agregó que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal también se tomó la opinión ciudadana: “No se impuso, hubo también una consulta y ahí están los segundos pisos”. Igualmente, reiteró el respeto que otorgará la nueva administración federal a todas las expresiones:

“A los que ayer se manifestaron en contra de las consultas, los que se manifestaron a favor de que se construya el aeropuerto en Texcoco, son libres y merecen nuestro respeto, porque nosotros aspiramos, repito, y es nuestro compromiso, a que en México haya una auténtica democracia y ojalá siga habiendo manifestaciones, que participemos todos y se ejerzan los derechos de los ciudadanos”.

Libertad de expresión y posibilidad de réplica

El presidente electo abundó en la libertad y el derecho de todos a expresar nuestras ideas, lo cual incluye la posibilidad de responder: “Yo lo único que demando es que tenga la posibilidad de la réplica; que, así como se cuestiona, que muchas veces se inventan cosas, que yo pueda decir ‘No es cierto’”.

Planteó el ejemplo más reciente con motivo de su visita al sureste del país: “Ahora que vine a la Península de Yucatán, resultó -me esperaron en el aeropuerto compañeros de ustedes de los medios- que venía yo a la boda de uno de mis hijos. Pues no los veo todavía animados. No es verdad, y luego daban el hotel, la hacienda, el costo de lo que significa hospedarse en esa hacienda, todo un invento”.

En respuesta a los medios sobre sus deseos para mañana que cumple años, el próximo presidente, dijo:

“Que nos vaya bien, que la naturaleza, el Creador, la suerte, me den cuando menos seis años de vida, que son los que voy a estar en el gobierno, o aspiro estar en el gobierno. Seis años para, junto con muchos mexicanos, con millones de mexicanos, llevar a cabo la transformación del país”.

Luego de informar que el próximo miércoles presentará la nueva Estrategia de Seguridad para su sexenio, López Obrador expresó:

“Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación. Entonces tengo que cumplirle al pueblo de México, mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle y no le voy a fallar. Por eso se van a seguir enojando mucho mis adversarios, pero les ofrezco disculpas por anticipado, por las molestias que les pueda causar, pero no odio a nadie, es amor y paz”, finalizó.